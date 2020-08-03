Ақтау қаласы мен іргелес елді мекендер тұрғындарының НАЗАРЫНА!

Қадірлі тұтынушы!

Обращение к населению г.Актау и прилегающих населенных пунктов!

Уважаемый потребитель!

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС кәсіпорнында өндірілетін ауыз су үшін Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің менеджменті жүйесі енгізілгендігін қаперлеріңізге береміз.«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесі. Тамақ өнімдерін өндіретін және тұтынатын барлық ұйымдарға қойылатын талаптар» ҚР СТ ИСО-22000-2006 талаптарын орындау үшін, 5.6.1 тарауына сәйкес, өнімдерді тұтынушыларды пайдалану мүмкіндігімен, сақтау талаптары және жарамдылық мерзімімен таныстыру қажеттілігі ұйғарылады.• тұрғындарға ауыз су мақсатына пайдалануға;• тағамдар мен сусындар дайындауға;• көкөністер мен жемістерді консервілеуге;• концентратталған өнімдерді қалпына келтіруге;• ішілетін дәрілік препараттарды қалпына келтіруге;• тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға;• гигиеналық және косметикалық мақсаттарға пайдалануға;• жануарлар мен құстарға қолдануға;• бөлме өсімдіктерін суаруға;• аквариумдарды толтыру үшін пайдаланылады.Суды қосымша өңдеусіз ішуге пайдаланғанда су құрамындағы микробиологиялық ластануды болдырмас үшін пайдаланылатын хлорды жою мақсатында суды 6÷24 сағаттай тұндырып қою керек.Ауыз суды ысытылған күйде қолданғанда термиялық күюді болдырмас үшін қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.Тыныс алу жолдары ауруларын (ЖРА, ангина т.б.) болдырмас үшін ауыз суды салқындатылған немесе тоңазытылған күйде аса көп қолданбаған дұрыс.Ауыз суды пайдаланғанда немесе/және сақтағанда тағам өнімдеріне арналған таза ыдысты қолдану қажет.Сақталу мерзімі – анықталмаған.Доводим до Вашего сведения, что в ТОО «МАЭК-Казатомпром» внедрена Система менеджмента безопасности пищевой продукции для питьевой воды, производимой на нашем предприятии.Для соблюдения требований СТ РК ИСО-22000-2006 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов» в соответствии с пунктом 5.6.1 предписывается необходимость оповещения потребителей продукции о возможном использовании, требованиях к хранению и о сроке годности.• употребление населением в питьевых целях;• приготовление пищи и напитков;• консервирование овощей и фруктов;• восстановление концентрированных продуктов;• восстановление лекарственных препаратов, принимаемых перорально;• использование для бытовых нужд;• использование в гигиенических и косметических целях;• употребление животными и птицами;• полив комнатных растений;• использование для заполнения аквариумов.При употреблении в питьевых целях без дополнительной обработки рекомендуется дать воде отстоятся в течение 6÷24 часов для удаления растворенного в воде хлора, используемого для предотвращения микробиологического загрязнения.В случае употребления или применения питьевой воды в нагретом состоянии следует соблюдать меры безопасности для предотвращения термических ожогов.Употребление питьевой воды в охлажденном или замороженном виде должно быть умеренным, во избежание заболеваний носоглотки (ОРЗ, ангина и т.д.).При использовании и/или хранении питьевой воды надлежит использовать только чистую тару (посуду) для пищевых продуктов.Срок хранения – не определен.