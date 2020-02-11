Как обрадовать женщину?

Зима заканчивается, а значит, совсем скоро наступит главный гендерный праздник. Ежегодно мужчины начинают ломать голову над тем, чем бы в этот раз удивить своих любимых женщин 8 марта. Мы подобрали несколько идей, которые могут пригодиться тем, кто искренне хочет от всей души порадовать свою даму.
Если хотите показать ей, как она вам дорога, подарите профессиональную фотосессию
! Вы можете самостоятельно выбрать тематику съёмки, к примеру, заказать фотосет своей возлюбленной в роли королевы или сказочной героини. Или предоставьте право выбора ей. В сегодняшнем мире господства социальных сетей любая женщина будет рада таком подарку! Поверьте, дама обязательно оценит ваше внимание и индивидуальный подход!
Беспроигрышным вариантом хорошего подарка для женщины во все времена остаются ювелирные украшения
. Но тут необходимо проявить бдительность и заранее выяснить: изделия в каком стиле предпочитает ваша леди. Если она всегда носит серьги замысловатых геометрических форм, не стоит дарить ей кулоны с изображением цветов. В особо сложных случаях проконсультируйтесь с подругами или близкими родственницами дамы. Иначе, если не угадаете со вкусом, рискуете потратить деньги впустую.
Все женщины любят шопинг! Вручите любимой сертификат на покупки
, так вы убьёте двух зайцев стразу: у неё будет обновка, и она получит удовольствие от самого процесса её покупки. Если вы хорошо знакомы с интересами девушки, можно подарить сертификат в тематический магазин, например, в «супермаркет для рукодельниц» или обувной салон её любимого бренда и т.д.
Продемонстрировать любовь, заботу, желание удивить всегда помогают события, которые вызывают позитивные эмоции. Поэтому в рейтинге лучших подарков для женщин остаются те, что дарят незабываемые впечатления. Это может быть катание на воздушном шаре, лимузине
или верховая езда
, а может, вы отправите свою женщину в спа-салон
на целый день или закажете её портрет
. В общем, тут вариантов масса, но, как и в любом из предыдущих случаев, чем внимательнее вы относитесь к своей половинке, тем легче будет ей угодить. В любом случае, она обязательно оценит полет вашей фантазии, потраченное время и заботу.
Ну, и на десерт предлагаем самый беспроигрышный вариант, который однозначно обрадует любую женщину - это путешествие
! Поездка на море или в страну, взглянуть на которую она давно мечтала, подарит фонтан эмоций и оставит память на всю жизнь. Если вы давно в браке, путешествие поможет освежить чувства и вновь зажжёт в глазах любимой искорку. Если вы не успели накопить на такой подарок, но очень хочется воплотить задумку - возьмите кредит. Например, сейчас в Банке ВТБ (Казахстан)
предлагают оформить кредит наличными на сумму до 5 000 000 тенге, по ставке всего от 15% годовых. Кроме того, дисциплинированным заёмщикам, не допускающим просрочек, банк возвращает 9% от суммы вознаграждения!На правах рекламы