Под покровительством Мамина и Скляра пытаются перебить наши контракты – Балушкин (видео)

«Мы то в общем говорим: «Господа, вы проверьте». Почему ни одной проверки до сих пор нет? Как можно голословно о чем-то утверждать? О чем можно разговаривать, когда идет цель перебить наши контракты и утащить их на другие площадки? Все, точка. Под большим покровительством господина Скляра (Романа, вице-премьера – КазТАГ) и, к сожалению, премьер-министра (Аскара Мамина – КазТАГ), действующего на сегодняшний день. Это надо понимать», - сказал Балушкин, обращаясь к коллективу группы компаний.По его словам, «история конфликта простая».«Против нас на сегодняшний день работают люди, которые ведут нечестную конкурентную борьбу в пользу двух заводов. Это завод в Костанае и это завод в Алматы. Завод в Алматы – 25 тыс. кв.м. Я не понимаю, что это за завод... Мы никогда не ставили себе цель построить псевдопроизводство. И так как мы никогда не рассчитывали на так называемые институты развития, мы, если вы заметили, развивали сами, но всегда являлись лидерами в количестве налогов, заработных плат, в тех социальных аспектах, моментах, которые мы делали – делали мы абсолютно искренне, и будем продолжать делать», - добавил бизнесмен.Он заверил, что завод «АЗИЯ АВТО» продолжит работу до конца 2020 года с сохранением заработных плат сотрудникам.«Действительно сыграло обращение коллектива (к президенту - КазТАГ), когда мы собрали 45 тыс. подписей. То есть тогда какой-то камень, скажем, под гору покатился, потому что все остальное пытались просто замыть. Суды – а судов не было, суд – это когда судят, нет ни одной экспертизы, нет ни одного, скажем так, требования по рабочей документации, нет никакого сравнения с другими конкурентами, просто пришли, обвинили: «не сделали». Что мы не сделали? А кто сделал? К тому же в тех технических объемах, которые мы поставили себе целью. Мы сделали», - подчеркнул спикер.По словам Балушкина, в строящийся комплекс сварки и окраски кузовов, по которому было заключено соглашение с государством, группа компаний уже инвестировала $80 млн.«Нам осталось $30 млн – это окрасочный комплекс. Окрасочный комплекс, господа, когда был первый локдаун, я был в России два месяца, я провел работу с банками по анализу и оценке всех активов российских, и под эти активы в России на сегодняшний день, 9 ноября «Санкт-Петербуржский банк» поставил всех в известность, что он готов оплатить окрасочный комплекс», - сказал акционер группы.По его словам, стройка «как продолжалась, так и продолжается».«На сегодняшний день оплачены все конструкции по крыше и «пирог» уже весь пришел, все-таки будем уже делать, 27 тыс. кв.м. Об этом мы тоже поставили в известность как областной акимат, так и наше дорогое, уважаемое правительство. Конечно, никто от нас этой прыти не ожидал, все думали, что мы сейчас просядем и ситуация у них немного дурацкая. Может, если бы была машина времени, многие бы захотели нас не поднимать вот на эти действия, на которые мы сейчас подходим», - отметил бизнесмен.Спикер подчеркнул, что группа компаний будет действовать в законном ключе.«После обращения генеральная прокуратура зашла в министерство (индустрии и инфраструктурного развития – КазТАГ), в министерстве 23 контракта, по которым так или иначе освобождены (субъекты рынка – КазТАГ) от чего-то. Ничего по этим контрактам не сделано. Эти контракты все работают. Проверка, конечно, вывила, что выборочный подход. Одна сторона не знает, как замять этот скандал, мы не собираемся его раздувать, то есть, мы как сказали: «Нам крови не надо – от нас отстаньте, и все». То есть, если нужен такой завод в Алматы – 25 тыс. кв.м. – прекрасно, это тоже рабочие места, пусть он будет. Мы не видим их себе как конкурентов. То есть, оставьте нас в покое, мы продолжим дальше свою работу. Мы видим – а нас они конкурентами видят. Вот такая разница в оценке и подходах», - сказал Балушкин.Также он рассказал о текущей ситуации с проектом «Народный автомобиль».«Когда нас обвиняют, что мы льготами воспользовались – господа, льготами воспользоваться невозможно – хотя бы это понятно сейчас, потому что мы не можем производить машины (по проекту «Народный автомобиль» – КазТАГ), они будут неконкурентоспособны. Льготы ушли населению. Мы посчитали, что нам нужно выдать 1117 автомобилей Lada Granta, и стало ясно, что мы или берем в заложники население, которое нам заплатило предоплату за машину, получилось, что им надо доплачивать под Т1 млн – вы знаете, мы сделали решение выдать эти машины и не брать людей в заложники, отдать им, потому что надеемся, что нам эти деньги, заблокированные, вернут. И люди, скажем так, посмотрят на эту ситуацию правильно», - добавил бизнесмен.Как признался Балушкин, он считал, что «уникальная возможность договориться и достигнуты договоренности с государством – это дать дешевый автомобиль на улице».«То есть вопрос НДС, вопрос утильсбора, он определялся, что невозможно заводить импортера, но выгодно производить и выгодно получать цену. Что происходит сегодня, что мы видим – только мы выходим из игры, пока временно – цены на машины растут. В смысле – два производителя начали поднимать резко цены. Мы подняли цены, потому что нам надо заплатить утильсбор и надо завезти готовую продукцию, нам нужно платить заработную плату хотя бы на товарных автомобилях и поддерживать коллектив, это понятно, то есть, это оборонительная политика. Но если бы мы выпускали, получается, цены бы были ниже. Это же очевидно. Это вот те льготы, которые, так называемые, нам начисляют. Эти льготы монетизировать невозможно», - сказал бизнесмен.Напомним, 19 октября генеральный директор «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев сообщил, что 11 апреля в период действия режима ЧП компания получила уведомление от властей о том, что с компанией разрывается промышленное соглашение, причем, задолго до истечения сроков.Также он предупредил, что в случае закрытия «АЗИЯ АВТО» без работы останутся более 4 тыс. человек.20 октября журналист Михаил Козачков сообщил, что власти Казахстана применили двойные стандарты при заключении соглашений с компаниями «АЗИЯ АВТО» и «СарыаркаАвтоПром». Причем, допсоглашение с «СарыаркаАвтоПром», как отметил он, «заключено с нарушениями, которые бросаются в глаза даже дилетантам».В тот же день появилось сообщение о нарушении властями Казахстана обязательств по ЕАЭС при создании завода Hyundai в Алматы.