Отследить качество атмосферного воздуха на всей территории Казахстана можно через мобильное приложение

"Қазгидромет" РМК қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізумен айналысады. Бақылау жүргізу Қазақстан бойынша 507 бақылау пункттерінде, 20 зертханада жүргізіледі.
Осылайша, "Қазгидромет" РМК Маңғыстау облысы бойынша филиалы атмосфералық ауаның, судың, топырақтың, түптік шөгінділердің және аймақтың барлық аумақтарындағы радиациялық фонның жай-күйіне экологиялық мониторингін жүзеге асырады. ЖЛ және ӨЖЛ асып кету бойынша бақылау жүргізілетін атмосфералық ауа мониторинг станциялары бар. Барлық ақпарат «AirKz» мобильді қосымшада беріледі және барлығына қол жетімді. Ластанудың жекелеген түрлері бойынша ақпарат maps.hydromet.kz экологиялық ақпараттың интерактивті карталарында 24/7 қолжетімді.
РГП «Казгидромет» занимается ведением мониторинга состояния окружающей среды. Проведение наблюдений осуществляется на 507 пунктах наблюдений, в 20 лабораториях по всему Казахстану.
Так, филиалом РГП «Казгидромет» по Мангистауской области осуществляется экологический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, воды, почвы, донных отложений и радиационного фона по всей территории региона. Имеются станции мониторинга атмосферного воздуха, по которым ведутся наблюдения по превышению ВЗ и ЭВЗ. Вся информация передается и доступна в мобильном приложении «AirKZ». Информация по отдельным видам загрязнения доступна 24/7 - на интерактивных картах экологической информации maps.hydromet.kz
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