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Beeline подключил к интернету 15 сёл в Мангистауской области по проекту «250+»

Просмотров:24 Опубликовано: Сегодня, 10:11
Beeline подключил к интернету 15 сёл в Мангистауской области по проекту «250+»
Компания Beeline
Компания Beeline успешно завершила первый этап реализации проекта «250+» в Мангистауской области. За 2020 год оператор подключил к связи 15 сёл с населением более 19 000 человек. Жители получили доступ к интернету 3G и 4G.

При этом высокоскоростного интернета в пяти населённых пунктах до этого никогда не было.
В планах оператора на 2021 год модернизация сети — интернет в малых сёлах Мангистауской области станет быстрее, а связь качественней.

— Мы стали единственным оператором мобильной связи в регионе, который в кратчайшие сроки обеспечил доступ к высокоскоростному мобильному интернету 3G и 4G для жителей удалённых сёл в регионе, согласно запросу областного акимата. Это было особенно важно в период карантина, когда людям нужно было оставаться на связи с друзьями и родными, а также получать актуальные новости в интернете, — говорит Сергей Проненко, начальник технического отдела Beeline Казахстан в Актау.


Обеспечение покрытия в малонаселённых сёлах убыточно для сотового оператора, ведь инвестиции в строительство сети при небольшом количестве будущих абонентов неокупаемы. Однако, несмотря на это, Beeline начал строить сеть до того, как законопроект о льготах вступил в силу.

Масштабные работы оператора привели к тому, что в течение 2020 года в Мангистауской области увеличилось потребление трафика на 44 процента. Например, в 2019 году пользователь интернета в сети Beeline в среднем использовал 10,3 ГБ трафика в месяц, а в 2020 — уже 14,9 ГБ.

— Высокоскоростной интернет открывает новые возможности для жителей малых сёл, например: дистанционное образование, телемедицина, онлайн-банкинг и электронные государственные услуги. Мы рады, что Beeline полностью выполнил взятые обязательства по проекту «250+» в 2020 году, и жители сёл получили высокоскоростной интернет, — говорит Адайбек Калиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мангистауской области


Напомним, сегодня компания Beeline обслуживает 9,7 млн абонентов в Казахстане и входит в 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.

Beeline подключил к интернету 15 сёл в Мангистауской области по проекту «250+»

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