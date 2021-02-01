В Yessenov University состоялось заседание под председательством министра РК Магзума Мирзагалиева

29 января в стенах Yessenov University под председательством министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева состоялось заседание Совета по разъяснению недавно принятого нового Экологического кодекса. В заседании приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, руководители крупных промышленных предприятий региона, отраслевые эксперты и общественные активисты.
Министр Магзум Мирзагалиев отметил, что Экологический кодекс разработан на основе международного опыта с учетом опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития. Экоактивисты и общественные деятели региона подчеркнули, что важный документ направлен на снижение ущерба биоразнообразию. Промышленные предприятия выразили готовность активно включиться в работу, направленную на сокращение выбросов, загрязняющих окружающую среду по новому законодательству.
«Новый экологический кодекс, принятый в этом году, безусловно, является одним из основных необходимых документов и для Мангистауской области с ее развитой промышленностью. Поэтому реализация указанных в нем требований является основным вектором для природопользователей и общественности в целом», - сказал С.Трумов.
В ходе совещания также было высказано предложение о принятии региональных университетов «под опеку» в части их научной деятельности со стороны крупного бизнеса. Министр призвал акимат и крупные компании оказывать поддержку в данном направлении единственному университету в регионе. Как известно, важным источником финансирования и поддержки в направлении развития науки являются средства крупных предприятий, особенно компаний в сырьевой сфере. Данное предложение, в свою очередь, было озвучено главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании «Казахстан в новых условиях: период действия» от 1 сентября 2020 года в части развития науки. После заседания Магзум Маратович встретился с коллективом и студентами университета Есенова. Встреча была наполнена вопросами и ответами в разных сферах в свободном формате. Как выпускник Yessenov University, Магзум Маратович выразил свою радость тем, что за последние 10 лет его университет добился больших успехов и достижений. Воспользовавшись моментом встречи, министр принял решение стать членом “Ассоциации выпускников Yessenov University”.
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