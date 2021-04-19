Где получить бизнес-кредит по ставке от 6% годовых?

- Любой предприниматель сможет найти себе подходящий вариант кредитования в Банке ВТБ (Казахстан). Благодаря индивидуальной работе с клиентом мы даем возможность получить кредит на максимально выгодных условиях как в рамках, так и вне государственных программ. Наша цель – помогать делом и быть надежным финансовым партнером вашего бизнеса, - отметила Нурила Каленова. - Кроме того, банк предоставляет возможность клиентам помимо лимита на использование кредитных средств, также получить и сублимит на выпуск гарантий. Это очень удобно, если предприниматель участвует в тендерах – у него под рукой всегда есть необходимые финансовые инструменты.

Пока в стране все еще действуют госпрограммы, наш банк принимает участие в 13 из них, предлагая клиентам наиболее дешёвые кредиты. Например, благодаря участию Банка ВТБ (Казахстан) в госпрограмме «Дорожная карта бизнеса – 2025» , представители казахстанского малого или среднего бизнеса получают в ВТБ кредиты по конечной ставке 6% годовых (ГЭСВ от 6,1%, после субсидирования) – в два раза выгоднее средневзвешенной рыночной ставки в 11,5% годовых, - отметилаОформить выгодный займ могут предприниматели практически из любой отрасли экономики. Заемные деньги можно направить на развитие своего дела, например, приобретя необходимые для бизнеса ресурсы/материалы или увеличив капитал для стабильной и успешной работы. Причем, участвовать в программе может бизнес любого размера от микро до крупного.Для уточнения условий и получения бизнес-кредита в Банке ВТБ (Казахстан) можно позвонить по бесплатному короткому номеру 5050 или написать на номер +7 (771) 777 5050 в мессенджеры WhatsApp и Telegram.Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.