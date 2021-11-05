За что жители Актау платят домофонным компаниям?

Бытует мнение, что домофонные компании берут деньги за воздух, так ли это?Давайте раз и навсегда разберемся с обвинениями в том, что домофонные компании берут деньги за воздух. Домофон - это целая система. Реальность нашей работы такова, что домофонная система включает в себя множество составных частей, и самые дорогие по стоимости части расположены непосредственно в местах общего пользования - в подъезде, такие как: блок вызова, дверной доводчик, электромагнитный замок, контроллер замка, коммутатор, кнопка открывания. Все домофонное оборудование находится в активной среде (в подъезде) и имеет повышенный износ. Также систему выводят из строя вандальные действия людей, неблагоприятные погодные условия, перепады напряжения, пожары в щитовых и кражи оборудования. Пользователи вносят абонентскую плату, и ремонт любой из комплектующих домофонной системы проводится бесплатно. То есть, ни за вызов мастера, ни за замену оборудования наши клиенты ничего не платят.Объясните, зачем домофону необходимо обслуживание? Разве это не одно и то же, что установить кондиционер или бойлер, а вызвать мастера для ремонта только тогда, когда он поломается?Эксплуатационная нагрузка на многоквартирную домофонию несоизмеримо высока по сравнению с другими видами бытовых приборов и коммуникаций. В качестве примера предлагаю взять 10-квартирный подъезд, так как это большая часть наших клиентов. Грубо, в среднем, в каждой квартире по четыре жильца - умножаем на 10 квартир, получаем 40 человек. Все они выходят утром, приходят на обед, выходят и возвращаются вечером, 40 умножаем на четыре цикла, получаем 160 циклов в сутки, 4800 циклов в месяц, как минимум.В процессе эксплуатации домофон требует периодического сервисного обслуживания. Сервисное обслуживание проводится в соответствии с инструкциями предприятия.- Внешний осмотр входной двери, вызывной панели, электромагнитного замка, доводчика, а также коммутатора и блоков питания, розеток, автоматов, по питанию БВ и видеокамер, находящихся в слаботочной части этажного распределительного электрощитка;- Проверка состояния креплений и соединительных узлов доводчика дверного;- Регулировка скорости закрывания и захлопывания двери;- Проверка и по необходимости регулировка электромагнитного замка;- Очистка решетки микрофона;- Проверка электрических соединений (контактов вызывной панели, блоков питания, коммутатора, кнопки «ВЫХОД»);- Замер омического сопротивления соединительных линий между коммутатором и вызывной панелью и доведения их параметров до нормы;- Проверка двусторонней аудио- и видеосвязи с абонентом, и проверка срабатывания кнопок дистанционного открывания двери (из квартир) – выборочно;- Смазка петель двери при наличии признаков плохой работы (скрип, заедание и т.п.);- Прозвонка коммутатора на наличие короткого замыкания;- Очистка печатных плат от пыли (с применением мягкой кисти);- Очистка контактов системного разъема коммутатора;- Осмотр и ревизия клеммных коробок в межэтажных эл. щитках слаботочных сетей и коммутационных цепей;- Проверка и протяжка контактов «0» провода питания в эл. щитке силовых цепей;- Замена (по необходимости) маркировки в цепях питания и упорядочивания электрической проводки;- Проверка и замена автомата силовых цепей при обнаружении механических повреждений.На что идет ежемесячная оплата?Предлагаю рассмотреть основные ремонтные работы и их стоимость. Основные причины их возникновения - это износ, вандализм, климатические условия (мороз, ветер).К примеру, доводчик двери серии LY-5 с нагрузкой 120 кг. Другие, более дешевые с меньшей нагрузкой, не подойдут, так как на подъездах довольно тяжелые двери из двухмиллиметровой стали. Рыночная цена на сегодня в районе 14 500 тенге, прибавим сюда же заработную плату диспетчера, который примет заявку, монтажников, которые эту заявку выполнят, амортизация - ГСМ служебного транспорта, обязательные налоги. В итоге жителям Актау доводчик обойдется в среднем в 20-23 тысяч тенге. Это только себестоимость. Итог - возврат стоимости с абонентской платы 10 месяцев.Блок вызова Cyfral серии CCD-20 TC/P. Рыночная цена около 25 000 тенге. Прибавив сюда стоимость работы по замене, на выходе получим 35-37 тысяч тенге. Итог - возврат стоимости с абонентской платы 17 месяцев. Есть и другие части, которые меньше выходят из строя, приведу просто рыночные цены: электромагнитный замок 13 000 тенге, кнопка 2 600 тенге, контроллер электромагнитного замка - 5 200 тенге, блок питания 8 300 тенге. Все цены, которые я привел, можно очень легко проверить, в этом никаких секретов нет.Можно ли, не оплачивая абонентскую плату, вызывать ваших специалистов по факту, и сколько это будет стоить?Да, можно, выезд стоит 5 000 тенге, прибавьте стоимость оборудования указанного выше, если оно не подлежит ремонту. А если подлежит, то стоимость запасных частей, ну и стоимость работы по ремонту или замене. Как пример, вызвали мастера, оплатили 5 000 тенге, он посмотрел, выявил, что блок вызова неисправен, выставляет счет. Вы можете сами оплатить или собрать необходимую сумму совместно с соседями. После чего в течение 72 часов мы устраним неполадку.Навязываете ли вы дополнительные услуги клиентам?Нет, мы ничего не навязываем - это абсолютно свободный рынок, клиент в любое время может расторгнуть с нами договор.Помимо нашей компании на рынке Актау есть немало других компаний, которые оказывают подобные услуги. Вопрос в том, насколько они компетентны и укомплектованы штатом постоянных сотрудников, запасом оборудования, служебным транспортом, инструментами, диспетчерской службой, чтобы в кратчайшие сроки выполнять поставленные задачи.Ограничиваете ли вы доступ к квартире, если житель не оплачивает абонентскую плату?Нет, не ограничиваем. Если у жителя нет трубки, он всегда может пользоваться ключами. Но если в подъезде все пользуются ключами и при этом не оплачивают обслуживание, тогда этот подъезд становится нерентабельным и нам приходится расторгать с ними договор в одностороннем порядке.Принуждаете ли вы к установке домофона?Нет, мы к этому не имеем никакого отношения. Решение об установки домофона принимают сами жители подъезда и сами же выбирают любого подрядчика, предварительно согласовав условия с ним. Если жители - потенциальные клиенты, выбирают нас, мы основываемся на жилищном законодательстве, принимаемся за работу только тогда, когда согласны на установку и оплатили не менее двух третей собственников квартир подъезда.В чьей собственности домофонная система?К нам направлено предписание государственного органа о том, чтобы рассмотреть вопрос о передаче домофонов в собственность жильцов. На основании предписания я, как директор компании, заявляю, что домофонная система находится в общей собственности жильцов.Можете ли вы обслуживать домофонные системы, установленные другими организациями?Да, можем обслуживать любые домофонные системы и все слаботочные системы в том числе. Для этого необходимо заключить с нами договор.Почему у жильцов складывается такое мнение, что домофон можно установить, заплатить один раз и не обязательно потом платить за техобслуживание ежемесячно?Мы понимаем, почему складывается такое мнение, ведь наша работа невидима жильцам, хотя она постоянно ведется. Утром все уходят на работу - домофон работает, вечером приходят - домофон работает. Это потому, что нам достаточно звонка любого клиента из подъезда для того, чтобы принять заявку и её выполнить. Заявки выполняются в рабочее время и в рабочие дни. Каждый день по городу мы выполняем в среднем 30 заявок и это 30 разных адресов. В зимнее время около 45 заявок в день. Мы работу ведем таким образом, чтобы у клиента не «болела голова»: почему домофон не работает, кто сломал, сколько стоит починить или заменить, почему за ремонт или установку он должен платить больше из-за соседей, которые не хотят платить? У горожан по факту нет конфликтных ситуаций с соседями и активистами подъезда из-за поломки домофона. Если что-то не работает, достаточно одного звонка для подачи заявки на устранение.Какая польза от домофона и зачем он вообще нужен?Первое - это безопасность, второе - это санитарные условия подъезда, так как ограничивается доступ подозрительным лицам, и третье - это снижение теплопотерь зимой, ведь за отопление платят все жильцы. В нашей практике встречались случаи, когда после установки домофона зимой переставали сыреть стены квартир, расположенные на первом этаже.Почему цены на ваши услуги растут из года в год?Дело в том, что все материалы, оборудование, инструменты, которые мы закупаем у наших поставщиков и используем в работе, за 10 лет выросли на 120-150 процентов, а в некоторых случаях и до 200 процентов. Особо отмечу, что есть добропорядочные клиенты, которые исправно платят абонентскую плату за техническое обслуживание, бережно и с пониманием относятся к общему пространству, которым они совместно пользуются. За что им огромное человеческое спасибо!Планируете ли вы расширить спектр услуг?Есть такие планы. Такие как видеонаблюдение, охранная-пожарная сигнализация, IP системы, умный дом и многое другое. Также ведем работу по цифровизации всех наших услуг.Алибек Махамбетабиев возглавляет домофонную компанию уже более 13 лет. В 2008 году он один из первых предложил горожанам монтаж домофонной системы с последующим обслуживанием. Толкнул его на этот шаг невыносимый запах мочи, перемешанный с запахом хлорки, и использованные шприцы на лестничной площадке в его же подъезде.- В заключении хочу сказать: учителя, государственные служащие, предприниматели, полицейские, спортсмены, люди искусства, медики - все мы разные с разными взглядами, но город у нас на всех один. Предложил бы подумать, нужны ли нам в нашем городе исправно работающие домофоны. Цена вопроса всего 500 тенге в месяц. Это дешевле пачки сигарет или эквивалент разового проезда в такси, - отметил Алибек Махамбетабиев.