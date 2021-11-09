Какой кредит выбрать для развития малого бизнеса?

- Кредит на развитие малого бизнеса можно получить как из собственных средств банка, так и в рамках государственных программ развития предпринимательства. Последний вариант обычно обходится клиенту дешевле, но его минус в том, что он подходит не всем – государство старается помочь наиболее уязвимым или социально значимым сферам экономики и поэтому ограничивает список участников льготных программ кредитования, - говорит директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова. – Наш банк предлагает и тот, и другой вид финансирования. У нас в арсенале более пяти разновидностей собственных кредитных продуктов для бизнеса, а также возможность получить кредит в рамках одной из 13 госпрограмм.

- Если нужны деньги на поддержание финансовых процессов бизнеса, таких как: закуп сырья, расчёты с подрядчиками, выплата налогов или зарплат т.д. – подойдёт кредит на пополнение оборотных средств. Обычно он выдаётся на средний срок, в нашем банке – это три года, на сумму до 600 млн тг. - говорит Нурила Каленова. - Если Вам необходимо сделать крупные покупки: приобрести здание, оборудование или технику – нужен кредит на инвестиционные цели. Он выдаётся на более длительный срок, у нас в банке на семь лет, и сумма такого кредита будет больше, сумма до 900 млн. тг.

- Хочу дать ещё один совет предпринимателям. Некоторые считают, что на развитие бизнеса, особенно малого или микро, лучше взять потребительский кредит на физическое лицо, - говорит директор филиала ВТБ в Актау, – но это не так. Во-первых, физическим лицам кредиты выдаются на небольшие суммы и на более короткий срок, чем юридическим. Если Вы захотите взять сумму больше – надо оформлять залоговый кредит под личную недвижимость, например, свою квартиру – это существенный риск. И самое главное, ставки по кредитам для физлиц обычно выше, чем для бизнеса.