История успеха братьев-близнецов из Актау

- Большую роль сыграла материнская поддержка. Как говорила мама: «Добивайтесь своего и будьте осторожнее, а я вас поддержу, - вспоминают братья.

- Самое главное в этом бизнесе - набор клиентов. А бизнес без клиента, как известно, это не бизнес. Менялись рабочие, мы жертвовали временем. Время - самое главное, что у нас есть, - отметили предприниматели.

- Мы не смешивали семью и бизнес. Но, разумеется, приходилось больше времени уделять все-таки работе. А семья всегда поддерживала нас, так что с этим проблем не было, - признаются братья.

- Главное в жизни - быть честными и порядочными людьми. Деньги - это всего лишь инструмент для достижения цели. Богатство - не смысл жизни. Окружайте себя людьми только с положительной аурой, - советуют братья.