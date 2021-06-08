Открыта регистрация на виртуальную нефтегазовую выставку и конференцию VOGEC 2021

С 21 по 23 июля в виртуальном пространстве VEXPO пройдет VOGEC 2021 (Virtual Oil&Gas Exhibition + Conference). Мероприятие соберет ведущих поставщиков сферы “Нефть и Газ”, 1000+ представителей профильных компаний и отраслевые медиа. На выставке будут представлены виртуальные стенды поставщиков с цифровыми копиями оборудования и демонстрацией функционала. Также у участников VOGEC 2021 будет возможность проводить видеовстречи и прямые переговоры с обменом виртуальными визитками.
Параллельно с выставкой с 21 по 23 июля состоится конференция “Новые технологии в недропользовании”. Около 50 спикеров-лидеров в сферах цифровизации и автоматизации, человеческого капитала, экологической безопасности, производства и обслуживания нефтегазодобывающего оборудования, поделятся инсайтами и экспертизой. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте vogec.online
Участие на VOGEC 2021 прокомментировал председатель Президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков: “Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService уже второй год подряд рад выступать партнером Международной̆ выставки и конференции VOGEC. Мы убеждены, что VOGEC является одной̆ из важных и эффективных площадок для нетворкинга в текущих реалиях. Благодаря интересу участников из других стран в этом году выставка получила статус международной̆. Стоит отметить, что виртуальный̆ формат мероприятия является новшеством для Казахстана, дает возможность компаниям презентовать свою продукцию и услуги и наладить бизнес-связи в условиях пандемии, а также имеет потенциал непрерывного развития. От лица Союза нефтесервисных компаний Казахстана KazService приглашаем всех участников рынка к активному участию. До встречи на VOGEC 2021!”
Организаторы VOGEC 2021 - ивент-команда Lincoln Company, специализирующаяся на деловых мероприятиях для топ-100 компаний Казахстана. Организационные партнеры - Союз нефтесервисных компаний Казахстана Kazservice, Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», акимат Атырауской области, акимат Западно-Казахстанской области, акимат Мангистауской области, Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA), Союз производителей нефтегазового оборудования (Россия), ОЮЛ «Ассоциация производителей и потребителей нефтегазохимической продукции» (Нефтегазохимическая Ассоциация), Индонезийская ассоциация продвижения изобретений и инноваций (INNOPA).
Первая выставка VOGEC прошла 24-28 ноября 2020 года в виртуальном пространстве VEXPO. В общей сложности мероприятие посетило более 550 уникальных пользователей, около 300 из них - с мобильных устройств. На онлайн-конференции “Новые технологии в недропользовании” в рамках трех секций выступило 11 спикеров. Зрителями конференции в течение дня стали более 150 человек.
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