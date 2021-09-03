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Контекстная реклама или SEO-продвижение: что и когда эффективнее?

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 12:44
Контекстная реклама или SEO-продвижение: что и когда эффективнее?
netpeak.kz
Чтобы развивать свою конкурентоспособность, современный бизнес обязательно должен присутствовать в сети. Там многие компании сталкиваются с проблемой: какой выбрать в конкретном случае способ продвижения? Как правильно распределять бюджет? Чтобы получить ответы, необходимо сначала понять, как именно работают такие инструменты, как контекстная реклама и SEO-продвижение сайта.

Как определить отличия?

Сначала следует понять, что представляют из себя СЕО и контекстная реклама.

Если смотреть визуально, то разница между этими понятиями становится понятной: КР получает метку «реклама», а вот продвижение через SEO позволяет сайтам выглядеть естественно, без очевидного рекламного характера.

Когда потенциальный покупатель вводит в поисковике запрос в виде ключевой фразы/слова вашей компании, показывается контекстное объявление. Например, при запросе «ремонт ноутбука» сверху пользователь видит ссылки с рекламной пометкой «ремонт ноутбуков срочно» или «профессиональные услуги по ремонту ноутбуков». Но это происходит только в том случае, когда вы задали фразу «ремонт ноутбука» в списке своих ключевиков.

Если хотите получить лидерство в выдаче поисковиков, то также необходимо сначала подбирать подходящие ключевые слова, которые связаны с вашим бизнесом. Здесь нужно понимать, что этот процесс достаточно длительный и может занять от 3 месяцев. Начальные этапы потребуют немалых денежных вложений и терпения. Зато результат получится долгосрочным, в отличие от той же контекстной рекламы. Во втором случае удастся достичь краткосрочных результатов, хоть и достаточно неплохих.

Основные характеристики, которые отличают контекстную рекламу от SEO

Чтобы понять, какой способ лучше всего выбрать в конкретном случае, необходимо тщательно изучить основные характеристики каждого метода:

• первый эффект от SEO-продвижения придется долго ждать (пройдет не меньше 2 месяцев), а с контекстной рекламой можно получить рост посещаемости сразу после настройки и запуска;
• контекстная реклама (если все сделать правильно) дает мгновенный прирост клиентов, при использовании продвижения сайта этого не случится;
• при выборе КР необходимо приготовиться к конкуренции и немалой стоимости клика (особенно если позиции являются приоритетными), с СЕО можно получить постоянный рост при одинаковом бюджете;
• в случае с SEO-продвижением сложно сразу понять, какие именно действия повлияли на трафик, а вот при контекстной рекламе вносить изменения можно в любой момент;
• для СЕО-продвижения сайт необходимо дорабатывать и изменять, а вот с КР это нужно не всегда.

Если говорить о доверии самих потенциальных клиентов, то контекстной рекламе, как правило, доверяют меньше. Это можно объяснить наличием надписи «реклама». А вот SEO-продвижение вызывает больше доверия, ведь большинство пользователей просто не знают о специальных работах по оптимизации.

Кому что подойдет?

Продвижение сайта считается длительным процессом, который требует больших денежных вложений и терпения. Если вы только запустили свой веб-ресурс, то поисковые системы ему пока не доверяют. Поэтому придется ждать год или больше, чтобы получить результат. В этом случае более эффективной получится контекстная реклама. Как только сайт проработает хотя бы полгода, можно запускать и SEO-продвижение.

Если вы занимаетесь сезонным бизнесом и продвигаете сайт с помощью инструментов СЕО, не стоит приостанавливать оптимизацию с окончанием сезона. Чтобы выбиться в лидеры, лучше проводить межсезонье с пользой для себя и своей компании. КР для такого бизнеса подходит идеально, ведь показывать объявления можно только во время своей работы.

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