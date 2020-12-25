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Как предпринимателям увеличить свой капитал?

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Как предпринимателям увеличить свой капитал?
Банк ВТБ (Казахстан)
По данным Нацбанка РК, за 10 месяцев текущего года депозитная база в Казахстане выросла на 15,3 процента, составив 21,9 трлн тенге. Причём больше половины этой суммы, почти 53 процента – это вклады юридических лиц. Тенденция роста депозитов вполне оправдана, так как в кризисные моменты бизнес стремится себя обезопасить, начинает накапливать свободные средства, сократив количество высокорискованных операций.

- Банковские депозиты позволяют предпринимателям не только сохранить капитал, но и приумножить его. На сегодняшний момент это один из самых прибыльных инструментов для получения пассивного дохода. Но, чтобы размещение вклада стало безопасным, юридическим лицам следует выбрать действительно надёжный и стабильный финансовый институт, - отметила директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

При выборе банка для открытия вклада, первое, на что следует обратить внимание – это его кредитный рейтинг. Он присуждается мировыми независимыми агентствами, такими как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings и показывает, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Значит для вкладчиков – это самый важный критерий отбора. Наиболее надёжные банки имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D» - это говорит о том, что банк уже имеет серьёзные проблемы.

Как предпринимателям увеличить свой капитал?


Согласно данным агентства Standard and Poor’s, среди рейтингуемых им казахстанских банков один из самых высоких рейтингов «BB+/B» с прогнозом «Стабильный» присужден Банку ВТБ (Казахстан).

- Подтверждение высокого кредитного рейтинга банка - закономерное следствие эффективной стратегии развития и сбалансированной системы риск-менеджмента. Это также подтверждают и достойные финансовые результаты банка по итогам трёх кварталов текущего года. Несмотря на экономический спад, Банк ВТБ (Казахстан) увеличил прибыль на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказала Нурила Каленова.


Определившись с надёжностью финансового института, можно приступать и к оценке предоставляемых им услуг. Здесь следует обратить внимание на ставку вознаграждения по депозитам, удобство обслуживания и дополнительные условия.

- В Банке ВТБ (Казахстан) ставки по депозитам для юридических лиц определяются индивидуально для каждого клиента. Благодаря такому подходу клиенты, которые пользуются и другими продуктами банка, могут разместить депозит с максимальной выгодой для себя. Такой подход удобен и банку, и клиенту. Предприниматель может получить у нас кредит на развитие бизнеса, оформить гарантию, воспользоваться индивидуальным пакетным предложением по расчётно-кассовому обслуживанию с экономией до 70 процентов, получить льготное финансирование в рамках 17 госпрограмм и получить много других услуг банка на выгодных условиях, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

Помимо МСБ банк работает также с крупным бизнесом и физическими лицами. Это значит, что менеджеры банка помогают предпринимателям не только в управлении бизнесом, но и могут разработать каждому клиенту стратегию управления личными финансами для наиболее выгодного и эффективного использования капитала.

Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г.

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