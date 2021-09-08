Выбор профессионалов: лучшие мониторы для работы с графикой на E-Katalog

К мониторам для обработки фото, монтажа видео, рисования, верстки и создания 3D-графики выдвигаются особые требования. Они должны обладать высоким разрешением (QHD или UHD), большим запасом яркости, хорошей калибровкой, максимально точной цветопередачей и по возможности предлагать пользователю дополнительные профессиональные инструменты. Эксперты E-Katalog расскажут о трех классных моделях, соответствующих всем перечисленным критериям.
Asus ProArt PA278QV 27"
Безрамочная 27-дюймовая панель с разрешением QuadHD (2560 х 1440 p) и частотой развертки 75 Гц, построенная на 8-битной IPS-матрице. ProArt PA278QV обладает прекрасной цветопередачей и охватывает 100% цветовых пространств sRGB и Rec.709. Качество калибровки дисплея подтверждается сертификацией CalMAN — это профессиональный набор ПО для работы с графикой и настройки цвета, используемый даже голливудскими кинематографистами.
Благодаря режиму ProArt Palette, баланс белого на PA278QV регулируется по 6 координатам — более гибко в сравнении с конкурентами. Монитор также получил функцию QuickFit, позволяющую выводить на экран виртуальную линейку. Еще один плюс модели — широкие возможности регулировки положения. Экран можно не только опускать и поднимать, но и наклонять, поворачивать вправо-влево и даже фиксировать в портретном режиме под углом 90°.
Электронный каталог товаров
E-Katalog показывает, что цена Asus ProArt PA278QV 27" в интернет-магазинах Казахстана стартует с отметки 205 700 тенге.
BenQ PD2705Q
27-дюймовый QuadHD-монитор на основе 10-битной матрицы IPS (8-bit+FRC). Охватывает 100% цветовых пространств sRGB и Rec.709, а также обеспечивает потрясающую точность отображения цветов с ΔE≤3. Качество калибровки модели подтверждено сертификатами CalMAN Verified і Pantone Validated.
BenQ PD2705Q предлагает ряд полезных для дизайнеров инструментов. Например, технология One Click Color Setting Sync позволяет синхронизировать монитор с устройством-источником и отображать на них идентичные цвета. Режим CAD/CAM предназначен для показа высококонтрастных линий в технических иллюстрациях, а профиль Darkroom устанавливает оптимальные настройки для обработки изображений в темных помещениях. Функция DualView повышает скорость работы, демонстрируя проект в двух цветовых режимах параллельно на одном дисплее. Нельзя не упомянуть и о простоте подключения других мониторов к BenQ — с помощью одного кабеля USB Type-C.
Цена в интернете — от 295 100 тенге.
LG UltraFine 32UN650 32"
Широкоформатный 31,5-дюймовый монитор с разрешением 4K (3840 x 2160 p). Построен на базе 10-битной матрицы IPS (8-bit+FRC), отображающей свыше 1 миллиарда различных оттенков. UltraFine 32UN650 охватывает 95% цветового пространства DCI P3 и поддерживает HDR.
Экран модели построен по технологии Flicker-Free, обеспечивающей отсутствие вредного для глаз мерцания. Эффективное антибликовое покрытие обеспечит комфорт эксплуатации даже при ярком дневном освещении. Также отметим поддержку AMD FreeSync (синхронизация обновлений дисплея с частотой генерируемых видеокартой кадров), наличие встроенных стереодинамиков мощностью 10 Вт, возможность регулировки высоты и работы в портретном режиме.
Цена в интернете — от 433 300 тенге.
Примечание: данные о расценках актуальны на август 2021 года, использована информация портала сравнения цен kz.e-katalog.com.На правах рекламы