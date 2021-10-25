Центр «Мухамбет»: Широкий спектр медицинских услуг

Предусмотрен огромный пакет диагностических услуг, делающих центр привлекательным и востребованным для населения - это компьютерная и магнитно-резонансная томография, флюорография, электроэнцефалография, осуществляется физиотерапия, лечебный массаж, УЗИ, КТГ Доплер, аудиограмма, ЛФК, ЭКГ Холтер. К слову, процедура на СМАД аппарате, суточное мониторирование артериального давления, проводится ежедневно, без выходных.В собственной лаборатории и в баклаборатории, развёрнутых на территории центра, проводятся всевозможные клинические исследования, в том числе ПЦР анализ на Ковид-19. Работают дневной стационар, реабилитационный центр, передвижной медицинский комплекс, больница, служба Скорой и неотложной медицинской помощи.Прикреплённому населению медицинские услуги оказываются бесплатно, кроме того бесплатно предоставляются и необходимые лекарства.Стоит отдельно сказать о дневном и круглосуточном отделениях реабилитации, которые представляют собой современный многофункциональный медицинский комплекс.Персонал прикладывает все силы и опыт, чтобы вернуть пациентов, перенёсших тяжёлые болезни или травмы, к нормальной жизни. В оснащённых необходимым современным медицинским оборудованием отделениях реабилитации пациенты восстанавливают утраченные функции поврежденного органа, проходят профилактику и коррекцию, успешно адаптируются к обычной физической нагрузке здорового человека. Предусмотрены физиотерапевтические процедуры, электротерапия, техника вытяжения позвоночника, всевозможные водные процедуры, бассейн, парафинотерапия, массаж, гимнастика, механотерапия и другие виды лечения. Специалисты помогают восстановиться также больным после перенесённых кардиологических заболеваний, аортокоронарного шунтирования, неврологического инсульта. До полутысячи пациентов могут проходить курсы реабилитации в центре «Мухамбет» ежегодно.Между тем медицинский центр не ограничивается в оказании услуг только своими специалистами. Клиника тесно сотрудничает с коллегами из Грузии, специалистами высшей категории. В настоящее время врачи из братской республики оказывают консультации и приём населения. Среди них: кардиологи, терапевты, а также дерматолог-венеролог, который помогает пациентам бороться с такими заболеваниями, как экзема, витилиго, псориаз, венерологическими болезнями.Население, прикреплённое к нашему центру, получает услуги специалистов в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).До середины ноября у жителей Мангистау есть хорошая возможность стать активным участником кампании по свободному выбору поликлиники. Выбирая медицинский центр «Мухамбет», вы выбираете лучших специалистов, возможность на бесплатной основе получать весь спектр услуг, необходимых лекарственных средств. В этом году Мангистауским филиалом Фонда медстрахования заключены договоры с 27 поставщиками организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП): 12 государственными организациями и 15 частными. Все они зарегистрированы в Базе данных субъектов здравоохранения. В числе этих организаций есть и медицинский центр «Мухамбет». Кампания прикрепления и возможность свободного выбора поликлиники даёт право нашим жителям получать медпомощь в системе здравоохранения, включая направление на консультативно-диагностические услуги, госпитализацию, любую плановую медпомощь и многое другое.Прикрепиться к медицинскому центру «Мухамбет» можно тремя способами: непосредственно обратившись к нам, онлайн через портал электронного правительства либо подать заявление в Центрах обслуживания населения. При обращении в центр при себе необходимо иметь удостоверение личности и на месте написать заявление на имя главного врача. При прикреплении через портал egov.kz нужно пройти авторизацию, заполнить электронную заявку. Результат оказания услуги будет направлен в Личный кабинет заявителя. Что касается Центров обслуживания населения, то в них процедуру прикрепления можно также осуществить в электронном формате через «ConnectionPoints», в пункте самообслуживания.Отдельные категории граждан могут прикрепиться непосредственно у нас. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осуждённые, отбывающие в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.Мунайлинский район, село Баскудук, улица Атамекен,15/1.34-96-01, +7 708 506 7818с 08:00 до 19:00 часов в будние дни, с 09:00 до 13:00 в субботу, воскресенье – выходной день.