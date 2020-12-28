В «Sofie Medgroup» открылся Центр кардиохирургии и интервенционной хирургии

28 декабря 2020 года в 11:00 состоялось открытие Центра кардиохирургии и интервенционной хирургии ТОО «Sofie Medgroup».
Актуальность открытия нового Центра клиники «Sofie Medgroup»
и ее значимость основываются на необходимости модернизации и дальнейшего развития региональной системы здравоохранения.
Необходимо отметить, что открытые операции на сердце на западе Казахстана в частных клиниках не выполняются, и многие пациенты вынуждены уезжать на лечение в республиканские клиники.
В рамках организации Центра клиника «Sofie Medgroup» оснащена новейшей ангиографической системой экспертного класса Philips Azurion, производства Нидерланды. Данная высокотехнологичная система позволяет выполнять сложные инвазивные кардиологические, электрофизиологические, неврологические и сосудистые исследования. Ангиограф оснащен усовершенствованной C-дугой, цифровым плоскопанельным 15-дюймовым детектором и рентгеновской трубкой Philips MRC, которая существенно, до 83%, снижает степень облучения пациента.
Благодаря применению современных технологий, ангиографическая система Philips Azurion предоставляет возможность осуществления широкого диапазона различных манипуляций на сердце и сосудистой системе, имеет все возможности для проведения 2D и 3D визуализации. Инновационная конструкция обеспечивает перемещение по 8-ми осям, что позволяет избежать излишних перемещений больного. При этом система автоматически определяет свое положение и тем самым дает возможность осуществления более последовательной визуализации. Все это сокращает период предварительного позиционирования пациента на 27%.
Также в рамках реализации данного проекта клиникой закуплено современное медицинское оборудование, необходимое для выполнения открытых кардиохирургических
операций на сердце, такие как аппарат искусственного кровообращения MAQUET, система для проведения интрааортальной баллонной контрпульсации, УЗИ-аппарат высокого класса GE LOGIQ.
Проведена полная реконструкция помещений клиники для размещения ангиолаборатории. При этом предусмотрена логистика быстрой доставки больных из приемного отделения в ангиолабораторию для скорейшего выполнения необходимых инвазивных процедур.
Для работы в Центре клиникой приглашены высококвалифицированные врачи-кардиохирурги и рентгенхирурги из республиканских клиник Нур-Султана и Алматы. Ожидается приезд врачей из Российской Федерации.
Большая часть кардиохирургических и интервенционных вмешательств будет выполнена в рамках государственного заказа на бесплатной основе. Специалисты
планируют проводить более 600 операций в год, в том числе и высокотехнологичные медицинские услуги, которые не выполняются в регионе. Наряду с операциями на сосудах сердца, планируется широкое внедрение уникальных операций на сосудах головного мозга и при онкологических заболеваниях. В результате, у населения региона будет возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Также планируется развитие медицинского туризма в регионе за счет привлечения иностранных пациентов.
«Sofie Medgroup» ЖШС Кардиохирургия және Интервенциялық хирургия Орталығының ашылуы 2020 жылы 28 желтоқсанда, сағ. 11:00-де, «Sofie Medgroup» ЖШС-нің Кардиохирургия және Интервенциялық хирургия Орталығының ашылуы өтеді.
«Sofie Medgroup» клиникасының жаңа орталығының ашылуының өзектілігі және оның маңыздылығы аймақтың денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту және одан әрі дамыту қажеттілігіне негізделген. Батыс Қазақстанда жүрекке ашық операциялар жеке клиникаларда жасалмайды, сол себепті көптеген науқастар республикалық клиникаларға емделуге кетуге мәжбүр екенін атап өткен жөн.
Орталықты ұйымдастыру шеңберінде «Sofie Medgroup» клиникасы Нидерландыда шығарылған Philips Azurion эксперттік деңгейдегі заманауи ангиографиялық жүйемен жабдықталды. Бұл жоғары технологиялық жүйе күрделі инвазиялық кардиологиялық, электрофизиологиялық, неврологиялық және тамырлы зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Ангиограф жетілдірілген С-қолымен, сандық 15 дюймдік жалпақ панельді детектормен және Philips MRC рентген түтікшесімен жабдықталған. Бұл пациенттің сәулелену дәрежесін 83% дейін төмендетеді.
Заманауи технологияларды қолданудың арқасында Philips Azurion ангиографиялық жүйесі жүрек пен қан тамырлар жүйесінде әртүрлі манипуляциялардың кең спектрін жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 2D және 3D бейнелеу үшін барлық мүмкіндіктерге ие. Инновациялық дизайн пациенттің қажетсіз қозғалысын болдырмайтын 8 ось бойымен қозғалуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жүйе өз орнын автоматты түрде анықтайды және осылайша біршама көрнекі бейнелеуге мүмкіндік береді. Мұның бәрі пациенттің алдын-ала орналасу мерзімін 27% -ға қысқартады.
Сондай-ақ, осы жоба аясында Клиника жүрекке ашық кардиохирургиялық операцияларды жасауға қажетті заманауи медициналық жабдықты сатып алды: MAQUET жасанды ұан айналым аппараты, қолқаішілік баллон контрпульсациясы жүйесі және жоғары деңгейлі GE LOGIQ ультрадыбыстық аппараты.
Ангиолабораторияны орналастыру үшін клиникада толық қайта құру жұмыстары жүргізілді. Сонымен бірге, қажетті инвазиялық процедураларды жедел жүзеге асыру үшін науқастарды қабылдау бөлімінен ангиолабораторияға тез жеткізудің логистикасы қамтамасыз етілген.
Орталықта жұмыс істеуге Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларындағы республикалық клиникалардан жоғары білікті кардиохирургтар мен рентген-хирургтар шақырылады. Ресей Федерациясынан дәрігерлер келеді деп күтілуде.
Кардиохирургиялық және интервенциялық оталардың басым бөлігі мемлекеттік тапсырыс бойынша ақысыз негізде жүзеге асырылады. Мамандар жылына 600-ден астам оталар, оның ішінде облыста жасалмайтын жоғары технологиялық медициналық қызмет түрлерін, жасауды жоспарлап отыр. Жүрек тамырларына жасалынатын оталармен қатар, бас миы қан тамырлары мен онкологиялық ауруларда жасалынатын бірегей емдеу-диагностикалық оталары жасалынады. Нәтижесінде өңір халқы басқа облыстарға бармай-ақ «Sofie Medgroup» клиникасының жаңа орталығында жоғары білікті медициналық көмек ала алады. Сонымен қатар, шетелдік пациенттерді тарту арқылы облыста медициналық туризмді дамыту жоспарлануда.На правах рекламы