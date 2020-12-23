Новогоднее настроение для жителей и гостей Актау

• Сейчас непростое время для всех, и именно в такой период особенно важна и ценна поддержка друг друга, бизнес поддерживают люди, в свою очередь, и мы, со своей стороны хотим поддержать людей. Новогодние праздники - это дополнительный повод поднять настроение и сделать приятное.

Благотворительную инициативу по оформлению парка, при поддержке городских властей, проявила одна из рекламных компаний города в союзе с информационным партнёром Doma Doma. ТОО «ADVER.KZ» уже более 6 лет предоставляет комплексные рекламные решения по всему Казахстану. В этот сложный для всего мира период только лишь обладать опытом недостаточно. Важно иметь не только смелость на осуществление такого проекта, но и желание внести частичку добра в душу каждого жителя нашего любимого города.В поддержку данной инициативы компания организовала интересную акцию в социальных сетях. «ADVER.KZ» предлагает принять участие в оформлении парка, запустив челендж #вместесадвер! Желающим выразить поддержку нужно всего лишь выложить фото со словом ADVER у себя на странице, указать хештег и отметить @Adver7292 . Надпись может быть из чего угодно, полёт фантазии ничем не ограничен. Каждая лампочка в парке загорится в честь участвующего, а авторы самых креативных снимков получат от компании новогодние презенты. Подробности уточняйте на странице компании в инстаграм.К сожалению, парк ещё не сдан, но уже были замечены случаи кражи гирлянд и порчи имущества. Призываем всех горожан проявить настороженность и в случае, если вы стали свидетелем подобного вандализма, обращаться к участковым инспекторам 4 микрорайона - Жуманову Нурлану 87012832423 и Арыстанову Касымбеку 87015909699 до 23:00 часов, после 23:00 - в 102.