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В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 10:15
В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School
Samsung School
Samsung Electronics открыла новый «умный» класс Samsung School, оснащённый современной техникой, в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии в Алматы, чтобы маленькие пациенты имели возможность учиться.

В учебном классе в здании клиники реализовано современное образовательное решение, состоящее из большого дисплея с сенсорной поверхностью для использования в качестве доски и планшетов.

Samsung также обеспечила класс необходимыми развивающими материалами, чтобы дети с помощью опытных тренеров могли учиться играть в шахматы, рисовать, заниматься лего-конструированием и робототехникой, а также изучать английский язык.

В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School


«Новый «умный» класс позволит детям с онкологическими заболеваниями, находящимся на длительном стационарном лечении, продолжать учиться, не отставая от сверстников», – отметил менеджер социальных проектов Samsung Electronics Central Eurasia Берик Умаров.

В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School


Кроме того, по его словам, развлечения, доступные в «умных» классах, направлены на психологическую реабилитацию детей, на практике скрашивая их больничные будни и помогая справляться со своим положением.

В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School


Это уже четвёртый «умный» класс, открытый Samsung Electronics в рамках проекта Samsung School в Казахстане. Первый был открыт в Национальном научном центре материнства и детства в Нур-Султане в 2018 году, затем ещё два класса в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы.
Партнёром проекта выступил общественный фонд Help Today.

В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School


Ранее, содействуя Государственной программе поддержки образования за счёт партнёрства бизнеса 2011–2017 годов, Samsung также успешно открыла Smart классы в общеобразовательных школах Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска и Шымкента.

В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School

В алматинском Центре онкологии открылся инновационный класс Samsung School



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