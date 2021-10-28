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Как управлять бизнесом, сидя дома?

Просмотров:691 Опубликовано: 28-10-2021, 08:59
Как управлять бизнесом, сидя дома?
Банк ВТБ (Казахстан)
В феврале этого года Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что охват населения страны интернетом составил 99%. Благодаря высокому уровню проникновения глобальной цифровой сети казахстанцы сегодня могут получать многие услуги, не выходя из дома, в том числе банковские. И это касается не только физических лиц, но и бизнеса.

Например, банк ВТБ (Казахстан) предоставляет малому и среднему бизнесу широкий спектр цифровых услуг в интернет-банке VTB Business: открытие и ведение счетов, проведение платежей, переводов и конвертаций в разных валютах, валютный контроль, получение кредитных траншей и многое другое.









- В период пандемии онлайн-услуги получили особую значимость. Карантинные ограничения подтолкнули банк к форсированному развитию удаленных сервисов, преимущества которых - легкость в использовании, экономия времени и средств. Предприниматели - клиенты банка быстро это оценили, и сегодня более 95% операций совершают через дистанционные каналы обслуживания, без посещения отделения, - говорит директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.


Представители среднего бизнеса управляют финансовыми потоками компании через интернет-банк VTB Business - это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или ноутбук. А малый бизнес использует мобильное приложение VTB Business, которое позволяет им получать банковские услуги в любом месте и в любое время со смартфона.

Кстати, благодаря акции «Будь мобильным с ВТБ!» до конца 2021 года представители микро- и малого бизнеса могут подключить мобильное приложение банка бесплатно! При этом абонентская плата за первый месяц использования составит всего 1 тенге.

Подробная информация об онлайн-услугах банка для предпринимателей и условиях подключения к VTB Business на сайте банка.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.

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