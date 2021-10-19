Подставка для ноутбука: зачем она нужна?

Замечаете, что ваш ноутбук стал перегреваться и шуметь, особенно во время запуска игр или программ для обработки графики и видео? Одна из возможных причин — устройство забито пылью, и его просто нужно почистить. Однако если и чистка не решила проблему перегрева, стоит задуматься о покупке подставки для ноутбука.
Когда перегрев не страшен
Строго говоря, было бы неправильным рассматривать подставки только как средство борьбы с перегревом лэптопа. Например, на портале E-Katalog
эти устройства подразделяются на две категории — с активным охлаждением (со встроенными кулерами) и без охлаждения.
Подставки с вентиляторами используются, когда штатная система охлаждения не может обеспечить эффективный отвод тепла. Это может произойти при высоких нагрузках (особенно в играх), в жаркую погоду, а то и просто при неудачной конструкции ноутбука. В таких случаях кулеры обдувают нижнюю часть лэптопа, предотвращая его перегрев. В самых «маломощных», с точки зрения охлаждения, подставках установлен только один вентилятор, но выпускаются и модели, в которых число кулеров доходит до пяти–шести.
Вопрос питания кулеров решается очень просто — подставка подключается к порту USB ноутбука и потому не нуждается в отдельном подключении к электросети. Ряд моделей имеют возможность регулировки частоты вращения кулеров. Это очень удобно, поскольку высокая скорость означает шум и повышенное энергопотребление. Когда нагрузки на «железо» ноутбука далеки от пиковых, вполне можно снизить частоту вращения.
Забота о здоровье и комфорте
У подставок без кулеров предназначение иное. Дело в том, что при работе за ноутбуком взгляд пользователя направлен вниз, поскольку у экрана ноутбука нет подставки, как у стационарного монитора. Если долго находиться в таком положении, затекают шейные позвонки, деревенеют мышцы, портится зрение и осанка. Чтобы избежать этих негативных последствий, многие пользователи покупают подставку для ноутбука, которая позволяет приподнять лэптоп над столом таким образом, чтобы верхний край дисплея оказался на уровне глаз. Нередко такие подставки называют эргономичными.
Существует еще один тип подставок, в которых нет кулеров, — прикроватные. Они адресованы тем, кто любит работать с ноутбуком, лежа на диване, и внешне напоминают небольшой столик. Благодаря им, пользователь вместо того, чтобы кое-как держать ноутбук на животе, удобно располагает его на столешнице. Нередко на таком столике может быть предусмотрено место для мыши.
Дополнительные параметры
Определившись с типом подставки, которая вам нужна, стоит обратить внимание на следующие характеристики.
• На какой размер ноутбука рассчитана подставка. Обычно производители указывают максимальную диагональ модели, которая может уместиться на подставке.
• Регулировка наклона платформы. Сейчас такая возможность предусмотрена у большинства моделей, но лучше на всякий случай убедиться в ее наличии. Без практики очень трудно сказать, какой угол наклона будет наиболее удобным именно для вас.
• Наличие хотя бы одного порта USB, а лучше нескольких. Это актуально для охлаждающих подставок, которые для работы занимают один USB-разъем ноутбука.
Учитывая, что в лэптопе и так немного портов, дополнительные разъемы лишними не будут.
Что же касается материалов исполнения, то охлаждающие подставки представляют собой сочетание металла и пластика либо только металл. А вот эргономические могут изготавливаться даже из дерева.На правах рекламы