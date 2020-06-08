Кто стоит за попытками захвата ТОО «Кала Жолдары»?

ТОО «Кала Жолдары» перешло из ГКП (государственно-коммунальное предприятие) в частную собственность. ТОО «West stroi» приобрели в доверительное управление «Кала Жолдары» вместе с огромными долгами - убыточное предприятие имело налоговую задолженность, задолженность перед контрагентами, работникам не выплачивалась заработная плата. Все эти долги, согласно договору, необходимо было погасить и оплатить полную стоимость объекта в течение пяти лет.благодаря эффективному управлению и вложенным в компанию инвестициям, ТОО «Кала Жолдары» было выведено из убыточного состояния, улучшило материально-техническую базу, повысило заработную плату работникам и на данный момент оплачено уже более 50% от общей стоимости предприятия. И внезапно предприятие, ставшее доходным, не имеющее больше многомиллиардных долгов и качественно выполняющее свою работу, кому-то понадобилось. Руководству ТОО «West stroi» через третьих лиц намекнули, что от предприятия надо бы отказаться добровольно, иначе будет создана комиссия, которая все равно найдет причины для расторжения договора между государством и предпринимателем. И комиссия не заставила себя ждать.работников «Кала Жолдары» с руководством, на основании постов в Фейсбуке акимат г. Актау учредил внезапную проверку, которая больше была похожа на ограбление. Несмотря на карантин, в офис без каких-либо предупреждений ворвались проверяющие и стали буквально вырывать из рук работников документы. Все это осталось на видеозаписи, которая ведется на предприятии. Возглавлял проверку ни больше ни меньше, как сам заместитель акима Актау - Серик Гусман. За его же подписью в ТОО «Кала Жолдары» приходят письма с требованиями предоставить объемный пакет документов в течение 50 минут. Можно было бы предположить, что заместитель акима г. Актау Серик Гусман так спешит разоблачить недобросовестного предпринимателя, что даже не пытается ставить реальные для исполнения сроки, но только почему же тогда наспех собранная им комиссия оказалась так некомпетентна в вопросах, которые пришла проверять? Несмотря на все старания комиссии, на их отказы в приеме документов, на невыполнимые сроки (все это подтверждается письмами за подписью заместителя акима), все необходимые документы ТОО «Кала Жолдары» предоставило, поэтому тактика по отъему предприятия сменилась.оказывает услуги по уборке, вывозу КГМ и т. д. ГУ «Актаускому городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Ежемесячно между сторонами подписываются акты выполненных работ, при этом сами работы выполняются согласно утвержденному графику. Но внезапно заказчики начали отказываться подписывать акты или требовать снижения стоимости - претензий к качеству работы у них не имелось, они ссылались только на распоряжение заместителя акима С. Гусмана, который является куратором этих учреждений. Одновременно с этим работникам ТОО «Кала Жолдары» прямо на улицах города проводят агитацию о том, как хорошо им будет, если они сменят руководство. При этом сами работники претензий к предприятию не имеют - им впервые за 5 лет повысили заработную плату.Итогом всех этих событий стало уведомление о том, что готовится иск в суд о расторжении договора доверительного управления. Очевидно, что на данный момент ТОО «Кала Жолдары» является гораздо более привлекательным бизнесом, чем два года назад, когда предприятие имело многомиллиардные долги. Отняв компанию у ТОО «West stroi», ее можно будет очень выгодно продать. А для этого всего лишь нужно расторгнуть договор.Какой урок вынесут из этого предприниматели Казахстана? Что, приобретая у государства убыточное предприятие в доверительное управление, им не стоит заниматься, пока не выкупишь компанию окончательно? Иначе непременно найдется человек, во власти которого отнять это предприятие обратно.Его собственный заместитель не скрывает, что хочет отнять ТОО «Кала Жолдары», а руководству ТОО «West stroi» постоянно поступают предложения дать взятку, чтобы пройти проверку без замечаний. И не просто взятку, а регулярно выплачивать процент от выполненных работ. Кажется, в 90-е годы это называлось «поставить на счетчик». В Актау вернулись 90-е?но нет ответов. Этим письмом мы хотим обратиться к ответственным органам и общественности, мы хотим честно заниматься бизнесом, делать наш город чище, у жителей Актау нет нареканий к нашей работе. В предприятие «Кала Жолдары» было вложено много сил и средств, и не наша вина, что мы сделали его столь лакомым куском для неких лиц. Мы считаем происходящее рейдерским захватом, и просим провести проверку и дать оценку действиям заместителя акима С. Гусмана соответствующим органам.