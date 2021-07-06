Почему цены растут?

Такого повсеместного подорожания сырьевых товаров не наблюдалось с начала мирового финансового кризиса и до этого, в 1970-х годах, - пишут все мировые СМИ. Резко выросли цены на продукты питания, стройматериалы и металл, и не только в Казахстане и России, а во всем мире.



Рост цен на все буквально – продукты, лес, стройматериалы, металл стал шоком для населения Казахстана. Между тем это «инфляционный шок» в мировом масштабе – пишут о ситуации с ценами на рынках все ведущие СМИ мира. Восстановление мировой экономики подхлестнуло спрос на сырьевые товары, сырья не хватает — и если оно востребовано сразу множеством отраслей, то ему ничего не остается, кроме как дорожать.



В тревоге строительные компании, особенно те из них, кто связан контрактными обязательствами по фиксированным ценам. В договорах – старые цены, а все стройматериалы приходится закупать по новым, и оборотные средства у них уходят в минус.

Жалуются руководители транспортных предприятий – почти на треть подорожала новая техника.

Оптовые продуктовые компании в той же ситуации – каждый новый закуп товаров обходится по новой цене, гораздо дороже предыдущей.

В растерянности те, кто вознамерился строить себе дом или ремонтировать квартиру – стройматериалы дорожают каждый день, выбивая из подготовленного на стройку личного бюджета. Гудят социальные сети – там домохозяйки выплескивают свое возмущение безостановочным ростом цен на овощи и фрукты, и на все остальные продукты.



Между тем с конца апреля на мировых рынках начался форсированный скачок цен на сталь, медь и на все остальные металлы. Цены на железную руду и сталь на мировом рынке достигли максимума за 12 лет. Железорудный концентрат и лом черных металлов подорожали за период с июня 2020 года по апрель 2021 года в два раза, концентрат коксующегося угля - в целом на 42%. Кукуруза, соевые бобы и пшеница подскочили в цене до максимальных уровней за последние восемь лет. Цены на нефть на днях обновили двухлетний максимум.



"Ускорение роста цен во многом связано с ростом мировых цен на основные сырьевые товары, прежде всего продукцию сельского хозяйства и металлы", - сказал Би-би-си старший экономист аналитического управления "Открытия Research" Максим Петроневич.

По его словам, на рост цен также влияют ковидные ограничения на передвижения людей через границы, неравномерное восстановление мировой экономики и другие факторы.



После пандемии коронавируса активно восстанавливаются рынки ведущих стран мира – Германии, США, Китая. В этих и других странах стали снимать постепенно ограничения и выпускать людей из домов. С новой силой возник спрос на технику, товары для дома. Предприятия заработали с полной загрузкой. Рынок воспрянул. К той бешеной скорости, с которой восстанавливается спрос на товары, поставщики сырья и материалов оказались не готовы. Они перестали поспевать за возросшим спросом. Их склады быстро были опустошены. Цены поползли вверх, причем, так резко, что темпы их роста уже названы аналитиками «рекордными».

Нефть, промышленные материалы от пластмасса до резины и химикатов, контейнерные перевозки , морские и железнодорожные – все подорожало. Цены на металлопродукцию, в частности, выросли на треть. Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020 года по апрель 2021 года увеличилась вдвое.

Показатель мировых цен на продовольствие, установленный Организацией Объединенных Наций, в апреле вырос в течение 11 месяцев, достигнув максимума за семь лет. Цены демонстрируют самый продолжительный рост за более чем десятилетие на фоне погодных опасений и массовых закупок урожая в Китае, которые сокращают поставки и угрожают более высокой инфляцией.



Эксперты предупреждают - цены останутся высокими с учетом скудных товарных запасов, сезонного спроса и повышения экономической активности. А нынешняя ситуация, по мнению аналитиков рынка, продлится, по крайней мере, до конца осени.



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