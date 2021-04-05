Через неделю Parimatch подарит BMW x4

Участвуйте в акции, чтобы забрать автомобиль.
Этой весной онлайн-букмекер №1 в Казахстане исполняет желания. В течение 6 недель Parimatch разыгрывал призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди них были телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27.
А 12 апреля организаторы акции разыграют главный приз — BMW X4! Осталось всего 7 дней, чтобы включиться в гонку за новенький автомобиль.Как участвовать в акции:
1. Создайте аккаунт или зайдите в действующий на parimatch.kz.
2. Нажмите «Участвовать» на странице промо-акции и выполните условия седьмой недели.Принять участие
Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы от 10 000 до 500 000 бонусов для десяти лучших игроков в трех категориях:
— самое большое количество выигрышных ставок
— выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом
— выигрышный ординар с самым большим коэффициентомНа что ставить в ближайшее время
Лига Чемпионов, 1/4 финала
7 апреля, 01:00Реал Мадрид — Ливерпуль
8 апреля, 01:00Бавария — ПСЖ Лига Европы, 1/4 финала
9 апреля, 01:00Динамо Загреб — ВилльяреалАякс — РомаАнглийская Премьер-лига
11 апреля, 19:05Вест Хэм — Лестер
11 апреля, 21:30Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
А чем закончилась предыдущая акция «Врывайся в квартиру», вы можете узнать, посмотрев видео
.Parimatch.kz
— международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру.
Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнеры бренда — ФК «Лестер Сити», ФК «Эвертон» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.
В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита. На правах рекламы