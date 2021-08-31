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Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа

Просмотров:1350 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа
ТОО «Кен-Сары» и ТОО «Meerbusch»
«Государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку. Развитое общество начинается с дисциплины и порядка во всем: комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц и приветливых лиц. Мы не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, снижает качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений».
(из Послания Президента страны народу Казахстана)

Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но достаточно пройтись по побережью седого Каспия, чтобы убедиться в том, что в Мангистау мусорят везде и «по-крупному».

27 августа в рамках экологического мероприятия силами сотрудников компаний ТОО «Кен-Сары» и ТОО «Meerbusch» был проведен субботник на одном из мест на побережье Каспийского моря, в простонародье под названием 43-й километр.

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа


- Собравшись все вместе у здания офиса в 09:00 утра, мы поехали на 43-й километр. Доехав до места, сказать, что мы были в культурном шоке – значит ничего не сказать. Все побережье захламлено пластиковыми бутылками, пакетами, отходами и даже подгузниками (привет «мамашам»). Каждый угол, каждая яма, каждое отверстие в скале были заполнены мусором. Не совсем понимаем, как можно было все это оставлять, если каждый отдыхающий приезжает сюда на машине. Разве нельзя было все забирать с собой. Отдельный вопрос к местным властям, а также к людям, кто поставил туда мусорные урны – ну раз удосужились поставить мусорные урны, так вывозите мусор, пожалуйста. Итак, собрав за пару часов работ около 100 мешков, мы поняли, этого очень мало, и нам пришлось поехать в город, чтобы приобрести дополнительно еще 100 мешков. Немного перекусив, после приезда машины с мешками мы продолжили нашу работу. Общий объем убранного мусора – 200 мешков (целый большой Камаз). Но, к сожалению, мы понимали, что убрать полностью все у нас не получится.

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа


Но как приятно было смотреть на результат наших работ. Каждый сотрудник был счастлив, что приложил к этому руку. С чистой совестью после 5-6 часовой уборки мы вернулись обратно в город. – рассказывает один из сотрудников.

Весь собранный мусор, а это и пластик, и стекло, и жестяная тара прошел сортировку и сдан в пункт по приему вторсырья.

Послание к жителям и гостям города Актау! Сохраните природу в чистоте, не мусорьте, вывозите свой же мусор с собой. Мы надеемся, что наше маленькое дело послужит большим примером для других.

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа

Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа


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Комментарии ( 1 )

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  • alesha
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 18:51
Уберите из контейнеры с побережья, или периодически вывозите, тогда мусора будет меньше, не будет же человек, если конечно он человек, выбрасывать мусор просто так на дороге, а если есть контейнер, пусть забитый, то он бросит рядом.
 
 

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