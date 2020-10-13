«Астана» уволила сменщика Билека. Кто возглавит чемпионов КПЛ?

Бессменный чемпион Казахстана в этом сезоне рискует не защитить свой титул. Все дело в том, что в августе «Астана» не справилась с поставленной задачей. Под руководством Михала Билека клуб из Нур-Султана в первом раунде квалификации Лиги чемпионов проиграл «Динамо» из Бреста со счетом 3:6 и вылетел из турнира. После этого многие приложения букмекерских контор увеличили коэффициенты на победу «Астаны» в чемпионате Казахстана. Хотя не трудно было предугадать дальнейшее развитие событий. Билека приглашали для того, чтобы он вывел «Астану» в групповой этап Лиги чемпионов. Но в первом же матче его команда проиграла с неприличным счетом.Что было дальше?
Руководство «Астаны» начало искать тренера, но ему нужно было быстро найти замену Билеку. Так в тренерском кресле оказался Пол Эшуорт, который занимал пост исполнительного директора. Он пришел в структуру клуба зимой 2019-го года. Под руководством Эшуорта «Астана» не сумела показать достойный результат. После вылета из Лиги чемпионов «Астана» попала в квалификации Лиги Европы. Там клуб из Нур-Султана вылетел от черногорской «Будучности».
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сразу после матча в Лиге Европы добавили новую ставку – на уход Эшуорта. Однако ему удалось продержаться еще пару недель после вылета из еврокубков. Терпение руководства «Астаны» лопнуло после принципиального матча с «Кайратом». В этой встрече, прошедшей на Центральном стадионе в Алматы, столичная команда уступила со счетом 0:3. Первый мяч в ворота чемпионом забил полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов. После перерыва хозяева забили еще два гола – точный удар на счету Айбола Абикена, а третий мяч произошел после автогола Уроша Радоковича. Благодаря этой победе «Кайрат» оторвался от идущей второй «Астаны» на восемь очков.
После этого матча в «Астане» решили освободить британского специалиста от занимаемых должностей. В итоге, Эшуорт покинул даже позицию исполнительного директора. «Астана» объявила, что уже ведет поиск нового главного тренера.
А с исполнительным директором клуб определился. Им стал Давид Лория, один из воспитанников столичного футбола. Лория поиграл за многие казахстанские клубы («Иртыш», «Кайрат», «Ордабасы»), провел пару сезонов в Турции («Ризеспор» и «Каршияка»), а также играл за российский «Спартак-Нальчик». На счету Лории сорок пять матчей в составе сборной Казахстана. В прошлом году он поступил на курсы по программе футбольного менеджмента UEFA MIP.Кто примет «Астану»?
Одним из кандидатов является Вячеслав Грозный, хотя некоторые СМИ сообщают о том, что его и вовсе не рассматривают в Нур-Султане. Высока вероятность, что с «Астаной» будет работать зарубежный специалист с хорошим послужным списком.
Что же до Грозного, то он известен казахстанским болельщикам по работе в «Шахтере», «Иртыше» и «Тоболе». Еще один возможный претендент – казахстанский специалист Владимир Чебурин. Он руководит литовской «Судовой» и на протяжении трех лет был назван тренером года в Литве.На правах рекламы