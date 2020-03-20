«Барыс» не хочет возвращаться в КХЛ

Казахстанский клуб решил не рисковать и в обязательном порядке отказался участвовать в плей-офф Кубка Гагарина. И это решение руководство «Барыса» не поменяет ни в каком случае, о чем заявил президент клуба Борис Иванищев. Первым с розыгрыша Кубка Гагарина снялся финский «Йокерит», мотивировав этим тем, что Финляндия закрывает границы из-за распространения коронавируса. После этого в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение, а в Нур-Султане, где и играет «Барыс», был введен режим карантина. Как сообщает БК Олимп, только после того, как «Йокерит» и «Барыс» снялись с турнира, руководство КХЛ приняло решение приостановить розыгрыш второго этапа плей-офф до 10 апреля.
При этом, руководитель КХЛ Алексей Морозов рассказал СМИ, что, если «Йокерит» и «Барыс» захотят вернуться, лига не станет чинить препятствий и возьмет эти клубы назад. Правда, поверить в такое развитие событий очень непросто, считают специалисты. Дело в том, что лига приняла решение о паузе в плей-офф после рекомендации Министерства спорта России. Однако в КХЛ надеются, что, если в апреле ограничительные меры будут уменьшены или сняты, плей-офф можно будет продолжить. С этой позицией не согласны в «Барысе» и «Йокерите», где считают, что сезон для них в КХЛ уже завершен.
Морозов уже отмечает, как КХЛ стоит постараться уместить серию плей-офф в двадцать календарных дней. Лига хочет успеть провести плей-офф до старта чемпионата мира по хоккею, который запланирован на конец апреля и начало мая. Также Морозов уверенно говорит о том, что не стоит исключать возвращения «Йокерита» и «Барыса», после чего лига разработает новый сценарий проведения матчей. Пока что он не видит в их отказе возможность аннулировать результаты чемпионата. По словам главы КХЛ, другие шесть команд, оставшихся в плей-офф, провели все матчи регулярного чемпионата и прошли первый раунд плей-офф, а значит, что и аннулировать их результаты было бы неправильно.
При этом, против КХЛ пошел один из лидеров лиги казанский «Ак Барс». Этот клуб выставил настоящий ультиматум лиге, заявив, что нужно рассмотреть вариант досрочного завершения нынешнего сезона и не определять обладателя Кубка Гагарина. В случае невыполнения этих требований казанский клуб готовы также сняться с плей-офф. В КХЛ уверены, что «Ак Барс» удастся уговорить продолжать участие, ведь, по данным СМИ, лига также рассматривает вопрос проведения плей-офф в шесть команд – то есть без «Йокерита» и «Барыса».
Эксперты БК Олимп считают, что «Барыс» вряд ли вернется для участия в плей-офф Кубка Гагарина и предлагают бонус БК Олимп
, который можно получить на сайте Betonmobile.kz. Тем временем, клуб из Нур-Султана потихоньку готовится к формированию команды на будущий сезон. В частности, на повестке дня – переподписание контрактов с теми игроками, у которых заканчивается срок соглашения. Так «Барыс» могут покинуть оба голкипера Хенрик Карлссон и Эдди Паскуале, защитник Атте Охтамаа, а также Дастин Бойд. Последний с большой долей вероятности не будет продлевать контракт и уйдет из «Барыса», а с другими клуб хочет договориться.На правах рекламы