Как управлять бизнесом, сидя дома?

- В период пандемии онлайн-услуги получили особую значимость. Карантинные ограничения подтолкнули банк к форсированному развитию удаленных сервисов, преимущества которых - легкость в использовании, экономия времени и средств. Предприниматели - клиенты банка быстро это оценили, и сегодня более 95% операций совершают через дистанционные каналы обслуживания, без посещения отделения, - говорит директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

Например, банк ВТБ (Казахстан) предоставляет малому и среднему бизнесу широкий спектр цифровых услуг в интернет-банке VTB Business: открытие и ведение счетов, проведение платежей, переводов и конвертаций в разных валютах, валютный контроль, получение кредитных траншей и многое другое.Представители среднего бизнеса управляют финансовыми потоками компании через интернет-банк VTB Business - это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или ноутбук. А малый бизнес использует мобильное приложение VTB Business, которое позволяет им получать банковские услуги в любом месте и в любое время со смартфона.Кстати, благодаря акции «Будь мобильным с ВТБ!» до конца 2021 года представители микро- и малого бизнеса могут подключить мобильное приложение банка бесплатно! При этом абонентская плата за первый месяц использования составит всего 1 тенге.Подробная информация об онлайн-услугах банка для предпринимателей и условиях подключения к VTB Business на сайте банка Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.