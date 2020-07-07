В Yessenov University состоялась церемония вручения дипломов для выпускников университета!

В связи с объявленной мировой пандемией вручение прошло в онлайн-формате на официальных страницах facebook и youtube
За свою историю Yessenov University подготовил свыше 38 000 специалистов. Университет ведёт обучение по 49 образовательным программам бакалавриата, 22 - образовательным программам магистратуры, шесть - докторантуры.
По этим направлениям ведётся работа четырёх факультетов:
Базовый, Инжиниринг, Педагогика, Бизнес и право, а также Морская Академия.
Выпускники ВУЗа занимают руководящие позиции в нефтегазовой отрасли, сфере морской техники и технологии, области образования, правоохранительных органах и т.д.
По последним данным рейтинга НАОКО, в категории «Лучшие многопрофильные ВУЗы Казахстана» Yessenov University занимает 14-ое место. Ежегодный рост рейтинга университета связан с постоянными системными изменениями. Уровень трудоустройства выпускников за 2019 год составил 94 процента.
В 2020 году Yessenov University окончили:
930 бакалавров,
138 магистрантов,
четыре докторанта.
Важно отметить, что в этом году состоялся первый выпуск по программе «Магистр делового администрирования» EMBA. Поздравляем выпускников Yessenov University с успешным окончанием учёбы. Мы уверены, что эти годы останутся в сердце на всю жизнь, как самые яркие, наполненные впечатлениями и событиями, дружбой и единством.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz