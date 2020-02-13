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Выставка «Международное образование» в Актау

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Выставка «Международное образование» в Актау
Выставка «Международное образование» в Актау
20 февраля в Актау состоится выставка «Международное образование».

Учеба за рубежом — это возможность получить уникальный опыт и незабываемые впечатления. Однако, выбрать подходящий университет и программу — задача довольно непростая. Именно с ней призвана помочь справиться выставка. https://goo.gl/6LPK93

Гости мероприятия узнают, как стать студентом зарубежного вуза, в чем заключается специфика образования в разных странах, где можно пройти подготовку к поступлению, какие существуют стипендиальные программы, а также смогут сравнить варианты обучения по всему миру.

Представители зарубежных университетов, институтов, колледжей и агентств по обучению за рубежом расскажут о своих программах и ответят на вопросы гостей.

Страны, которые будут представлены: CША, Чехия, Казахстан, Канада, Россия, Малайзия, Сингапур, ОАЭ, Швейцария и многие другие.

Краткосрочные языковые курсы, программы бакалавриата и магистратуры, подготовка для тех, кто сдает TOEFL, IELTS, GMAT, – выбор на выставке будет широкий. Подходящие для себя варианты смогут подобрать абитуриенты с самыми разными научными интересами — специальностей будет представлено огромное количество.

Посетителей ждут презентации, а также возможность лично пообщаться с представителями учебных заведений и ознакомиться с информацией о приемной кампании в 2020/21 году, особенностях обучения, проходных баллах и перспективах после получения диплома.

На выставку приглашаются старшеклассники и их родители, студенты, молодые специалисты.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация: https://vk.cc/8TP2Hn

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