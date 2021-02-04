Специализированный межрайонный экономический суд г.Нур-Султан не признаёт Евразийский экономический союз?

- Чтобы что-то возвращать, надо это сначала получить. Мы эти деньги не получали. Все льготы и преференции, которые ранее предоставляло государство, уходили к покупателям в виде доступной цены на автомобили. По большому счету, преференций лишили не производителя, а потребителя.

Если льготы получать физически, на счета, то их можно зачислять в актив предприятия и вести разговор о возврате в таких же физических величинах. Но когда это гипотетические и виртуальные начисления и оценочные подсчеты, то о каком возврате можно говорить? Нас освободили от НДС, мы, в свою очередь, убрали его из цены, дали доступную цену покупателю. Где НДС? В кармане покупателя. То есть эти деньги НЕВОЗМОЖНО монетизировать! Это заградительные меры для импортеров. Они дают возможность развивать производство внутри страны, создавать рабочие места, платить налоги.

Почему до сих пор не произвели элементарные проверки, отраслевые экспертизы? Их НЕ БЫЛО!

Коллектив шокирован такими разнопониманиями!

- Рассмотрение столь сложного дела ограничилось одним коротким судебным заседанием, в ходе которого судом были проигнорированы все наши доводы.

Данное решение будет обжаловано в апелляционном порядке.

Свои исковые требования МИИР РК обосновал расторжением Соглашения о промышленной сборке от 07.04.2017г. в судебном порядке, в связи с чем просил взыскать с АО «АЗИЯ АВТО» в виде убытка суммы полученных льгот по таможенной пошлине и НДС на импорт за 2012-2020 гг. В ходе рассмотрения дела со стороны АО «АЗИЯ АВТО» представлено достаточно доказательств и аргументов, свидетельствующих о необоснованности заявленного иска:• Ранее действовавшее Соглашение о промышленной сборке от 24.06.2010г. было расторгнуто в апреле 2017г. по обоюдному согласию сторон, без каких-либо нарушений со стороны АО «АЗИЯ АВТО», в связи этим• Соглашение от 07.04.2017г расторгнуто только с 21.10.2020г. и считалось до этой даты действующим договором. При этомСоглашение определяет только один вид нарушений со стороны производителей - нецелевое использование полученных автокомпонентов.все ввезенные автокомпоненты использовались исключительно для производства транспортных средств.• Суд своим решением поддержал доначисление АО «АЗИЯ АВТО» налогов и таможенных пошлин, сославшись на нормы гражданского законодательства, предусматривающие возмещение убытков в случае расторжения договора. Но судом было проигнорировано, что согласно пункту 4 статьи 1 ГК РК,Вопросы, связанные с начислением налогов и таможенных пошлин, регулируются только в рамках налогового и таможенного законодательства, в которых предусмотрены все основания для возникновения, исполнения и прекращения налоговых и таможенных обязательств.• В период действия соглашений о промышленной сборкеТермин «убыток» в данном случае не может быть применен в контексте деятельности крупного инвестора. Благодаря налогам, уплаченным группой компаний «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО», госбюджет увеличился более чем на $536 млн.Для получения налоговых и таможенных льгот, являющихся предметом исковых требований, производителям не нужно заключать Соглашения о промышленной сборке транспортных средств. АО «АЗИЯ АВТО» с 2003 года, являясь владельцем свободного склада, до настоящего времени применяет к ввозимым автокомпонентам соответствующую таможенную процедуру, которая в соответствии с законодательством ЕАЭС освобождает товары от таможенных пошлин и налогов в режиме свободного склада.В обосновании размера убытка МИИР РК сослался на ответ Комитета государственных доходов РК. При этом юристы «АЗИЯ АВТО» обращали внимание суда на то, что ни в запросе МИИР РК, ни в ответе КГД РК не упоминается Соглашение о промышленной сборке от 04.04.2017г., в качестве основания для предоставленных льгот, указанных в данном документе. Суд проигнорировал данное обстоятельство и не стал разбираться, на основании чего, в действительности, были предоставлены льготы, удовлетворив исковые требования МИИР РК к «АЗИЯ АВТО» в полном объеме.При этом большая часть ввозимых автокомпонентов была произведена и поставлена с территории Российской Федерации, а с 2010г. в рамках Таможенного союза (впоследствии преобразованного в Евразийский экономический союз) в отношении товаров, обращаемых внутри Союза, предусмотрено свободное перемещение товаров и, соответственно, освобождение от таможенных пошлин. Однако суд своим решением, игнорируя основные принципы создания и функционирования ЕАЭС, доначислил и взыскал с АО «АЗИЯ АВТО» таможенные пошлины и налоги за товар, произведенный и перемещенный внутри Таможенного союза (произведенный в Российской Федерации и поставленный в Республику Казахстан).