Договор между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» действует!

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» является гарантирующим поставщиком электрической энергии по городу Актау и Мунайлинскому району с января 2019 года.



В соответствии с п. 5 ст. 16 Закона РК «Об электроэнергетике» порядок определения Гарантирующего поставщика электроэнергии и зоны его ответственности устанавливаются Правилами организации и функционирования розничного рынка электрической энергии.

В соответствии с п.12 «Правил организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке»(далее Правила), Гарантирующий поставщик электрической энергии определяется из числа энергоснабжающих организаций, в составе потребителей которого находится большинство бытовых потребителей по сравнению с другими энергоснабжающими организациями в соответствии с зоной ответственности.



В соответствии с пунктом 13 данных Правил зоной ответственности Гарантирующих поставщиков электрической энергии является территория, на которую распространяется действие оперативно-диспетчерского управления энергопередающей организации, и все потребители, получающие электрическую энергию через электрические сети энергопередающей организации, в соответствии с заключенными энергоснабжающими организациями договорами на передачу электрической энергии».

01.01.2021года между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» были заключены договоры на покупку электрической энергии №ЮС003-Э, №К928Э, №М229Э и №КА930Э, срок действия которых определён до 31.12.2021 года.



В рамках указанных договоров наша компания обеспечивала бесперебойное снабжение электроэнергией все жилые и нежилые объекты областного центра и Мунайлинского района.

Согласно вышеуказанным Правилам при расторжении договора электроснабжения энергоснабжающая организация предварительно, не менее чем за два календарных месяца, уведомляет своих потребителей электрической энергии о расторжении соответствующих договоров электроснабжения письменно (если договор был заключен в письменной форме) или через средства массовой информации с размещением соответствующей информации на счетах на оплату услуг энергоснабжения.

ТОО «МАЭК-Казатомпром», являясь электропроизводящей организацией – монополистом, и будучи осведомлено о порядке заключения и расторжения договоров между энергоснабжающей организацией и розничными потребителями, 24.08.2021 года направляет в адрес ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» уведомление о расторжении только двух договоров (№К928-Э и №К930-Э) в одностороннем порядке, однако по неустановленным причинам уведомляет акимат города и области, а также всех заинтересованных лиц о расторжении всех ранее заключённых договоров и прекращении всех взаимоотношений с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».





Далее с подачи пресс-службы акимата города Актау в лице руководителя энергетики и ЖКХ Мангистауской области Картбаева Б. в местных СМИ появляется несоответствующая действительности информация, что с 1 сентября 2021года обеспечением бесперебойного электроснабжения населения Актау и Мунайлинского района, социально-значимых объектов, больниц, амбулатории, школ, детских садов занимается энергоснабжающая организация ТОО «МаңғыстауЖарық», а директор указанного ТОО, ещё не приступив к оказанию услуг, начал давать ответы на вопросы жителей.





Заместитель акима области Аккулов Н.27.08.2021года проводит совещание, на котором рассматривается вопрос обеспечения элекроэнергией населения города Актау и Мунайлинского района, о проведении которого действующая энергоснабжающая организация ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» по неустановленным причинам не была уведомлена.

Проигнорировав фактические обстоятельства дела и нормы Закона, по итогам указанного совещания заместитель областного акима выносит протокольное решение, текст которого был направлен розничным потребителям электроэнергии с требованием в ускоренном порядке расторгнуть все имеющиеся соглашения с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и также ускоренно заключить договоры ТОО «МаңғыстауЖарық».



Необходимо отметить, что миллионные долги ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» перед МАЭКом, которые являются причиной споров и судебных тяжб, сложились по причине отсутствия оплаты за потребляемую электроэнергию государственными учреждениями и коммунальными предприятиями, которые находятся в ведении акиматов города и области, и об этом городские и областные чиновники очень хорошо осведомлены, но вместо конструктивного решения проблемы занимаются лоббированием интересов и распространением заведомо ложной информации в СМИ.



Учитывая, что акимат умалчивает, что долги местных коммунальных предприятий за электроэнергию составляют 1 млрд 390 млн тенге, бюджетных организаций (акиматы) более 38 млн тенге, а на совещании 27.08.2021 года заместитель акима Аккулов Н. лишь констатировал факт наличия долгов перед МАЭКом, но не затронул вопрос, когда и из каких источников накопившиеся суммы будут выплачиваться акиматом, имеются все основания полагать, что в приоритете у государственного служащего не решение проблем области, а устранение с рынка «неугодных» предпринимателей и продвижение пусть и не совсем конкурентно способных, но зато «своих и управляемых бизнесменов».



Между тем ст. 402 ГК РК предусмотрено, что соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из законодательства, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Ввиду того, что ни в одном из четырёх договоров, заключённых 01.01.2021 года между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не содержится подробной информации о порядке их расторжения в одностороннем порядке, необходимо руководствоваться нормами ст. 402 ГК РК, а также п.8.4 договоров, согласно которым все изменения и дополнения, вносимые по договорённости сторон в договор, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон, оформляются в установленном законом порядке.



На уведомление от 24.08.2021 года ТОО «МАЭК-Казатомпром» получил ответ о несогласии с расторжением, что является спорным моментом, который согласно п.8.2 договоров должен разрешаться в судебном порядке.

Как следует из уведомления №01-25-05/459-п от 28.09.2021 года договоры №ЮС003-Э, №К929Э, заключенные 01.01.2021 года между ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «МАЭК-Казатомпром», последний намерен расторгнуть лишь с 04 октября и 06 октября 2021 года, однако чиновники местных акиматов, проигнорировав и нормы Закона, и установленные обычаи делового оборота, и Кодекс этики государственного служащего, не смогли сдержать эмоции и личные нездоровые амбиции и, забегая наперёд, используя местные СМИ, распространили заведомо ложную информацию, чем ввели в заблуждение и население города и предпринимателей.



Нормами гражданского законодательства РК предусмотрено, что договором признаётся соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, а государство должно вмешиваться в экономику только в тех случаях, когда частные компании в определённых секторах не могут осуществлять по разным причинам свой бизнес, при этом государство должно выступать не участником рынка, а катализатором рыночных механизмов в данных сферах экономики.

Однако, к большому сожалению, в действиях городских и областных чиновников усматривается откровенное предпочтение одним юридическим лицам перед другими, что согласно нормам Закона трактуется как признак коррупционного правонарушения.



Отдельный вопрос и тревогу вызывает обеспечение сохранности персональных данных розничных потребителей электроэнергии, содержащихся в информационной системе «Billing», принадлежащей ТОО «МАЭК-Казатомпром».

На протяжении трёх лет ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» являлось пользователем указанной системы, корректировало сведения об объектах и субъектах, являющихся потребителями, принимало меры по неразглашению и сохранности информации, но на сегодняшний день доступ к указанным базам данных появился у ТОО «МаңғыстауЖарық», статус которого на рынке электроэнергии полностью не определён и никаких обязательств по неразглашению персональных данных это ТОО на себя не принимало.

На сегодняшний день, благодаря незаконным действиям ТОО «МАЭК-Казатомпром» при откровенной поддержке акимата города и области, складывается нездоровая обстановка, что может повлечь за собой перебои в обеспечении электроэнергией и социальную нестабильность.



Учитывая изложенное и нормы действующего законодательства РК на сегодняшний день, ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» является гарантирующим поставщиком электрической энергии по городу Актау и Мунайлинскому району со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Все четыре договора на покупку электрической энергии №ЮС003-Э, №К928Э, №М229Э и №КА930Э, заключенные 01.01.2021года между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не расторгнуты и не признаны недействительными в судебном порядке, поэтому на сегодняшний день имеют юридическую силу и обязательны для исполнения сторонами.



Информация, распространяемая ТОО «МАЭК-Казатомпром» и пресс-службой акимата, не соответствует действительности, и в этой связи ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» готовят соответствующие иски в суд о защите деловой репутации нашей компании и признании действий государственных органов по распространению заведомо ложной информации незаконными.



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