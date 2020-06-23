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История успеха братьев-близнецов из Актау

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 15:02
История успеха братьев-близнецов из Актау
Жубаныш и Куаныш Мустафины
Главные герои - это братья-близнецы Жубаныш и Куаныш Мустафины. С детства в них присутствовала предпринимательская жилка. За несколько лет они перепробовали несколько видов бизнеса, и на сегодня со своим партнёром Айдаром Керимовым возглавляют одну из крупнейших транспортно-логистических компаний «ABK TRANS». Но мало кому известно, с чего всё начиналось.

Братья Мустафины родились в Алма-Ате в 1988 году. Их родители - Бауржан Мустафин и Азия Муханова. Кроме братьев в семье еще есть младшая сестра Акерке Муханова. Так сложилась ситуация, что семья переехала в Актау, и все трое учились и закончили среднюю школу №14.

Со школьной скамьи братья проявляли интерес к точным наукам, в частности, им были интересны математика, физика и география. Уже тогда они начали работать и экспериментировать, потому что желали найти свою нишу и реализоваться. На заработанные деньги они могли позволить купить себе то, о чём они мечтали: сотовый телефон, игровые приставки, одежду. Причём половину средств они отдавали маме.

История успеха братьев-близнецов из Актау


С детства их отличали лидерские качества. Они могли организовать всё, что угодно, будь то соревнования по дворовому футболу или какое-либо мероприятие в школе. К ним прислушивались и поддерживали их начинания.

Они были уверены, что станут бизнесменами и будут работать на себя. Их детская мечта быть влиятельными людьми почти осуществилась.

История успеха братьев-близнецов из Актау


По окончании 9-ти классов Жубаныш поступил в Политехнический колледж по специальности "автоматизированные системы управления" (АСУ), а после закончил университет имени Есенова по специальности "вычислительная техника и программное обеспечение" (ВтиПО). А Куаныш успешно прошёл обучение в Казахстанской академии транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева (КазАТК) в Алматы.

С 2004 по 2018 годы Жубаныш занимался грузоперевозками. Работал логистом в компании, транспортирующей продукцию одного из крупнейших производителей товаров Procter&Gamble. А Куаныш тем временем устроился в «Қазақстан темір жолы».

Параллельно с этим с 2007 по 2011 годы они успешно занимались арендой железных юрт, доставкой офисной техники по области.

Для достижения успеха, как считают братья, нужно разделить единую большую цель на маленькие кусочки и поэтапно решать их.

Наряду с этим в 2016 году они заинтересовались земледелием и решили попробовать себя в этой отрасли. Они выращивали помидоры, арбузы и дыни. Но местная почва оказалась неблагоприятной, и урожай был в малом количестве. Братья сделали всё, что могли, но проект не оправдал себя.

Самый востребованный бизнес на сегодняшний день — это транспортно-логистическая компания «ABK TRANS».

История успеха братьев-близнецов из Актау


Идея создания компании принадлежит нескольким людям. В их числе великолепная личность — это главный партнёр Айдар Керимов, который является соучредителем. На протяжении многих лет он многому научил братьев Мустафиных, получив небольшой опыт в сфере транспортировки грузов. Так в 2015 году появился бренд «ABK TRANS».

- Большую роль сыграла материнская поддержка. Как говорила мама: «Добивайтесь своего и будьте осторожнее, а я вас поддержу, - вспоминают братья.


Начинали абсолютно с нуля. За неимением собственных машин приходилось нанимать транспорт и работать почти забесплатно. Позже им удалось наладить консолидированную цепочку доставки грузов. Их партнёр предоставлял им в аренду вагоны, которые они сразу же отправляли. Так было дешевле для клиентов. Кроме этого, использовали эффективную концепцию аутсорсинга. Через 1,5 года компания начала набирать сотрудников. Всегда приходилось учиться: посещать тренинги, читать соответствующую литературу. Ежедневно водители сталкиваются с какими-либо проблемными ситуациями на дорогах, но для этого есть инструменты их решения.

История успеха братьев-близнецов из Актау


- Самое главное в этом бизнесе - набор клиентов. А бизнес без клиента, как известно, это не бизнес. Менялись рабочие, мы жертвовали временем. Время - самое главное, что у нас есть, - отметили предприниматели.


Спустя некоторое время братья обзавелись семьями, у них уже по двое детей.

- Мы не смешивали семью и бизнес. Но, разумеется, приходилось больше времени уделять все-таки работе. А семья всегда поддерживала нас, так что с этим проблем не было, - признаются братья.


История успеха братьев-близнецов из Актау


Если в начале пути в штате было 11 человек, то на сегодняшний день в четырёх казахстанских филиалах числятся 48 сотрудников. На сегодня в Актау задействованы 14 человек, в Атырау - восемь специалистов, в Актобе - семь работников и в главном офисе в Алматы - 19 сотрудников. Компания масштабировалась и имеет партнёрские склады и филиалы в Китае, а именно в Гуанджоу и Урумчи, а также в Москве. В настоящее время ведутся переговоры по открытию склада в Оснабурге (Германия).

«ABK TRANS» привлекает прозрачностью бизнеса, клиенты видят процесс работы и, самое главное, результат. С каждым днём компания улучшает своё обслуживание. Применяются инструменты мировых компаний, используется правильный маркетинговый ход и практика показывает востребованность такого подхода.

В планах братьев Мустафиных - быть на всех континентах и стать лидерами в своей отрасли.

- Главное в жизни - быть честными и порядочными людьми. Деньги - это всего лишь инструмент для достижения цели. Богатство - не смысл жизни. Окружайте себя людьми только с положительной аурой, - советуют братья.


Не так давно предприниматели стали волонтёрами общественного фонда «Атадан мирас», который помогает нуждающимся семьям.

История успеха братьев-близнецов из Актау

История успеха братьев-близнецов из Актау

История успеха братьев-близнецов из Актау

История успеха братьев-близнецов из Актау


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