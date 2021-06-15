Кредиты от 6,1 процента и высокая надёжность. В каком банке Казахстана обслуживаться бизнесу?

- В 2020 году под воздействием пандемии Covid-19 коллектив Банка ВТБ (Казахстан) оперативно сформулировал и реализовал план трансформации бизнеса по трём основным направлениям. Первое – оптимизация внутренних процессов и сокращение расходов. Второе - концентрация на услугах, которые приносят максимальную эффективность как клиентам, так и банку. Третье – переход к новой, более мобильной и гибкой модели продаж. Подводя финансовые итоги года, можно смело сказать, что мы достойно справились с этим внешним вызовом, - отметила директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

- Благодаря индивидуальному подходу, мы обеспечиваем клиентам выгодные условия по всем нашим продуктам, - говорит Нурила Каленова. – Сегодня юридические лица могут получить в ВТБ кредит на развитие бизнеса по годовой эффективной ставке вознаграждения от 6,1 процента после субсидирования по госпрограмме ДКБ-2025. Также мы предлагаем и весь комплекс других банковских услуг для бизнеса: депозиты, гарантии, овердрафты, расчётно-кассовое обслуживание, корпоративные карты и т.д. Причём, чем большим количеством услуг банка пользуется клиент, тем более выгодные ставки ему предложит банк, это предусмотрено программой лояльности.