Parimatch предлагает любителям спорта побороться за BMW X4 и другие призы на 95 000 000 тенге

C 23 февраля по 15 апреля онлайн-букмекер №1 в Казахстане проводит акцию «Исполню твои желания».
В течение семи недель Parimatch будет разыгрывать призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди призов телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. Главным призом станет BMW X4!Принять участие в акции Как принять участие в акции:
1. Создай новый или зайди в действующий аккаунт на https://parimatch.kz/
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2. Нажми «Участвовать» на странице промоакции.
3. Делай ставки от 2000 тенге на исходы с коэффициентом 1,5 и выше.
4. Чтобы участвовать в еженедельном розыгрыше, убедись, что у тебя необходимое количество выигрышных ставок.Какие призы будут на этой неделе:
— Galaxy 21 ultra
— PS5 + fifa 21
— два Galaxy Watch
— четыре пары наушников Samsung buds live
— бонусы на депозит от 1000₸ до 10 000₸ для 850 игроков!
Но это ещё не всё! Помимо основного розыгрыша Parimatch приготовил гарантированные призы для 10 лучших игроков в трёх категориях:
— самое большое количество выигрышных ставок
— выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом
— выигрышный ординар с самым большим коэффициентомНа что ставить в ближайшее время
Английская премьер-лига
5 марта, 02:15Ливерпуль — Челси
7 марта 22:30Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
9 марта 00:00Челси — ЭвертонUFC
7 марта 11:00
UFC 259 Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
UFC 259 Ян Блахович — Исраэль Адесанья
А чем закончилась предыдущая акция «Врывайся в квартиру», вы можете узнать, посмотрев видео:https://youtu.be/8fHLS9t1LnE
Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в 10 странах на четырёх континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру.
Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнёры бренда — ФК «Лестер Сити», ФК «Эвертон» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнёр UFC в регионе СНГ.
В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита.На правах рекламы