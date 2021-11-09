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Какой кредит выбрать для развития малого бизнеса?

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Какой кредит выбрать для развития малого бизнеса?
Банк ВТБ (Казахстан)
Предприниматели любого уровня сталкиваются с вопросом поиска дополнительных средств для развития. Деньги могут понадобиться на увеличение оборота, расширение продуктовой линейки или склада, ремонта или приобретения оборудования и многое другое. Сегодня эти вопросы помогают решить банковские кредиты. Но как правильно выбрать заём, подходящий под ваши цели? С этим вопросом мы обратились к специалистам.













- Кредит на развитие малого бизнеса можно получить как из собственных средств банка, так и в рамках государственных программ развития предпринимательства. Последний вариант обычно обходится клиенту дешевле, но его минус в том, что он подходит не всем – государство старается помочь наиболее уязвимым или социально значимым сферам экономики и поэтому ограничивает список участников льготных программ кредитования, - говорит директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова. – Наш банк предлагает и тот, и другой вид финансирования. У нас в арсенале более пяти разновидностей собственных кредитных продуктов для бизнеса, а также возможность получить кредит в рамках одной из 13 госпрограмм.


Сегодня наиболее популярная среди предпринимателей программа «Дорожная карта бизнеса - 2025», льготное кредитование в рамках которой предоставляется по конечной ставке для заемщика 6% годовых (ГЭСВ от 6,1%), при этом в программе могут принять участие почти любые отрасли экономики, кроме некоторых видов торговли и аренды.

Глобально кредиты для МСБ делятся на три основных вида: заём на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели и овердрафт.

- Если нужны деньги на поддержание финансовых процессов бизнеса, таких как: закуп сырья, расчёты с подрядчиками, выплата налогов или зарплат т.д. – подойдёт кредит на пополнение оборотных средств. Обычно он выдаётся на средний срок, в нашем банке – это три года, на сумму до 600 млн тг. - говорит Нурила Каленова. - Если Вам необходимо сделать крупные покупки: приобрести здание, оборудование или технику – нужен кредит на инвестиционные цели. Он выдаётся на более длительный срок, у нас в банке на семь лет, и сумма такого кредита будет больше, сумма до 900 млн. тг.


Такой продукт, как овердрафт, подойдёт в тех случаях, когда нужно закрыть кассовые разрывы, т.е. краткосрочные потребности бизнеса в деньгах. К примеру, Вам сегодня нужно расплатиться с поставщиком, а покупатель заплатит за поставку только завтра-послезавтра. Чтобы исполнить свои обязательства перед поставщиком, Вы берёте краткосрочный беззалоговый заём на 1-2-3 дня, и после того как с Вами расплачивается покупатель – заём закрывается. В ВТБ овердрафт можно взять на сумму до 145 млн тенге, причём как в национальной валюте, так и в российских рублях.

Решение о выдаче кредита принимается на основании и в зависимости от потребности, финансового состояния заёмщика и залогового обеспечения.
- Хочу дать ещё один совет предпринимателям. Некоторые считают, что на развитие бизнеса, особенно малого или микро, лучше взять потребительский кредит на физическое лицо, - говорит директор филиала ВТБ в Актау, – но это не так. Во-первых, физическим лицам кредиты выдаются на небольшие суммы и на более короткий срок, чем юридическим. Если Вы захотите взять сумму больше – надо оформлять залоговый кредит под личную недвижимость, например, свою квартиру – это существенный риск. И самое главное, ставки по кредитам для физлиц обычно выше, чем для бизнеса.


Если у Вас ещё остались вопросы о кредитовании бизнеса, за более детальной консультацией можно обратиться в филиал банка ВТБ (Казахстан) в Вашем городе, адрес офиса можно узнать по номеру 5050 – бесплатно с мобильного или на сайте банка.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года.

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