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В Yessenov University состоялась церемония вручения дипломов для выпускников университета!

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 10:44
В Yessenov University состоялась церемония вручения дипломов для выпускников университета!
Yessenov University
В связи с объявленной мировой пандемией вручение прошло в онлайн-формате на официальных страницах facebook и youtube

За свою историю Yessenov University подготовил свыше 38 000 специалистов.
Университет ведёт обучение по 49 образовательным программам бакалавриата, 22 - образовательным программам магистратуры, шесть - докторантуры.

По этим направлениям ведётся работа четырёх факультетов:
  • Базовый, Инжиниринг, Педагогика, Бизнес и право, а также Морская Академия.
  • Выпускники ВУЗа занимают руководящие позиции в нефтегазовой отрасли, сфере морской техники и технологии, области образования, правоохранительных органах и т.д.




По последним данным рейтинга НАОКО, в категории «Лучшие многопрофильные ВУЗы Казахстана» Yessenov University занимает 14-ое место.
Ежегодный рост рейтинга университета связан с постоянными системными изменениями.
Уровень трудоустройства выпускников за 2019 год составил 94 процента.

В Yessenov University состоялась церемония вручения дипломов для выпускников университета!


В 2020 году Yessenov University окончили:
  • 930 бакалавров,
  • 138 магистрантов,
  • четыре докторанта.


Важно отметить, что в этом году состоялся первый выпуск по программе «Магистр делового администрирования» EMBA.
Поздравляем выпускников Yessenov University с успешным окончанием учёбы. Мы уверены, что эти годы останутся в сердце на всю жизнь, как самые яркие, наполненные впечатлениями и событиями, дружбой и единством.

В Yessenov University состоялась церемония вручения дипломов для выпускников университета!

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