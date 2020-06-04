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Кто убирает улицы нашего города

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Кто убирает улицы нашего города
ТОО “Кала Жолдары”
ТОО “Кала Жолдары” существует с 2015 года. Первые годы компания не оправдывала своих расходов и трудилась в убыток. Но с декабря 2018 года она стала активно развиваться, были закрыты все долги, и впервые за последние пять лет работникам компании повысили заработную плату. Мы решили поинтересоваться у работников компании, как они оценивают ТОО “Кала Жолдары” в качестве работодателя. И они с удовольствием рассказали о своей жизни внутри компании.

Райхан Нурымбетова рассказала о том, что вот уже много лет работает в “Кала Жолдары”:
«В наше время нелегко найти хорошего работодателя. Сколько историй из жизни моих родных и близких людей, когда они проработали несколько месяцев, а их уволили, не выплатив расчета. Сколько историй о том, что, обратившись в банк за кредитом на свадьбу сына или дочери, родители получали отказ, потому что нет пенсионных отчислений. Мы - простые люди, которым время от времени необходима помощь в виде кредита, например. И тут полагаться приходится на своего работодателя. Нам ежемесячно отправляются все положенные отчисления. Были задержки по зарплате несколько лет назад, но с тех пор как у компании сменилось руководство, мы больше не испытываем таких трудностей, все вовремя, все переработки до копеечки, а это для простого человека самое главное».


Кто убирает улицы нашего города


Как говорит Райса Мырзашева:
«Я и многие наши коллеги трудятся с самого первого дня создания “Кала Жолдары”, аж с 2008 года, в том числе и Райхан-апа – долгожитель нашей бригады. За этот период мы успели воспитать и вырастить детей, многие из нас за эти годы выдали замуж дочерей и женили сыновей. Теперь радуемся появлению внуков и внучек в семье. Были в компании и тяжелые времена, много лет нам не повышали зарплату, задерживали месяцами. В последние годы многое поменялось в лучшую сторону - нам обновили технику, стали больше следить за нашей безопасностью. Обещали повысить зарплату - мы не верили, нам много лет обещали. Но уже в мае мы отработали с надбавкой, чему мы очень рады».


Кто убирает улицы нашего города


Кулбалаева Даметкен тоже поделилась своими мыслями о деятельности ТОО «Кала Жолдары» изнутри:
«Буквально недавно всем работникам повысили заработную плату, чему мы очень рады. У нас все хорошо, о нас заботятся. Ежедневно развозят на автобусах по рабочим местам, на обед. В период ЧП большинство наших знакомых и родственников остались без заработка в течение двух месяцев, а многие и вовсе потеряли работу. А наше руководство никого не сократило и работы продолжались в течение всего времени действия чрезвычайного положения, мы не потеряли ни свою заработную плату, ни свою работу».


Кто убирает улицы нашего города


Дамеш Кадырбаева:
«Именно поэтому мы хотели высказать благодарность руководителям и компании ТОО «Кала Жолдары» за долгосрочную доверительную деятельность. Мы были очень удивлены, когда представители акимата города стали предлагать нам выступить против той компании, что много лет нас кормит, и благодаря которой мы содержим наши семьи. У нас нет никаких претензий ни к самой компании, ни к нашим руководителям, об этом мы заявляем открыто сейчас и об этом же написали заявления в адрес акима г.Актау».


Кто убирает улицы нашего города


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