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Как получить кредит на бизнес и не переплатить?

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Как получить кредит на бизнес и не переплатить?
Банк ВТБ (Казахстан)
Согласно исследованию мониторингового портала Finprom.kz, на 1 апреля 2021 года количество действующих представителей малого и среднего бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3,3%, до 1,4 млн единиц.

Положительной динамики удалось добиться за счет ряда госпрограмм льготного кредитования в рамках поддержки предпринимателей, которые позволили смягчить влияние коронакризиса на местный бизнес. Наиболее популярна из них госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2025», одним из участников которой является Банк ВТБ (Казахстан). С начала 2020 года в рамках «ДКБ-2025» банк профинансировал 168 проектов на общую сумму 8,64 млрд тенге.

- Если на рынке в среднем оформляют бизнес-займы под 11,5%, то благодаря программе «ДКБ-2025» предприниматели в нашем банке могут получить кредит почти в два раза дешевле – по конечной ставке 6% (ГЭСВ 6,1%) годовых после субсидирования, - отметила Нурила Каленова, директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау. – В прошлом году программа была обновлена и её основным преимуществом стало снятие отраслевых ограничений. Если раньше получить льготный кредит могли только представители приоритетных отраслей экономики, то сейчас такое финансирование доступно практически любому бизнесу.

Кроме того, увеличены лимиты займов, теперь в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» субъекты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на сумму до 7 млрд тенге, а также сняты ограничения по масштабам бизнеса – принять участие в программе могут как МСБ, так и крупные организации.

Банк ВТБ (Казахстан) и без участия в госпрограммах готов прийти на помощь предпринимателям и пополнить их оборотные средства. Через продукт «Овердрафт» у клиентов есть возможность получить беззалоговый кредит с персональным лимитом, который бизнес может использовать для покрытия кассовых разрывов – оплаты налогов, выплаты зарплаты, расчета с партнерами и т.д.

Лимит овердрафта устанавливается на срок до 12 месяцев, срок траншей - до 60 дней и максимальная сумма – до 145 000 000 тенге, в зависимости от финансовых данных и операционного цикла компании. Для уточнения условий и получения бизнес-кредита или овердрафта в Банке ВТБ (Казахстан) можно позвонить по бесплатному номеру 5050 или написать на номер +7 (771) 777 5050 в мессенджеры WhatsApp и Telegram.
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