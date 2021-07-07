Новое поколение микрофинасовых компаний, выдающих микрокредиты онлайн на примере CreditPlus

Как правило, такая услуга оптимальна в тех случаях, когда деньги нужны быстро. Процедура оформления микрозайма занимает 15-20 минут. Время ожидания зависит от конкретной компании. В CreditPlus можно получить деньги быстро и без дополнительных проверок, не нужно предоставлять справку о доходах или приводить поручителя. Для оформления понадобится минимальный пакет документов, а также банковская карта.Требования, предъявляемые клиентам в Кредит Плюс, отличаются от традиционных запросов государственных организаций. Взять кредит может только совершеннолетний гражданин в возрасте от 19 до 65 лет. Необходимо иметь удостоверение личности, банковскую карточку и мобильный телефон.В CreditPlus максимально простая процедура оформления и выдачи кредита, это позволяет получить деньги практически мгновенно. При проверке клиента и предоставленной им информации используется автоматическая система оценки на основе скоринговых алгоритмов. Именно это обстоятельство позволяет сократить время выдачи и исключить множество ненужных процедур.1. Оформление заявки. Включает в себя процедуру подачи предварительной онлайн-заявки с помощью кредитного калькулятора. Сводится к необходимости указать желаемую сумму займа и его срока.2. Составление кредитного договора. Необходимо заполнить регистрационную анкету, указать персональные данные и подтвердить платежную информацию.3. Подписание договора. На заключительном этапе необходимо подписать кредитный договор, после чего деньги будут предоставлены клиенту с помощью банковской транзакции-перевода на карту клиента или его IBAN-счет.Величина процентной ставки является главным преимуществом микрозаймов. В CreditPlus предлагают самую низкую процентную ставку по кредитам в Казахстане — 0,01%. Такие условия могут получить те, кто впервые обращаются в CreditPlus.Не просто лояльность, а Лояльность с большой буквы. Одобрение могут получить все слои населения, независимо от статуса и финансового положения. Справки, поручители и прочие атрибуты не важны.Чтобы получить доступ к сервису-кредитования, нужно иметь только доступ в интернет и мобильный телефон. Но для тех, кто хочет лично присутствовать во время оформления, можно посетить один из многочисленных офисов кредитной компании.Зарегистрированные клиенты могут взять повторный кредит значительно быстрее, так как не нужно заполнять регистрационную анкету. Достаточно войти в личный кабинет creditplus.