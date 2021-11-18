«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши

Месторасположение

Апартаменты класса премиум

Внутренняя инфраструктура

Современная архитектура

Высококлассный сервис

Условия приобретения апартаментов «Caspian Deluxe»

«Caspian Deluxe» – это апартамент-отель в виде девятиэтажного здания элит-класса, спроектированного в неоклассическом стиле, построенный по долговечной и сейсмостойкой монолитно-каркасной технологии. У «Caspian Deluxe» есть всё, чтобы стать ярким событием на рынке премиальной недвижимости Актау, настоящим сокровищем вашей частной коллекции. Современный апартамент-отель для избранных ценителей.«Caspian Deluxe» будет отвечать самым высоким требованиям элитной недвижимости.Современный апартамент-отель «Caspian Deluxe» это проект от компании «ARKANTOR», на счету которой немало успешно реализованных проектов. В апартамент-отеле продумали каждую деталь, которая меняет взгляд на эстетику жизни.Строительная компания «ARKANTOR» была основана в Актау в 2005 году и за годы своей деятельности зарекомендовала себя надежным застройщиком и партнером.«Caspian Deluxe» в Актау расположился в элитном и экологически благоприятном районе на первой береговой линии Каспийского моря. Из больших окон апартаментов открывается живописный вид на морскую стихию. В 10 минутах ходьбы от комплекса находится Скальная тропа, которая считается одной из наиболее значительных туристических достопримечательностей Актау. В пешей доступности расположены различные объекты для проведения приятного досуга с семьей или в компании друзей. Расположение в непосредственной близости к морю, в спокойной местности обеспечивает тишину и исключительную атмосферу, позволяет быстро восстановиться и отдохнуть даже после целого дня напряжённой работы.Гостиничный комплекс «Caspian Deluxe» состоит из девяти этажей, двух подъездов и до 50 апартаментов элит-класса. Для транспортных средств жильцов предусмотрен встроенный паркинг с отдельными въездами. На первых двух этажах разместятся коммерческие помещения под кафе, рестораны, салон красоты, фитнесс-клуб и другие сервисы. С 3 по 6 этажи будут расположены двухкомнатные и четырехкомнатные апартаменты, на 5 и 6 этажах расположатся пентхаусы – просторные двухярусные апартаменты с открытыми террасами. Высота потолка в коммерческих помещениях составит 4,5 метра и 3,3 метра в жилых помещениях. Площадь апартаментов от 71,6 квадратных метра до 337 квадратных метров, в зависимости от количества комнат. Гостиничные апартаменты жители и гости региона смогут приобрести в личную собственность для постоянного проживания, отдыха или сдачи в аренду.Благоустройство территории удачно спланировано с функциональной и эстетической стороны. Территория апартамент-отеля закрыта для посторонних, находится под круглосуточной охраной. По всему периметру установлены камеры видеонаблюдения. Для проживающих доступны услуги собственной инфраструктуры отеля - ресторан, кафе, фитнес-центр, салон красоты, зона коворкинга и конференц-зал. Также здесь доступен гостиничный сервис премиального класса (уборка номеров, услуги химчистки и прачечной, аренда автомобилей, доставка). Внутренний двор будет возвышен на два этажа и имеет формат открытой террасы, где предусмотрены детские игровые площадки, зоны прогулок со скамейками и зелеными насаждениями. Все это позволит жителям и гостям «Caspian Deluxe» наслаждаться свежим морским воздухом и красивыми видами. Для безопасного пребывания наших маленьких гостей двор закрыт от заезда автомобилей и имеет круглосуточную систему видеонаблюдения.«Caspian Deluxe» привлекает своей простотой и лаконичным экстерьером. Архитектура проекта выполнена в неоклассическом стиле, с использованием современных фасадных решений. Внешние стены утеплены качественным и экологичным теплоизолятором. Крыша дома – плоская, гидроизолирована качественным изолятором и с утеплением. Здание оснащено всеми необходимыми инженерными сетями и автономной системой отопления. Выполнено дизайнерское оформление входных групп, в просторных холлах имеется ресепшн.Профессиональная управляющая компания обеспечит все условия для комфортного пребывания в апартаментах, включая постоянную чистоту, комфорт и безопасность. По вашему желанию управляющая компания может сдавать номера в аренду и нести за них полную ответственность, вы сможете контролировать процесс удаленно. Недвижимость, расположенная на курортном побережье, всегда является перспективным вложением, что гарантирует рациональность и выгодность инвестиций.Приобрести свой апартамент мечты можно в рассрочку без процентов на 12 месяцев, с первоначальным взносом 50% от стоимости. При 100% оплате действует система скидок и бонусов.