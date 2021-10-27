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В каких случаях нельзя получить микрокредит, как оставаться осторожным

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 09:33
В каких случаях нельзя получить микрокредит, как оставаться осторожным
Микрокредит
Часто банки могут отклонить заявление на оформление кредита онлайн. Для этого существует ряд причин. Важно оставаться осторожным и знать, что может повлиять на решение об отказе в займе. По большей части это связано с тем, что заявитель не может получить достаточный залог для ссуды. Однако, плохое платежное поведение в прошлом также вынуждает банк отказываться от кредита. Кроме того, в разных банках по-разному действуют строгие правила выдачи кредитов. Тот факт, что один банк отклонил микрокредит, не означает, что другой банк сделает это тоже.

Когда есть риск не получить кредит?


 
Авторитетные кредиторы не предоставляют кредит на карту, если финансовое положение клиента не позволяет этого, и клиент вряд ли сможет обслуживать ежемесячные платежи. Это защищает человека от возможной чрезмерной задолженности. Если к клиенту применимо одно или несколько из следующих условий, он не получит ссуду в онлайн-банке:
●     У человека нет стабильного дохода.
●     Регулярного дохода недостаточно для финансирования другой ссуды, так как доступный доход, подлежащий выплате, отсутствует.
●     Заемщик не выполняет свои обязательства по выплате ежемесячных платежей по существующей ссуде.
●     Заемщик имеет отрицательную кредитную историю, например, из-за регулярных овердрафтов или если он не оплатил счета.

Это может улучшить шансы


 
Чтобы увеличить свои шансы на получение кредита, несмотря на невыгодные условия, можно сделать следующее:
●     Проверить свою кредитоспособность на предмет неправильных записей.
●     Оформить страхование жизни.
●     Оформить страхование остаточной задолженности. Таким образом, банк может быть уверен, что кредит будет продолжать обслуживаться, например, если человек станет безработным. Тем не менее нужно взвесить фактор рентабельности.
 
Если заявка на получение кредита была отклонена банком, это не конец финансового мира. Прежде всего нужно сохранять спокойствие, и сначала уточнить в банке, почему клиент не получил одобрение кредита. Если, например, человек обнаружит, что в кредитной истории есть ошибка, можно исправить ее, и таким образом клиенту повезет со следующим запросом на займ онлайн. 

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