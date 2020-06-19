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Сбербанк отменил комиссию по кредитам

Просмотров:735 Опубликовано: Сегодня, 09:46
Сбербанк отменил комиссию по кредитам
Сбербанк Казахстан
Оформить кредит за несколько минут, не выходя из дома, казахстанцы смогут в Сбербанке. Уникальное предложение предоставил банк, отменив комиссию по беззалоговым кредитам и дав возможность своим клиентам оформить кредит онлайн до 6 миллионов тенге через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Сбербанк один из первых банков, который дал своим клиентам возможность оформить и получить кредит онлайн через мобильное приложение, что не только удобно, но и важно в свете последних событий, причиной которых стал COVID-19. Теперь казахстанцам нет необходимости ехать в отделение и ждать своей очереди, кредит можно оформить онлайн за считанные минуты и получить деньги. А главным преимуществом кредита Сбербанка является полная отмена комиссии.
Асет стал клиентом Сбербанка не так давно. Впервые он обратился в банк ровно год назад за кредитом на покупку машины. С кредитом рассчитался довольно быстро. Второй раз услугами банка воспользовался весной этого года. В мае оформил беззалоговый онлайн кредит через мобильное приложение Сбербанка, на оформление ушло всего пара минут. Асет считает, что в Сбербанке самые выгодные условия по кредитам. А то, что теперь кредит можно оформить онлайн, значительно упрощает процесс и экономит время клиентов.

Да, Сбербанк не только упростил процесс получения кредита, но и отменил комиссию по беззалоговому займу. На рассмотрение кредитной заявки уходит несколько минут, и после одобрения деньги сразу перечисляются на текущий счёт клиента.

Итак,
• Скачайте мобильное приложение Сбербанк Онлайн Казахстан/ Sberbank Online Kazakhstan и подайте заявку на кредит
• Получите одобрение и выберите подходящие условия кредитования. Одно нажатие кнопки – ДЕНЬГИ ВАШИ!

Также напоминаем, в Сбербанк Онлайн Казахстан доступны более 1600 видов платежей, которыми вы можете пользоваться 24/7. Переводите деньги на карту, оплачивайте покупки с помощью бесконтактной операции Apple pay /Samsung pay, получайте 1,3% кэшбека от каждой оплаты через карты Сбербанка.

Оставить заявку на КРЕДИТ БЕЗ КОМИССИИ
Оформить кредит через СБЕРБАНК ОНЛАЙН

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