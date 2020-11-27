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Что делать бизнесу в кризис?

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Что делать бизнесу в кризис?
Банк ВТБ (Казахстан)
Пандемия коронавируса подкосила здоровье не только людей, но и экономики. Сильнее всего пострадал сектор МСБ, некоторые представители которого так и не смогли выздороветь. Но, к счастью есть и те, кто вышел из коронакризиса даже более крепким, чем раньше. О том, что помогает бизнесу удержаться на плаву в это непростое время мы поговорили с членом правления Банка ВТБ (Казахстан) Игорем Ли, курирующим работу банка с МСБ.

Банки играли одну из ключевых ролей в спасении малого и среднего бизнеса в период карантина. Во-первых, финансовые организации могли предоставить отсрочки по действующим кредитам для бизнеса, во-вторых, могли поддержать организации новыми займами.

- В период карантина Банк ВТБ (Казахстан) предоставил отсрочки всем бизнес-клиентам, пострадавшим от ограничительных мер. Кроме того, банк стал участником государственной Программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, направленной на поддержку бизнеса в период ЧП. Выделенный лимит на банк составил 9 млрд тенге, эти средства мы освоили даже раньше установленного срока, - говорит член правления Банка ВТБ (Казахстан) Игорь Ли.

Льготные кредиты по низким ставкам, конечно, помогли части бизнеса пережить жесткий карантин, но это было временной мерой. А как быть бизнесу дальше в ожидании новых волн пандемии?

– Благодаря нашей финансовой поддержке большинство клиентов ВТБ – представителей МСБ быстро «пошли на поправку». Но тут важную роль играл и подход самих предпринимателей к проблеме, быстрее восстановились те, кто смог оперативно перестроить свой бизнес под новые реалии. К примеру, наш давний клиент – компания, по производству бытовой химии, оформив, кредит в самый разгар карантина переориентировала производство на выпуск антисептиков для рук. Так благодаря финансовой поддержке и правильному подходу к бизнесу, им удалось приумножить прибыль и даже увеличить количество рабочих мест, - рассказал Игорь Ли. - Еще один пример – финансирование центра изучения языков, который после объявления карантина поменял бизнес-модель и начал вести уроки дистанционно.

Что делать бизнесу в кризис?


И так, получается формулу победы МСБ над коронакризисом можно обозначить так: финансирование + оперативное изменение модели бизнеса. Но, стоит учитывать, что во время карантина банки могли предоставить клиентам льготное, дешевое кредитование. Какие государственные программы поддержки предпринимательства, пострадавшим от режима действуют в настоящее время, ситуация еще нестабильная, как бизнесу действовать дальше в этих условиях?

- Сейчас государство активно работает над созданием различных мер поддержки предпринимательства. В части финансирования в Казахстане действует целый ряд госпрограмм, направленных на разные сегменты бизнеса. Наш банк предлагает клиентам различные варианты финансирования в рамках большинства программ. Наиболее популярная и выгодная сейчас «Дорожная карта бизнеса-2025», в которой почти не осталось отраслевых ограничений, при том, что бизнес-кредит по ней можно удешевить ставку до 6% годовых (ГЭСВ от 6,2%). Вместе с тем, совсем недавно разработчиком программы внесены изменения, которые направлены на поддержку предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в пострадавших секторах экономики путем получения субсидирования в период с 16.03.2020 по 15.03.2021. Банк является активным участником данного направления, он в сжатые сроки подал список клиентов Банка и сейчас проводит все необходимые мероприятия дабы клиенты своевременно получили адресную поддержку государства,- отметил представитель Банка ВТБ (Казахстан).

Что делать бизнесу в кризис?


Госпрограммы действительно выгодный инструмент поддержки бизнеса, но он доступен не всем. К примеру, некоторые программы действуют только в определенных регионах, другие распространяются исключительно на определенные виды деятельности и т.д. Кроме того, большинство таких программ не поддерживают сферу торговли, хотя именно в ней занято огромное количество наших соотечественников. Что тогда могут предложить банки?

- Каждый банк имеет собственные кредитные продукты. Любой предприниматель сможет найти себе подходящий вариант. В ВТБ мы за индивидуальный подход к каждому бизнес-клиенту, ставки по кредитам и депозитам тоже подбираем индивидуально, также как и другие условия обслуживания. Если предприниматель активно пользуется другими продуктами банка и по его финансовой отчетности видно, что он ответственно подходит к своему делу – у него есть шанс получить кредит на максимально выгодных условиях, даже без участия в госпрограммах, - отметил Игорь Ли.

Узнать подробности бизнес-кредитования в Банке ВТБ (Казахстан) можно здесь, а также посетив отделение или по короткому номеру 5050 с мобильного.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.

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