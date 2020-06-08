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ЛАДА.kz » PR

Кто стоит за попытками захвата ТОО «Кала Жолдары»?

Просмотров:2058 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Кто стоит за попытками захвата ТОО «Кала Жолдары»?
У ТОО «West stroi» и ТОО «Кала Жолдары»
ТОО «Кала Жолдары» с 2015 года занимается санитарной очисткой города Актау, содержанием автомобильных дорог, заменой щитков, установкой дорожных знаков; содержанием, обслуживанием ливневых канализаций, вывозом ТБО и прочими работами на благо города.

В конце 2018 года ТОО «Кала Жолдары» перешло из ГКП (государственно-коммунальное предприятие) в частную собственность. ТОО «West stroi» приобрели в доверительное управление «Кала Жолдары» вместе с огромными долгами - убыточное предприятие имело налоговую задолженность, задолженность перед контрагентами, работникам не выплачивалась заработная плата. Все эти долги, согласно договору, необходимо было погасить и оплатить полную стоимость объекта в течение пяти лет.

Всего за два года, благодаря эффективному управлению и вложенным в компанию инвестициям, ТОО «Кала Жолдары» было выведено из убыточного состояния, улучшило материально-техническую базу, повысило заработную плату работникам и на данный момент оплачено уже более 50% от общей стоимости предприятия. И внезапно предприятие, ставшее доходным, не имеющее больше многомиллиардных долгов и качественно выполняющее свою работу, кому-то понадобилось. Руководству ТОО «West stroi» через третьих лиц намекнули, что от предприятия надо бы отказаться добровольно, иначе будет создана комиссия, которая все равно найдет причины для расторжения договора между государством и предпринимателем. И комиссия не заставила себя ждать.

Воспользовавшись внутренним конфликтом работников «Кала Жолдары» с руководством, на основании постов в Фейсбуке акимат г. Актау учредил внезапную проверку, которая больше была похожа на ограбление. Несмотря на карантин, в офис без каких-либо предупреждений ворвались проверяющие и стали буквально вырывать из рук работников документы. Все это осталось на видеозаписи, которая ведется на предприятии. Возглавлял проверку ни больше ни меньше, как сам заместитель акима Актау - Серик Гусман. За его же подписью в ТОО «Кала Жолдары» приходят письма с требованиями предоставить объемный пакет документов в течение 50 минут. Можно было бы предположить, что заместитель акима г. Актау Серик Гусман так спешит разоблачить недобросовестного предпринимателя, что даже не пытается ставить реальные для исполнения сроки, но только почему же тогда наспех собранная им комиссия оказалась так некомпетентна в вопросах, которые пришла проверять? Несмотря на все старания комиссии, на их отказы в приеме документов, на невыполнимые сроки (все это подтверждается письмами за подписью заместителя акима), все необходимые документы ТОО «Кала Жолдары» предоставило, поэтому тактика по отъему предприятия сменилась.

Кто стоит за попытками захвата ТОО «Кала Жолдары»?


ТОО «Кала Жолдары» оказывает услуги по уборке, вывозу КГМ и т. д. ГУ «Актаускому городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Ежемесячно между сторонами подписываются акты выполненных работ, при этом сами работы выполняются согласно утвержденному графику. Но внезапно заказчики начали отказываться подписывать акты или требовать снижения стоимости - претензий к качеству работы у них не имелось, они ссылались только на распоряжение заместителя акима С. Гусмана, который является куратором этих учреждений. Одновременно с этим работникам ТОО «Кала Жолдары» прямо на улицах города проводят агитацию о том, как хорошо им будет, если они сменят руководство. При этом сами работники претензий к предприятию не имеют - им впервые за 5 лет повысили заработную плату.
Итогом всех этих событий стало уведомление о том, что готовится иск в суд о расторжении договора доверительного управления. Очевидно, что на данный момент ТОО «Кала Жолдары» является гораздо более привлекательным бизнесом, чем два года назад, когда предприятие имело многомиллиардные долги. Отняв компанию у ТОО «West stroi», ее можно будет очень выгодно продать. А для этого всего лишь нужно расторгнуть договор.
Какой урок вынесут из этого предприниматели Казахстана? Что, приобретая у государства убыточное предприятие в доверительное управление, им не стоит заниматься, пока не выкупишь компанию окончательно? Иначе непременно найдется человек, во власти которого отнять это предприятие обратно.

Что думает об этом аким города Актау Галымжан Ниязов? Его собственный заместитель не скрывает, что хочет отнять ТОО «Кала Жолдары», а руководству ТОО «West stroi» постоянно поступают предложения дать взятку, чтобы пройти проверку без замечаний. И не просто взятку, а регулярно выплачивать процент от выполненных работ. Кажется, в 90-е годы это называлось «поставить на счетчик». В Актау вернулись 90-е?

У ТОО «West stroi» и ТОО «Кала Жолдары» много вопросов, но нет ответов. Этим письмом мы хотим обратиться к ответственным органам и общественности, мы хотим честно заниматься бизнесом, делать наш город чище, у жителей Актау нет нареканий к нашей работе. В предприятие «Кала Жолдары» было вложено много сил и средств, и не наша вина, что мы сделали его столь лакомым куском для неких лиц. Мы считаем происходящее рейдерским захватом, и просим провести проверку и дать оценку действиям заместителя акима С. Гусмана соответствующим органам.

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Комментарии ( 5 )

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  • 490
  • tolk
  • GuF
  • Toryn
  • My_way
  • elek
  • Pinochet
 from Aktau (Посетители) Сегодня, 10:55
Руководство ТОО «West stroi» молодцы. Ладе спасибо. Любая сторона должна высказываться любим способом как захочет, если не нарушает законодательство. Вот такая "Лада" нам нужна. Это площадка для гласности. Теперь этим должны заняться специальные органы, а лучше не из нашей области.

Хочется попросить руководство ТОО «West stroi» и дальше держать в курсе хода проверок.

90-е ушли нам надо делать шаги вперед, а не назад.
 
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  • tolk
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:49
интересно будет понаблюдать за развитием событий.
Имена героев уже в студии.
или опять "вы все неправильно поняли а Рафик кристальной воды не виновен"?
 
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  • sake bakeevich
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 10:44
Лада, вы что совсем страх потеряли? Да вас же закроют на раз! Против власти не попрешь. Что-то вы совсем почувствовали себя пятой властью. И это радует
 
-1
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 тинаки (Посетители) Сегодня, 10:40
На правах рекламы

ох ничёсе "реклама"... Удачи, ребята из West stroi. Личное мнение: вряд ли Гусман при делах. Он делает то, что ему поручили.
 
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Kompot (Посетители) Сегодня, 10:35
Гусмана же вроде судили или это другой?
 
 

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