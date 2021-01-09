Как казахи потратили полмиллиарда долларов, чтобы не создать собственный автопром

Редакция exclusive.kz предлагает познакомиться с хронологией создания отечественного автопрома с 2010 по 2020 годы, все данные доступны в открытых источниках, а чтобы сделать выводы, достаточно собрать их воедино. Итоги шокируют: только за последние 10 лет на производство 100 тысяч автомобилей было потрачено почти 500 миллионов долларов. Из 8 открытых с помпой проектов действуют всего 2. Но ответственность привычно никто не понесет – Генеральная прокуратура считает эту информацию коммерческой тайной.
Сейчас, когда остро стоит вопрос утилизационного сбора на сельхозтехнику, кабель и упаковку, анализ затрат и результатов на примере отрасли автомобилестроения в Казахстане выглядит особенно актуально.
Итак, в далеком апреле 2010 года во время официального визита Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Республику Корея были достигнуты принципиальные договоренности о сотрудничестве с автомобилестроителями Южной Кореи
. Уже в мае того же года было зарегистрировано ТОО «Сарыаркавтопром» - завод по сборке автомобилей в Костанае на базе АО «Группа Компаний «Аллюр».
Первым проектом завода становится крупноузловая сборка (SKD) автомобилей южнокорейского бренда SsangYong. (В декабре 2020 года компания SsangYong объявила о банкротстве
).25 июня 2010 года
между ТОО «Сарыаркаавтопром» и Министерством индустрии и новых технологий подписано соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств (ТС). В нем ТОО «Сарыаркаавтопром» как производитель обязывался в срок, не превышающий 84 месяца (7 лет) с момента подписания соглашения (до 25 июня 2017 года) обеспечить запуск промышленной сборки не менее одной модели легкового автомобиля. Уточним, что под «промышленной сборкой» понимается система серийного производства на основе технологических процессов, обеспечивающая производственные мощности предприятия не менее 25 тысяч единиц в год при двухсменном режиме работы.25 августа 2011 года в рамках двусторонних переговоров
между Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Республики Корея Ли Мён Бак было подписано лицензионное соглашение о запуске линии мелкоузловой сборки (CKD)
внедорожников южнокорейского бренда SsangYong Nomad мощностью 7,5 тыс. авто/год
на ТОО «Сарыаркавтопром». CKD сборка предполагала полномасштабное автопроизводство, включая сварку и покраску кузовов автомобилей. Производителем был заявлен полный переход на новые принципы сборки автомобилей до конца 2013 года.Март 2012 года:
начало крупноузловой сборки украинских автомобилей ZAZ мощностью 2 200 авто/год
(остановлена в 2014 году).15 августа 2012 года:
ТОО «Сарыаркаавтопром» заключает с АО «БРК – Лизинг» (ныне «Фонд развития промышленности») договор финансового лизинга на сумму 9,3 млрд тенге (62,2 млн USD) на приобретение оборудования для CKD-линии Ssang Yong Nomad.12 февраля 2013 года
между Правительством РК и Toyota Motor Corporation
был подписан меморандум
о взаимопонимании, в рамках которого предусматривалась организация сборочного производства автомобилей в Казахстане
. Этому предшествовали переговоры Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с руководством Toyota, состоявшиеся в ходе его визита в Японию в июне 2008 года.Сентябрь 2013 года:
начало крупноузловой сборки французских
автомобилей Peugeot.20 декабря 2013 года:
во время телемоста «Астана - Костанай» Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт
серийному производству (CKD) автомобилей SsangYong Nomad. Компания уверяла
, что к 2017 году выпустит 75 000 единиц SsangYong Nomad, 70% которых пойдет на экспорт.9 июня 2014 года:
ТОО «Сарыаркаавтопром» заключает с АО «Банк Развития Казахстана» (конечный бенефициар – Правительство РК) соглашение
об открытии кредитной линии на сумму 45 млн USD на реализацию проекта по CKD-сборке Toyota Fortuner мощностью 3 тыс. авто/год.12 июня 2014 года:
во время телемоста «Боровое - Костанай» Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт
серийному производству мелкоузловой сборки (CKD) автомобилей Toyota Fortuner.3 сентября 2014 года:
в ходе рабочей поездки в Костанайскую область Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Сарыаркаавтопром», где ему презентовали автомобили SsangYong Nomad и Toyota Fortuner:«Продукт, который мы сегодня предлагаем казахстанскому потребителю - это детище совместной работы не только «СарыаркаАвтоПром», но и программ, которые реализуются под вашим руководством, Нурсултан Абишевич. Благодаря их действию становятся посильны многие задачи. Мы верим, что отечественное автомобилестроение достигнет впечатляющих результатов».
(Лаврентьев Андрей Сергеевич – акционер
)
Н. Назарбаев поставил автограф
на капотах SsangYong Nomad («Добрый путь») и Toyota Fortuner («Казахстанцы любят Toyota»
).5 декабря 2014 года:
PSA Peugeot Citroën, ТОО «СарыаркаАвтоПром», и Министерство по инвестициям и развитию РК подписали меморандум
о намерениях в отношении организации производства полного цикла автомобилей Peugeot-301
в Казахстане с сентября 2016 года. Планируемая мощность 12 тыс. авто/год. Проект не был реализован!Февраль 2015 года:
Правительство Казахстана становится
акционером АО «Группа Компаний «Аллюр» – доля 25,4%, стоимость приобретённых акций 17,8 млн USD.Апрель 2015 года:
получение разрешения на крупноузловую сборку китайских
автомобилей JAC.Май 2015 года:
ТОО «Сарыаркаавтопром» заключает с АО «Банк Развития Казахстана» (конечный бенефициар – Правительство РК) соглашение
об открытии кредитной линии на сумму 93 млн USD
на производство автомобилей марки SsangYong, Peugeot, Geelly, Jac, Toyota.
Начало крупноузловой сборки китайских
автомобилей Geely
.Сентябрь 2015 года:
на фоне девальвации тенге - реструктуризация валютных займов перед АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг (ныне «Фонд развития промышленности») в займы в национальной валюте по курсу 188 тенге за 1 доллар США (курс НБ РК на тот период составлял 258,17 тенге за 1 доллар США).Ноябрь 2015 года:
начало крупноузловой сборки китайских
автомобилей JAC.Декабрь 2015 года:
остановка крупноузловой сборки китайских
автомобилей Geely. Собрано 1,7 тыс. авто.Июль 2016 года:
производство электромобиля JAC Electric. Презентация
электромобиля Премьер-Министру РК – Кариму Масимову. Заявляются объёмы производства 300 – 2000 авто/год (по состоянию на декабрь 2020 года парк электромобилей в Казахстане не превышает 300 ед.). По декабрь 2020 года произведено всего 38 электромобилей
.Сентябрь 2016 года: презентация
электромобиля Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Озвучивается сумма необходимых государственных субсидий на 1 автомобиль – 5 000 USD.IV квартал 2016 года:
Остановка мелкоузлового производства SsangYong Nomad – закрытие проекта
– за 3 года произведено 486 автомобилей - 2% от заявленной мощности.«Столько государственных денег потратили на них, а результата пока нет, вернуть эти деньги обратно в казну государства банку не удается. Проект по выпуску автомобилей SsangYong Nomad вошел в число «самых проблемных».
(аким Костаная – Базыл Жакупов
)«Две волны реструктуризации долга AllurGroup, проведенные БРК в 2011 и 2015 годах, не привели к оздоровлению тяжелого финансового состояния компании. Выбор был такой: либо мы банкротим и создаем провизии, то есть несем убытки на всю сумму займов. Банкротить не стали. Более того, валютные долги AllurGroup были перевернуты в тенге по курсу 188 за доллар США. Случилось это в сентябре 2015 года, когда курс в обменниках ушел далеко за 250. Но и это не все. Штрафы и пени по просроченным долгам были конвертированы в акции. Проще говоря, БРК и другие структуры холдинга "Байтерек" неожиданно оказались новыми акционерами AllurGroup».
(председатель АО «Банк Развития Казахстана» - Болат Жамишев
)«Проект Nomad был настолько распиарен властью далеко за пределами Костаная, что сегодня его срыв серьезно бьет по имиджу всей госпрограммы индустриально-инновационного развития».
(журналисты "Наша Газета"
(костанайский региональный инфопортал
) )
Остановка мелкоузлового производства Toyota Fortuner – закрытие проекта
– за 3 года произведено 1 100 автомобилей – 12% от заявленной мощности.I квартал 2017 года:Активный поиск внешних инвесторов
– повод для реструктуризации займов (более 200 млн USD)
перед АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг». Попытка объединения
с АО «АЗИЯ АВТО».«Мы пытались объединиться внутри - с «Азия Авто», но мы не смогли договориться. Мы провели переговоры с японцами, они согласились на нашем предприятии производить машины, но от долевого участия отказались. Мы проводили переговоры с Peugeot – они готовы производить и продавать у нас, но не участвовать в капитале. Я вам честно скажу, что наше финансовое состояние очень сложное. Поэтому-то мы и ищем партнеров (...)»
(Юрий Цхай – главный акционер
)12 апреля 2017 года:
АО «Группа Компаний «Аллюр» подписывает
с китайская компания China National Machinery IMP. & EXP. CORP. (СМС (JAC) ) меморандум о намерении приобрести 51% простых акций АО «ГК Аллюр». Намерение о запуске мелкоузлового производства автомобилей JAC S3 мощностью 10 тыс. авто/год. CMC инвестировал
в проект 20 млн USD.Декабрь 2017 года:
остановка крупноузловой сборки корейских автомобилей SsangYong. С 2010 года собрано 9,7 тыс. авто.Февраль 2018 года: начало
мелкоузловой сборки автомобилей JAC S3
(по состоянию на декабрь 2020 года собрано не более 2,5 тыс. авто – 8% от заявленной мощности).22 июня 2018 года:
Между ТОО «Сарыаркаавтопром» и Министерством по инвестициям и развитию РК подписано дополнительное соглашение
к соглашению о промышленной сборке от 25 июня 2010 года. ТОО «Сарыаркаавтопром» обязуется достигнуть уровня локализации по автомобилю JAC S3:
в 2018 году – 30%, в 2019 году – 40% и на 31 декабря 2020 года – 50%.12 декабря 2018 года:
между ТОО «СарыаркаАвтоПром» и CMC подписано соглашение о вхождении в капитал (51%) - cделка по настоящее время не состоялась (!). Факт ведения переговоров позволяет группе получать очередные реструктуризации кредитов в БРК.
Мощность производственной линии: в СМИ фигурирует разрозненная информация о производственной мощности ТОО «Сарыаркаавтопром». Например, в мае 2019 года во время презентации завода Президенту Казахстана – К.К. Токаеву заявлялась мощность 28 тыс. авто/год
, в марте 2020 года – заявлялось «больше 25 тыс. авто/год»
, а уже в декабре 2020 года на инвестиционном портале костанайской области указывается мощность в 34 700 авто/год
. Какая из заявленных мощностей является верной неизвестно. На сайте предприятия такой информации нет.Уровень локализации:
Информации в открытых источниках о текущем уровне локализации на ТОО «Сарыаркаавтопром» нет, но в декабре 2018 года заявлялись следующие показатели:
уровень местного содержания в производстве легковых автомобилей от 30%. Среди легковых автомобилей самым локализированным в Казахстане является JAC модели S3 – 36%. Это самый высокий процент локализации за всю историю мелкоузлового производства. В феврале 2020 года на сайте Премьер-министра РК сообщается
, что средний уровень локализации автопрома РК в целом составляет 33%. Ввиду того, что с конца 2018 года в Казахстане не открылось каких-либо заводов по производству автомобильных комплектующих, можно предположить, что уровень локализации по легковым автомобиля на ТОО «Сарыаркаавтопром» остался прежним 30 – 36%.Текущая деятельность ТОО «Сарыаркавтопром»:
С 2014 года и по настоящее время основной деятельностью компании является контрактная сборка в интересах третьих лиц – более 90% всего производства завода.
В основном это автомобили Hyundai для компании «Astana Motors», Daewoo/Ravon/Chevrolet – узбекской компании Узавтосаноат.
Данная деятельность позволяет компании получать доход от сборки автомобилей, а компаниям в чьих интересах сборка осуществляется уходить от уплаты НДС и утилизационного сбора, пользоваться программой льготного автокредитования, без обязательств по развитию отрасли. Общая оценка полученных государственных льгот этими компаниями в результате контрактной сборки составляет более 295 млн USD.
Более того, собранные на костанайском заводе узбекские Chevrolet также направляются на экспорт в Россию, что является нарушением международных соглашений - «Решение ВЕЭС №72 от 29.05.2014 года», т.к. данные автомобили не производятся в режиме CKD и не имеют локализации в 50 %.
Собственные автомобильные проекты:* Без учёта: реструктуризации займов, конвертации валютных займов в займы в национальной валюте по додевальвационному курсу, и стоимости акций, купленных Правительством РК при вхождении в капитал АО «Группа Компаний «Аллюр» в феврале 2015 года – 17,8 млн USD.
Контрактная сборка в интересах третьих лицДанные о проверке Генеральной прокураторой Республики Казахстан Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.На информационном сервисе
Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан зарегистрирована проверка
под номером: 2010000000100012/00013
, субъектом которой является государственное учреждение "Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Вопросом проведения проверки значится: Об утверждении Правил технической эксплуатации автотранспортных средств.
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2015 года № 12221. Сроки проведения проверки: 05 октября 2020 – 03 ноября 2020 года. В настоящий момент статус заявки на портале – «завершена».
Данные о результатах проверки в открытом доступе отсутствуют. На журналистский запрос
Республиканской общественно-политической газеты «Время» №14-26 от 26.10.2020 года в Генеральную прокуратуру РК «о результатах проверки», был получен ответ № 2-010346-20-64644 от 29.10.2020 года в котором сообщается, что: «Запрашиваемые сведения относятся к служебной информации и составляют коммерческую тайну. В этой связи в силу требований статьи 28 Предпринимательского кодекса и статьи 11 Закона «О доступе к информации» эти сведения разглашению не подлежат».
(Заместитель начальника службы по защите общественных интересов – Б.Мизанбаев)
Вопросы вызывает не только объем выделенных средств, но и эффект, который страна получает от отрасли - налоговые отчисления, рабочие места, развитие смежных производств. Спойлер: если автомобилестроение с его потенциалом рынка дает сомнительные результаты, что говорить о сельхозтехнике или кабельной продукции?
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