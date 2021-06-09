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В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом

Просмотров:430 Опубликовано: Сегодня, 16:53
В Евразийском банке рассказали, как пережить кризис с плюсом
Евразийский банк
«Несмотря на непростой год, филиал №11 г.Актау смог сохранить количество клиентов. Средства на депозитах и счетах клиентов выросли на 16% по сравнению с 1 кварталом 2020 г. «Клиенты предпочитали сохранять средства на банковских счетах и вкладах и снижать расходы», — сказал руководитель филиала №11 Евразийского банка в Мангистауской области Бауржан Умирбеков, — клиенты оставались с банком в сложное время неопределенности, и мы воспринимаем это, как высшую степень доверия».

В связи с пандемией население воздерживалось и от кредитов, вследствие чего портфель розничных кредитов и автокредитования уменьшился в 2020 году. Однако оживление мирового и казахстанского рынков после начала вакцинации и ослабления карантина позволяет строить оптимистичные прогнозы по увеличению спроса розничных кредитов у населения. Евразийский банк по-прежнему лидирует на рынке кредитования автомобилей и намерен значительно улучшить процедуру поиска и покупки автомобиля в кредит.

Цифровой банкинг
«Если до настоящего момента Евразийский банк был известен своим потребительским кредитованием, то сейчас мы хотим стать банком онлайн-кредитования. Из-за пандемии COVID-19 популярность мобильных приложений и цифровых каналов разительно выросла. Этому также способствовали сервисы из других индустрий: доставка продуктов питания, такси, социальные сети. Все казахстанские банки сделали мощный рывок к цифровизации и дистанционному обслуживанию. В Евразийском банке также пошли по этому пути. Сформировали блок цифрового бизнеса, готовится обновление продуктовой линейки. Работы завершены на 60-70%, а спрос на безналичные операции среди пользователей растет: количество таких операций выросло на 16%. Общая сумма операций покупок и переводов выросла на 27% по сравнению с 2019 годом.

Сейчас Евразийский банк готовится к полному обновлению мобильного приложения Smartbank, который станет основой для получения основных банковских услуг. В ближайшее время мы также предложим клиентам уникальную платежную карту. Однако, несмотря на активную цифровизацию, банк не ставит целью полный переход в онлайн. Клиенты, предпочитающие приходить в филиалы за личной консультацией, сохранят возможность получать привычный сервис», — говорит директор филиала №11 Бауржан Умирбеков.

Что касается бизнеса и корпоративных клиентов, то банк намерен активно развивать это направление. Команда корпоративного блока значительно обновилась в этой связи. Так что банк предложит в ближайшее время кредитные карточные и другие продукты, в том числе и в онлайн.

Общее число клиентов банка в 2020 году составило около 4 миллионов человек, это третья по величине финансовая клиентская база в Казахстане среди банков.
Кампания по отсрочке кредитов, общий спад бизнеса и экономической активности, карантинные ограничения также повлияли на снижение общего ссудного портфеля банка на 13% – до 562,433 млрд тенге. В период пандемии только один Евразийский банк отсрочил выплаты по кредитам 185 тысячам клиентам на три месяца. Несмотря на то, что большая часть клиентов вернулась в графики, были и те, кто потерял работу и не могли выплачивать вплоть до конца прошлого года. Они составили 20% от числа получивших отсрочку. Банк пересмотрел им графики платежей и предложил рассрочку, и клиенты уже в 1 квартале текущего года начали выплаты.

Филиал № 11 г.Актау Евразийского банка в 2020-21 г. предоставил отсрочку 18 614 клиентам.
Несмотря на серьезную угрозу в виде COVID-19 и карантинных ограничений, Евразийский банк смог быстрее адаптироваться в этой ситуации, чем ожидалось. По итогам за 2020 год банк увеличил прибыль в 1,5 раза за счет активизации карточных операций, грамотного управления инвестиционным портфелем. Консолидированная чистая прибыль выросла в полтора раза и составила 6,8 миллиарда тенге. Причём если бы банк не продал дочерний банк в Москве с дисконтом, прибыль была бы выше ещё на 2,1 млрд тенге.

За 2020 год собственный капитал банка вырос на 10% до 109,050 млрд тенге за счет отказа акционеров от выплаты дивидендов за 2019 год. Они также дополнительно внесли 4 млрд тенге в капитал, это существенно больше, чем требовалось по государственной программе повышения финансовой устойчивости.

ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 2020 жылғы 3 ақпандағы № 1.2.68/242/40 лицензиясы
Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового

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