Фарм-клуб «Барыса» не будет играть в ВХЛ

Федерация хоккея Казахстана приняла судьбоносное решение по поводу всех клубов страны, выступающих в российских соревнованиях. Карагандинская «Сарыарка», усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад» не будут участвовать в следующем сезоне ВХЛ. Причиной такого решения стала ситуация с коронавирусом в Казахстане.Где будет играть «Номад»?
Отметим, что прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя. «Сарыарка» и «Торпедо» вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а «Номад» и вовсе оказался за бортом матчей плей-офф. При этом в новом сезоне ожидалось, что та же «Сарыарка» станет одним из фаворитов. Букмекеры, например, Пари-матч онлайн
, высоко оценивали шансы чемпионат ВХЛ-2019 на очередную победу в этом турнире.
Однако теперь все три клуба будут играть в чемпионате Казахстана. А в российских лигах у Казахстана пока остается один представитель – «Барыс», выступающий в КХЛ.
Для «Номада» новый сезон стал бы вторым в истории ВХЛ. В 2019 году фарм-клуб «Барыса» дебютировал в лиге. Теперь же «Номад» вернется в чемпионат Казахстана. В 2017-м году столичный клуб становился чемпионом страны, так что не исключено, что и в новом сезоне «Номад» будет бороться за первое место. Эксперты букмекерской конторы Париматч считают, что у «Сарыарке» на родной арене все равно больше шансов завоевать золотые медали. Узнать коэффициент на победу «Номада» можно, если скачать БК Париматч
в формате мобильного приложения или на официальном сайте букмекера.Как изменился состав «Номада» за лето?
Руководство клуба из Нур-Султана продолжает формировать состав команды. В августе «Номад» пополнился тремя новичками. Это защитник Михаил Тарасов, а также нападающие Дмитрий Макеев и Михаил Рахманов. Все трое подписали односторонние соглашения с клубом сроком на один год.
Отметим, что Тарасов ранее выступал в составе «Снежных Барсов». В минувшем сезоне Михаил провел пятьдесят матчей в МХЛ и заработал десять результативных баллов. Отметим, что и «Снежные Барсы» в новом сезоне играть не будут – ожидается, что вместо МХЛ команда выступит в чемпионате страны.
Что касается Макеева, то он связан с «Барысом» с 2014 года. Ранее он уже играл за «Номад». Даже минувший сезон он начинал в этом клубе и успел провести тринадцать встреч в ВХЛ. После этого Дмитрий отправился в павлодарский «Иртыш». Там он провел двадцать четыре матча и отметился пятью баллами за результативность.
Рахманов также хорошо знаком болельщикам «Барыса». Последние пять лет он выступал в командах из системы столичного клуба. До перехода в «Номад» Михаил играл в составе кокшетауского «Арлана». Прошлый сезон ему удался – Рахманов набрал сорок семь очков в шестидесяти матчах.
Также «Номад» объявил, что нападающий Максим Мухаметов продлил контракт с клубом еще на один сезон. Минувший чемпионат он завершил с двумя набранными очками в двадцати двух встречах.
Скорее всего, в «Номад» перейдет и нападающий Иван Клепко. Он проходит просмотр в команде. Ранее Клепко играл в «Бейбарысе» и отметился пятью очками в двадцати шести встречах.На правах рекламы