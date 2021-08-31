Экотур от компаний «Кен-Сары» и «Meerbusch»: С таким отношением к природе не за горами экологическая катастрофа

Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но достаточно пройтись по побережью седого Каспия, чтобы убедиться в том, что в Мангистау мусорят везде и «по-крупному».27 августа в рамках экологического мероприятия силами сотрудников компаний ТОО «Кен-Сары» и ТОО «Meerbusch» был проведен субботник на одном из мест на побережье Каспийского моря, в простонародье под названием 43-й километр.- Собравшись все вместе у здания офиса в 09:00 утра, мы поехали на 43-й километр. Доехав до места, сказать, что мы были в культурном шоке – значит ничего не сказать. Все побережье захламлено пластиковыми бутылками, пакетами, отходами и даже подгузниками (привет «мамашам»). Каждый угол, каждая яма, каждое отверстие в скале были заполнены мусором. Не совсем понимаем, как можно было все это оставлять, если каждый отдыхающий приезжает сюда на машине. Разве нельзя было все забирать с собой. Отдельный вопрос к местным властям, а также к людям, кто поставил туда мусорные урны – ну раз удосужились поставить мусорные урны, так вывозите мусор, пожалуйста. Итак, собрав за пару часов работ около 100 мешков, мы поняли, этого очень мало, и нам пришлось поехать в город, чтобы приобрести дополнительно еще 100 мешков. Немного перекусив, после приезда машины с мешками мы продолжили нашу работу. Общий объем убранного мусора – 200 мешков (целый большой Камаз). Но, к сожалению, мы понимали, что убрать полностью все у нас не получится.Но как приятно было смотреть на результат наших работ. Каждый сотрудник был счастлив, что приложил к этому руку. С чистой совестью после 5-6 часовой уборки мы вернулись обратно в город. – рассказывает один из сотрудников.Весь собранный мусор, а это и пластик, и стекло, и жестяная тара прошел сортировку и сдан в пункт по приему вторсырья.