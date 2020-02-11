«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.19 KZT
  • €1 = 412.64 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Как обрадовать женщину?

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Как обрадовать женщину?
Банка ВТБ (Казахстан)
Зима заканчивается, а значит, совсем скоро наступит главный гендерный праздник. Ежегодно мужчины начинают ломать голову над тем, чем бы в этот раз удивить своих любимых женщин 8 марта. Мы подобрали несколько идей, которые могут пригодиться тем, кто искренне хочет от всей души порадовать свою даму.

Если хотите показать ей, как она вам дорога, подарите профессиональную фотосессию! Вы можете самостоятельно выбрать тематику съёмки, к примеру, заказать фотосет своей возлюбленной в роли королевы или сказочной героини. Или предоставьте право выбора ей. В сегодняшнем мире господства социальных сетей любая женщина будет рада таком подарку! Поверьте, дама обязательно оценит ваше внимание и индивидуальный подход!

Беспроигрышным вариантом хорошего подарка для женщины во все времена остаются ювелирные украшения. Но тут необходимо проявить бдительность и заранее выяснить: изделия в каком стиле предпочитает ваша леди. Если она всегда носит серьги замысловатых геометрических форм, не стоит дарить ей кулоны с изображением цветов. В особо сложных случаях проконсультируйтесь с подругами или близкими родственницами дамы. Иначе, если не угадаете со вкусом, рискуете потратить деньги впустую.

Все женщины любят шопинг! Вручите любимой сертификат на покупки, так вы убьёте двух зайцев стразу: у неё будет обновка, и она получит удовольствие от самого процесса её покупки. Если вы хорошо знакомы с интересами девушки, можно подарить сертификат в тематический магазин, например, в «супермаркет для рукодельниц» или обувной салон её любимого бренда и т.д.

Продемонстрировать любовь, заботу, желание удивить всегда помогают события, которые вызывают позитивные эмоции. Поэтому в рейтинге лучших подарков для женщин остаются те, что дарят незабываемые впечатления. Это может быть катание на воздушном шаре, лимузине или верховая езда, а может, вы отправите свою женщину в спа-салон на целый день или закажете её портрет. В общем, тут вариантов масса, но, как и в любом из предыдущих случаев, чем внимательнее вы относитесь к своей половинке, тем легче будет ей угодить. В любом случае, она обязательно оценит полет вашей фантазии, потраченное время и заботу.

Ну, и на десерт предлагаем самый беспроигрышный вариант, который однозначно обрадует любую женщину - это путешествие! Поездка на море или в страну, взглянуть на которую она давно мечтала, подарит фонтан эмоций и оставит память на всю жизнь. Если вы давно в браке, путешествие поможет освежить чувства и вновь зажжёт в глазах любимой искорку. Если вы не успели накопить на такой подарок, но очень хочется воплотить задумку - возьмите кредит. Например, сейчас в Банке ВТБ (Казахстан) предлагают оформить кредит наличными на сумму до 5 000 000 тенге, по ставке всего от 15% годовых. Кроме того, дисциплинированным заёмщикам, не допускающим просрочек, банк возвращает 9% от суммы вознаграждения!

Как обрадовать женщину?


На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика