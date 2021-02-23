В каких банках бизнес хранит деньги?

- В первую очередь, наши клиенты ориентируются на высокий кредитный рейтинг - «BB+/B» с прогнозом «Стабильный», присвоенный ВТБ агентством Standard and Poor’s. Это один из самых высоких показателей среди казахстанских банков, который говорит о высокой надежности финансового института, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

- Кроме рейтинга в 2020 году бизнес-клиенты стали обращать особое внимание на наличие в банке интернет и мобильного банкинга для юридических лиц. Это приобрело особую актуальность ещё во время первого локдауна и остается в трендах. По прогнозам наших аналитиков, дальше потребность в дистанционном обслуживании будет только нарастать. По этой причине многие банки, в том числе и Банк ВТБ (Казахстан) сейчас активно развивают и совершенствуют онлайн сервисы для бизнеса, - отметила Нурила Каленова.