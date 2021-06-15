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Кредиты от 6,1 процента и высокая надёжность. В каком банке Казахстана обслуживаться бизнесу?

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Кредиты от 6,1 процента и высокая надёжность. В каком банке Казахстана обслуживаться бизнесу?
Банк ВТБ (Казахстан)
В конце мая Банк ВТБ (Казахстан) опубликовал аудированную финансовую отчётность за 2020 год. Несмотря на влияние пандемии COVID-19 на банковский сектор страны, ВТБ отличился ростом ключевых показателей.

Активы банка по сравнению с 2019 годом выросли на 54 процента до уровня 323 млрд. тенге, чистая прибыль на 11 процентов, составив 5 млрд. тенге. Кредитный портфель ВТБ увеличился на 33 процента, а депозитный - на 89 процентов, чему способствовал один из самых высоких среди казахстанских банков кредитный рейтинг - «ВВ+/В» со «Стабильным» прогнозом, который указывает на высокий уровень надёжности организации. Представители банка прокомментировали рост показателей в сложной для экономики ситуации.







- В 2020 году под воздействием пандемии Covid-19 коллектив Банка ВТБ (Казахстан) оперативно сформулировал и реализовал план трансформации бизнеса по трём основным направлениям. Первое – оптимизация внутренних процессов и сокращение расходов. Второе - концентрация на услугах, которые приносят максимальную эффективность как клиентам, так и банку. Третье – переход к новой, более мобильной и гибкой модели продаж. Подводя финансовые итоги года, можно смело сказать, что мы достойно справились с этим внешним вызовом, - отметила директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.


В прошлом году банк уделил особое внимание предпринимателям, удовлетворив 90 процентов запросов на отсрочку для тех, кто пострадал от введения карантинных ограничений. Кроме того, ВТБ поддерживает малый и средний бизнес льготными кредитами в рамках государственных программ и финансированием из собственных средств банка.

- Благодаря индивидуальному подходу, мы обеспечиваем клиентам выгодные условия по всем нашим продуктам, - говорит Нурила Каленова. – Сегодня юридические лица могут получить в ВТБ кредит на развитие бизнеса по годовой эффективной ставке вознаграждения от 6,1 процента после субсидирования по госпрограмме ДКБ-2025. Также мы предлагаем и весь комплекс других банковских услуг для бизнеса: депозиты, гарантии, овердрафты, расчётно-кассовое обслуживание, корпоративные карты и т.д. Причём, чем большим количеством услуг банка пользуется клиент, тем более выгодные ставки ему предложит банк, это предусмотрено программой лояльности.


Многими услугами банка сегодня можно пользоваться дистанционно, без посещения отделений. Специализированный мобильный банкинг доступен не только физическим лицам, но и юридическим. А с недавних пор предприниматели могут открыть счёт в ВТБ на сайте банка или на портале электронного правительства, для этого даже не нужно загружать приложение.

Подробнее познакомиться с услугами и продуктами банка можно на сайте или по номеру мобильного телефона 5050.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.

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