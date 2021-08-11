Как поступить на врача 2022?

Профессия врача, безусловно, одна из самых значимых и ответственных. Решение заниматься врачебной практикой должно быть осознанным и хорошо обдуманным. Одного благородного желания мало. Школьник должен понимать, что ему придётся много и тяжело учиться, чтобы стать настоящим специалистом.
Подростку, изъявившему желание стать врачом, необходимо развивать в себе ответственность, организованность, настойчивость, сосредоточенность. Знание психологии и умение общаться с людьми также понадобится.
Какие предметы нужно сдавать, чтобы поступить в медицинский?
Для поступления в медицинский вуз вам нужно сдать ЕНТ. Родной язык, история Казахстана и математическая грамотность являются обязательными предметами. В качестве профильных предметов вам необходимо сдать химию и биологию. Эти естественные науки, непростые для изучения, и требуют много внимания, энергии и аналитического мышления.
Чтобы начать разбираться в предмете хорошо, вам понадобится не один год, а скорее 2-2,5 года. Чем раньше вы начнёте готовиться и ответственно учить нужные предметы, тем легче вам будет в дальнейшем. Сдача экзаменов не составит для вас труда. Но надо также быть готовым к огромным нагрузкам в университете. Помните, что школьной программы вам для этого не хватит. Чтобы избежать трудности в учёбе, вовремя сделайте следующие шаги:
Биология и Химия: какие сложности могут возникать при изучении?
- старайтесь уже изучать химию и биологию углубленно;
- решайте много практических заданий;
- определитесь с вашей врачебной специальностью;
- читайте соответствующую будущей специальности медицинскую литературу;
- смотрите обучающие ролики на YouTube.
Изучение естественных наук в школе обычно имеет поверхностный характер. Из-за формул, таблиц и скучной теории ученики быстро теряют интерес к предметам. Основой эффективного изучения этих наук является лабораторный эксперимент. Но в большинстве школ для этого нет соответствующего оснащения. А в дополнительных кружках обучение ориентировано на рассмотрение лишь немногих тем.
В биологической науке самыми сложными считаются генетика, молекулярная биология, анатомия человека. Изучая химическую науку, ученики испытывают трудности с органической химией. Если ребенок упустил базовые знания, то в дальнейшем он не поймет более сложные темы. Также нужно понимать суть химических процессов и свойства органических соединений.
Часто школьникам для подготовки не хватает качественных учебных материалов. Хотя в интернете есть много источников и видеоуроков, они зачастую не связаны в последовательный курс. Более структурированные материалы можно найти на сайте Буки. Химия Буки
– это образцы тестов ЕНТ, разъяснение сложных тем в блогах репетиторов, а также полезная информация в разделе новостей образования. Что делать, если решил поступать на врача в выпуском классе?
Такое тоже бывает. Нужно максимально сконцентрировать все свои силы на обучении. А лучше – обратиться к опытному репетитору или пойти на курсы. На сайте БУКИ есть обе эти услуги. Вы можете легко найти преподавателя в своем городе. Например, выбираете «репетитор Алматы» и знакомитесь с анкетами учителей, которые проводят очные занятия в этом городе.
Курсы на БУКИ, как и занятия с репетитором, являются индивидуальными. Вы обучаетесь с педагогом онлайн. В этом процессе используются разные интерактивные онлайн ресурсы и технологические новинки. По стоимости курсы обычно чуть дешевле, но это зависит от количества и длительности ваших занятий. И курсы, и репетитор – это возможность быстро приобрести уверенные знания по предметам. Преимущества таких занятий очевидны:
На правах рекламы
- ориентация на потребности и запросы ученика;
- современные методы преподавания;
- практическая сторона изучения;
- обеспечение необходимыми учебными материалами;
- современные технологии в обучении.