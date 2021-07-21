Символ крупнейшей мировой биржи Уолл-Стрит теперь и в Казахстане. Зачем и почему?

Копию бронзовой статуи презентовала казахстанцам компания «Kazancev Group» для популяризации финансовой грамотности среди населения. Сегодня совершенно очевидно, что финансовое образование необходимо всем без исключения. Уровень познаний в мире финансов среди населения крайне низкий. По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в 2020 году экономически активными гражданами в Казахстане было чуть более 9 миллионов человек. При том, что в общем портфеле ПКБ 80% населения закредитовано. Но кредиты, это разные понятия с инвестициями.Многие, не зная альтернативы и элементарных финансовых шагов для вложения средств, продолжают держать деньги на депозитах. «Именно поэтому мы открыли «Бюро финансовых инструментов» и запустили новое уникальное образовательное шоу, предоставляющее бесплатное обучение всех желающих в области инвестирования и финансовой грамотности», - проинформировал глава компании Дмитрий Казанцев.Обучение финансовой грамотности проводится в три этапа, где будут рассматриваться такие темы, как: управление бюджетом, заемные средства, накопления, инвестирование, альтернативные источники доходов и сбережений, финансовые риски, налоговая компетентность. Используемая методика и подходы включают в себя проведение бесплатных онлайн-тренингов для популяризации финансовой грамотности среди казахстанцев.Уже 26 июля стартует новый формат обучения. Это будет первое бесплатное образовательное онлайн шоу в Казахстане под названием «Твои деньги в твоих руках».- как устроены депозиты и почему они обесценивают ваши деньги каждый год;- девальвация, или как защитить свои деньги;- что такое сложный процент и как он работает;- как сохранить свои деньги и не попасть в руки мошенников.- какие виды инвестирования существуют;- какие риски есть в инвестировании;- как устроен рынок ценных бумаг;- для чего нужен брокер и как подобрать грамотного биржевого эксперта;- лайфхаки - как ускоренно закрыть свои кредиты;- что выгоднее - взять ипотеку или накопить на квартиру;- чем отличаются рациональные траты от экономии;- для чего необходимо вести семейный бюджет;- что должны знать вы, ваши дети и внуки о деньгах;Если вы хотите изменить свое отношение к деньгам, то регистрируйтесь по