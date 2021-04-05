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Через неделю Parimatch подарит BMW x4

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Через неделю Parimatch подарит BMW x4
Parimatch.kz
Участвуйте в акции, чтобы забрать автомобиль.

Этой весной онлайн-букмекер №1 в Казахстане исполняет желания. В течение 6 недель Parimatch разыгрывал призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди них были телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27.
А 12 апреля организаторы акции разыграют главный приз — BMW X4! Осталось всего 7 дней, чтобы включиться в гонку за новенький автомобиль.

Как участвовать в акции:

1. Создайте аккаунт или зайдите в действующий на parimatch.kz.
2. Нажмите «Участвовать» на странице промо-акции и выполните условия седьмой недели.

Принять участие

Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы от 10 000 до 500 000 бонусов для десяти лучших игроков в трех категориях:

— самое большое количество выигрышных ставок
— выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом
— выигрышный ординар с самым большим коэффициентом

На что ставить в ближайшее время

Лига Чемпионов, 1/4 финала
7 апреля, 01:00
Реал Мадрид — Ливерпуль
8 апреля, 01:00
Бавария — ПСЖ

Лига Европы, 1/4 финала
9 апреля, 01:00
Динамо Загреб — Вилльяреал
Аякс — Рома

Английская Премьер-лига
11 апреля, 19:05
Вест Хэм ­— Лестер
11 апреля, 21:30
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

А чем закончилась предыдущая акция «Врывайся в квартиру», вы можете узнать, посмотрев видео.

Parimatch.kz — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру.

Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнеры бренда — ФК «Лестер Сити», ФК «Эвертон» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита.

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