Могут ли предприниматели получить кредит по ставке от 6%?

«Депозиты, гарантии, овердрафты, овернайты, расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты – все эти услуги, помимо кредитования, доступны в нашем банке. Более того, благодаря нашей программе лояльности, чем большим количеством услуг пользуется клиент, тем более выгодные ставки по кредитам и депозитам ему предложит банк», - комментирует Нурила Каленова, директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау.

Получить такой кредит можно в банке ВТБ (Казахстан), который выступает оператором программы ДКБ-2025 и выдает бизнес-займы на сумму до 7 млрд тенге сроком до 5 лет, при этом конечная годовая эффективная ставка вознаграждения для заемщика составляет от 6,1% годовых. Отраслевых ограничений на выдачу такого кредита нет, как и ограничений по масштабам бизнеса – получить выгодное финансирование в ВТБ могут как представители малого бизнеса, так и среднего. Помимо выгодных условий кредитования, отличительной особенностью ВТБ (Казахстан) является индивидуальная работа с клиентами и широкий спектр банковских продуктов и услуг.Отметим, что многими услугами банка предприниматели могут пользоваться без посещения отделений, с помощью интернет и мобильного банка VTB Business. Например, открытие и ведение счетов, проведение платежей и переводов в разных валютах 24/7 и многое другое. Более того, все транши в рамках возобновляемых кредитных линий клиенты получают без посещения отделения, для этого достаточно подать онлайн-заявку в интернет-банке.Подробнее познакомиться с услугами и продуктами банка можно на сайте или по номеру 5050.Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.