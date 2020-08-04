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Компания "ЕРСАЙ" поможет повысить мощность тестирования на коронавирус

Просмотров:319 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Компания "ЕРСАЙ" поможет повысить мощность тестирования на коронавирус
ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор"
В связи с существующей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19 в  Казахстане и в  Мангистауской области  в частности, ТОО «ЕРСАЙ Каспиан Контрактор» в рамках социальной ответственности бизнеса  приняло решение о выделении денежных средств для увеличения производственных мощностей лаборатории КДЛ «Олимп».

КДЛ «Олимп» закупит оборудование, автоматизирующее выделение и проведение ПЦР: EXM-9600 (Китай), Bio-Rad Laboratories (США), что позволит увеличить количество тестирования среди населения Мангистауской области.

Также ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" передает 10 000 ПЦР тестов акимату Мангистауской области на безвозмездной основе для проведения тестирования социально-уязвимым слоям населения.

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