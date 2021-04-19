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Где получить бизнес-кредит по ставке от 6% годовых?

Просмотров:345 Опубликовано: Сегодня, 09:12
Где получить бизнес-кредит по ставке от 6% годовых?
Банк ВТБ (Казахстан)
9 марта 2021 года Национальный Банк Казахстана (НБК) опубликовал Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. В документе говорится, что с 2023 года НБК постепенно будет выходить из государственных программ поддержки экономики и завершит этот процесс к 2025 году. Это означает, что у предпринимателей осталось не так много времени, чтобы успеть оформить льготный кредит, так как, вероятно, после реализации данной инициативы у бизнеса будет намного меньше таких возможностей.

Пока в стране все еще действуют госпрограммы, наш банк принимает участие в 13 из них, предлагая клиентам наиболее дешёвые кредиты. Например, благодаря участию Банка ВТБ (Казахстан) в госпрограмме «Дорожная карта бизнеса – 2025», представители казахстанского малого или среднего бизнеса получают в ВТБ кредиты по конечной ставке 6% годовых (ГЭСВ от 6,1%, после субсидирования) – в два раза выгоднее средневзвешенной рыночной ставки в 11,5% годовых, - отметила директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

Оформить выгодный займ могут предприниматели практически из любой отрасли экономики. Заемные деньги можно направить на развитие своего дела, например, приобретя необходимые для бизнеса ресурсы/материалы или увеличив капитал для стабильной и успешной работы. Причем, участвовать в программе может бизнес любого размера от микро до крупного.

- Любой предприниматель сможет найти себе подходящий вариант кредитования в Банке ВТБ (Казахстан). Благодаря индивидуальной работе с клиентом мы даем возможность получить кредит на максимально выгодных условиях как в рамках, так и вне государственных программ. Наша цель – помогать делом и быть надежным финансовым партнером вашего бизнеса, - отметила Нурила Каленова. - Кроме того, банк предоставляет возможность клиентам помимо лимита на использование кредитных средств, также получить и сублимит на выпуск гарантий. Это очень удобно, если предприниматель участвует в тендерах – у него под рукой всегда есть необходимые финансовые инструменты.


Для уточнения условий и получения бизнес-кредита в Банке ВТБ (Казахстан) можно позвонить по бесплатному короткому номеру 5050 или написать на номер +7 (771) 777 5050 в мессенджеры WhatsApp и Telegram.

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