В Yessenov University состоялась церемония вручения дипломов для выпускников университета!

Базовый, Инжиниринг, Педагогика, Бизнес и право, а также Морская Академия.



Выпускники ВУЗа занимают руководящие позиции в нефтегазовой отрасли, сфере морской техники и технологии, области образования, правоохранительных органах и т.д.

930 бакалавров,



138 магистрантов,



четыре докторанта.

За свою историю Yessenov University подготовил свыше 38 000 специалистов.Университет ведёт обучение по 49 образовательным программам бакалавриата, 22 - образовательным программам магистратуры, шесть - докторантуры.По последним данным рейтинга НАОКО, в категории «Лучшие многопрофильные ВУЗы Казахстана» Yessenov University занимает 14-ое место.Ежегодный рост рейтинга университета связан с постоянными системными изменениями.Уровень трудоустройства выпускников за 2019 год составил 94 процента.Важно отметить, что в этом году состоялся первый выпуск по программе «Магистр делового администрирования» EMBA.Поздравляем выпускников Yessenov University с успешным окончанием учёбы. Мы уверены, что эти годы останутся в сердце на всю жизнь, как самые яркие, наполненные впечатлениями и событиями, дружбой и единством.