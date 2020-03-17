Путь к успеху: От помощника официанта до управляющего отелем «Rixos Aktau»

Как оказался в гостиничном бизнесе

- Когда попадаешь в эту среду, понимаешь, что для своего дальнейшего развития необходимо знание иностранных языков, чтобы разговаривать с гостями на их родном языке, и они чтобы чувствовали себя как дома.

- Для меня было вдвойне приятно работать именно в «Rixos President Astana», в то время как я застал бурный рост отеля. Внутри компании всегда есть возможность карьерного роста. «Rixos» вкладывается в человеческий потенциал и даёт возможность постоянно развиваться, руководители мотивируют работать и показывают перспективы. Сотрудники с опытом переводятся на новые наши проекты, получают новые позиции и всесторонне развиваются в разных направлениях.

Вспоминаю простые на первый взгляд слова одного из членов Нидерландской королевской семьи: «Обслуживай так, как хочешь, чтобы обслужили тебя». Именно они сделали меня более организованным, скрупулёзным, в какой-то степени эмоциональным. Для меня была важна каждая деталь. Гостям необходим тёплый и приятный сервис, который как раз таки всегда предоставляет сеть отелей «Rixos» и даже иногда превосходит ожидание гостей.

О проекте «Rixos Aktau»

- Зная о богатом потенциале региона, надеемся, что в кратчайшие сроки мы вернём свои инвестиции. Согласно статистике, примерно один миллион казахстанцев выезжает ежегодно на отдых заграницу. Необходимо привлечь определённый процент жителей Казахстана и показать, что и в «Rixos Aktau» возможно получать тот же аналогичный и превосходный сервис, что и в сетях отелей «Rixos» на курортных зонах за рубежом.

Обучение гостиничным профессиям

Еще в далёком 2005 году в 17-летнем возрасте Серик Исагалиев приехал из родного Актобе в столицу и поступил в Евразийский национальный университет имени Гумилева на кафедру «Туризм». Уже тогда он мечтал работать в сфере гостиничного бизнеса.В начале третьего курса он узнал, что открылся отель «Rixos President Astana». Решив попробовать свои силы, он отправился на собеседование. Поскольку опыта работы у него не было, но было желание этому обучиться, его приняли на скромную позицию помощника официанта.Позже Серику Исагалиеву удалось добиться повышения — он стал официантом. Тогда он понял, что хочет остаться здесь надолго.Работа официанта не так проста, как кажется. Многому пришлось учиться и, тем более, совмещать параллельно с учёбой в университете. В первую очередь, работа официанта подразумевает знание меню, винной карты, этики, сервировки, разрешения конфликтных ситуаций с гостями и персоналом.Спустя полтора года он занял должность старшего официанта.Плюс ко всему, личные качества Серика Исагалиева позволили изначально выстроить доброжелательные отношения с коллективом. Как он говорит, без их поддержки было бы сложно рассчитывать на повышение.Затем его перевели в банкетный департамент, где назначили банкетным менеджером, а после он стал ассистентом F&B менеджера - отдела еды и напитков.Здесь важно знать предпочтения гостей и делать всё, чтобы они чувствовали себя как дома.В 2019 году его повысили до руководящей должности - операционный менеджер. В его обязанности входила координация всех отделов, которые напрямую взаимодействуют с гостями.Работая в «Rixos President Astana», наш герой приобрёл огромный опыт в профессиональном плане, на сегодняшний день свободно владеет английским и турецким языками.И вот, считай, спустя неполных 15 лет Серик Исагалиев, благодаря безупречной деловой репутации, становится управляющим отелем «Rixos Aktau».На данный момент он занимается подбором персонала, стратегией развития отеля, налаживает работу с поставщиками и поддерживает взаимосвязь с местным акиматом.Это масштабный и уникальный проект для Мангистауского региона: с новой концепцией «Всё включено» (All Inclusive), которая очень распространена на курортах в Турции. К тому же, это первый в Казахстане resort-отель на берегу Каспийского моря.Площадь строительства «Rixos Aktau» составляет 15 гектаров. Роскошный отель будет включать 500 номеров, два ресторана a la carte, один большой ресторан, конференц-зал, SPA-центры, большой аквапарк. Отель единовременно сможет принимать до 1000 гостей. Также на территории отеля планируется открыть Rixy Park для детей, где они смогут весело проводить отдых и принимать участие в различных мероприятиях с аниматорами. Помимо этого, отель отличается замечательной интернациональной кухней, где подают вкусные и оригинальные блюда.Отели «Rixos» в Казахстане славятся тем, что здесь постоянно проходят правительственные мероприятия. К примеру, «Rixos President Astana» стала площадкой для сирийских переговоров. В «Rixos Almaty» в январе 2020 года проходили встречи премьер-министров стран СНГ. «Rixos Aktau» тоже нацелен встречать высокопоставленных гостей.В настоящее время отелю необходимы хорошие квалифицированные кадры.С декабря 2019 года в Актау открыли «Rixos Aktau Traning Academy», где проводят бесплатные месячные курсы по гостиничному бизнесу для желающих без возрастных ограничений с последующим отбором кандидатов в команду отеля «Rixos Aktau». Здесь ведут обучение по «Введению в гостеприимство» опытные преподаватели из Евразийского национального университета имени Гумилева и педагоги Мангистауского колледжа туризма. С этого месяца будут задействованы действующие менеджеры из Турции, которые поделятся своим опытом. Кроме этого, большое количество тренингов для будущего персонала проводят партнеры «Rixos Aktau». В Мангистау, к сожалению, ни так много специалистов в сфере гостиничного бизнеса, поэтому «Rixos» будет обучать их полностью с нуля. После окончания курсов пройдёт отбор 200 лучших претендентов, которые отправятся на оплачиваемую стажировку в Турцию.Сеть отелей «Rixos» всегда предоставляет качественный сервис, и даже иногда превосходит ожидание гостей. Отель отличает изысканная интернациональная кухня, где подают вкусные и оригинальные блюда.Компания «Rixos» насчитывает по всему миру более 25 отелей. Это гостиницы класса «люкс», которые появились в 2000 году в ответ на запросы нового тысячелетия. Отели сети Rixos не раз удостаивались международных наград в сфере туризма, потому что предлагают отличное обслуживание и широчайший выбор развлечений и услуг. Внимательный и тактичный персонал сделают отпуск беззаботным и полным изысканных удовольствий.