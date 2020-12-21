Курултай социальных предпринимателей прошел в Мангистауской и Атырауской областях

9 декабря в Актау и 10 декабря в Атырау состоялся Курултай социальных предпринимателей Мангистауской и Атырауской областей. Курултай традиционно собрал на своей площадке самых активных социальных предпринимателей области. В этом году мероприятие прошло в онлайн режиме. Более 60 участников обсудили законопроект о социальном предпринимательстве (СП), планы по развитию соцпредпринимательства в Казахстане, а также насущные проблемы и результаты социальной программы «Жаркыра».
Социальная программа «Жаркыра», осуществляемая Фондом Евразия Центральной Азии при финансовой поддержке ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), поддерживает социальные бизнесы. Получателями финансовой поддержки в 2020 году стали 12 проектов, из них 8 для детей, в том числе особенных, 1 экологический проект по сортировке и утилизации отходов, 2 проекта по развитию ремесленных мастерских и проект по парапауэрлифтингу. Финансовая поддержка составила 31 500 000 тенге, из которых 8 000 000 тенге реинвестированы из возвращенных беспроцентных займов, выданных участникам прошлых лет.
Статистика экономического эффекта от поддержанных социальных бизнесов – это рабочие места и налоги от услуг в казну государства. СП оказывают услуги 670 жителям областей, 133 из которых - люди с особенными потребностями или относятся к социально уязвимым слоям населения. Социальные бизнесы дали работу 84 сотрудникам.
Социальные предприниматели «Жаркыра», несмотря на карантин, продолжили работу в онлайн формате, при этом помогая городу в борьбе с COVID19. Четыре предпринимателя-финалиста программы - Арайлым Нугманова, Гульбарам Ермуханова, Мира Есниязова и Айгуль Уалиева - стали волонтерами и помогали клиникам и жителям города в самые трудные периоды пандемии.
«Во время карантина многие социальные предприниматели проявляли активность и занимались доставкой продуктов питания и лекарств многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым. Нас называли героями. Я рада, что смогла внести свой вклад в борьбу с пандемией и её последствиями, и оказать помощь тем, кто в ней нуждался», - рассказывает Арайлым Нугманова, директор «Зейн Атырау».
Также во время Курултая рассказали и о том, что в настоящее время идет работа над законом о социальном предпринимательстве, принятие которого запланировано на 2021 год. Депутатам помогает рабочая группа экспертов из некоммерческого сектора, которая также включает представителей ФЕЦА и участников программы «Жаркыра». ФЕЦА представил свой опыт работы в сфере поддержки СП, внес рекомендации в определение и критерии социального предпринимательства, предложил меры государственной поддержки нового сектора экономики.
«Участие в рабочей группе по разработке закона я считаю успехом нашей пятилетней программы. Я надеюсь, с принятием закона социальное предпринимательство начнет развиваться быстрыми темпами, а значит, наше общество станет более социальным, гуманным и процветающим», - подчеркивает Айгуль Тагатова, директор программы.
На протяжении всей истории ТШО социальные инвестиции были частью устойчивого развития компании и основой ее бизнес-этики. «Мы убеждены, что позитивное развитие бизнеса возможно только, когда бизнес этично относится к сообществу, в котором находится. В 2019 году было потрачено 25 млн. долларов на социальную поддержку сообщества, и еще 2 млн. долларов на проекты, предусматривающие долгосрочное развитие социального бизнеса», - отметил Рзабек Артыгалиев, генеральный менеджер по связям с общественностью и правительством.
Программа социальных инвестиций ТШО призвана отвечать потребностям местного сообщества. Инвестирование ТШО в сообщества Атырауской области осуществляется через две программы: добровольную социально-инфраструктурную программу «Игилик» и Программу социальных инвестиций (ПСИ). Программа «Игилик» направлена на строительство объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, парки и т. п.), в то время как ПСИ поддерживает создание долгосрочного потенциала в стратегически важных тематических областях. В ТШО учрежден Совет по ПСИ, в который вошли представители различных подразделений компании, и в компетенции которого отбор проектов. Совет рассматривает предложения и рекомендации по финансированию проектов после завершения сбора документов. Как и другие капиталовложения в бизнес, инвестиции в местные сообщества также проходят проверку, которая включает компоненты измерения и оценки эффективности вложений.ТОО «Тенгизшевройл»
осуществляет производство и сбыт сырой нефти, газа и серы. Все работы ведутся в соответствии с мировыми стандартами требований по технике безопасности и экологии. ТОО «Тенгизшевройл» было образовано в 1993 году Республикой Казахстан и корпорацией «Шеврон». Партнерами ТОО «Тенгизшевройл» на данный момент являются корпорация «Шеврон» - 50%, «КазМунайГаз» – 20%, «ЭксонМобил 25% и «ЛукАрко» - 5%. Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА)
- общественная организация, основанная в регионе в 2005 году. ФЕЦА мобилизует общественные и частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в построении собственного будущего посредством укрепления местных сообществ и повышения гражданского и экономического благосостояния. Получить более полную информацию о программах ФЕЦА и ознакомиться со списком членов совета попечителей можно на сайте: http://www.ef-ca.kz
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