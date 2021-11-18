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«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши

Просмотров:3704 Опубликовано: 18-11-2021, 09:59
«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши
«Caspian Deluxe»
Инвестируйте в будущее, приобретая элитную недвижимость в современном апартамент-отеле «Caspian Deluxe».

«Caspian Deluxe» – это апартамент-отель в виде девятиэтажного здания элит-класса, спроектированного в неоклассическом стиле, построенный по долговечной и сейсмостойкой монолитно-каркасной технологии. У «Caspian Deluxe» есть всё, чтобы стать ярким событием на рынке премиальной недвижимости Актау, настоящим сокровищем вашей частной коллекции. Современный апартамент-отель для избранных ценителей.

«Caspian Deluxe» будет отвечать самым высоким требованиям элитной недвижимости.

Современный апартамент-отель «Caspian Deluxe» это проект от компании «ARKANTOR», на счету которой немало успешно реализованных проектов. В апартамент-отеле продумали каждую деталь, которая меняет взгляд на эстетику жизни.

Строительная компания «ARKANTOR» была основана в Актау в 2005 году и за годы своей деятельности зарекомендовала себя надежным застройщиком и партнером.

Месторасположение



«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


«Caspian Deluxe» в Актау расположился в элитном и экологически благоприятном районе на первой береговой линии Каспийского моря. Из больших окон апартаментов открывается живописный вид на морскую стихию. В 10 минутах ходьбы от комплекса находится Скальная тропа, которая считается одной из наиболее значительных туристических достопримечательностей Актау. В пешей доступности расположены различные объекты для проведения приятного досуга с семьей или в компании друзей. Расположение в непосредственной близости к морю, в спокойной местности обеспечивает тишину и исключительную атмосферу, позволяет быстро восстановиться и отдохнуть даже после целого дня напряжённой работы.

Апартаменты класса премиум



«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


Гостиничный комплекс «Caspian Deluxe» состоит из девяти этажей, двух подъездов и до 50 апартаментов элит-класса. Для транспортных средств жильцов предусмотрен встроенный паркинг с отдельными въездами. На первых двух этажах разместятся коммерческие помещения под кафе, рестораны, салон красоты, фитнесс-клуб и другие сервисы. С 3 по 6 этажи будут расположены двухкомнатные и четырехкомнатные апартаменты, на 5 и 6 этажах расположатся пентхаусы – просторные двухярусные апартаменты с открытыми террасами. Высота потолка в коммерческих помещениях составит 4,5 метра и 3,3 метра в жилых помещениях. Площадь апартаментов от 71,6 квадратных метра до 337 квадратных метров, в зависимости от количества комнат. Гостиничные апартаменты жители и гости региона смогут приобрести в личную собственность для постоянного проживания, отдыха или сдачи в аренду.

Внутренняя инфраструктура



Благоустройство территории удачно спланировано с функциональной и эстетической стороны. Территория апартамент-отеля закрыта для посторонних, находится под круглосуточной охраной. По всему периметру установлены камеры видеонаблюдения. Для проживающих доступны услуги собственной инфраструктуры отеля - ресторан, кафе, фитнес-центр, салон красоты, зона коворкинга и конференц-зал. Также здесь доступен гостиничный сервис премиального класса (уборка номеров, услуги химчистки и прачечной, аренда автомобилей, доставка). Внутренний двор будет возвышен на два этажа и имеет формат открытой террасы, где предусмотрены детские игровые площадки, зоны прогулок со скамейками и зелеными насаждениями. Все это позволит жителям и гостям «Caspian Deluxe» наслаждаться свежим морским воздухом и красивыми видами. Для безопасного пребывания наших маленьких гостей двор закрыт от заезда автомобилей и имеет круглосуточную систему видеонаблюдения.

«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


Современная архитектура



«Caspian Deluxe» привлекает своей простотой и лаконичным экстерьером. Архитектура проекта выполнена в неоклассическом стиле, с использованием современных фасадных решений. Внешние стены утеплены качественным и экологичным теплоизолятором. Крыша дома – плоская, гидроизолирована качественным изолятором и с утеплением. Здание оснащено всеми необходимыми инженерными сетями и автономной системой отопления. Выполнено дизайнерское оформление входных групп, в просторных холлах имеется ресепшн.

«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


Высококлассный сервис



Профессиональная управляющая компания обеспечит все условия для комфортного пребывания в апартаментах, включая постоянную чистоту, комфорт и безопасность. По вашему желанию управляющая компания может сдавать номера в аренду и нести за них полную ответственность, вы сможете контролировать процесс удаленно. Недвижимость, расположенная на курортном побережье, всегда является перспективным вложением, что гарантирует рациональность и выгодность инвестиций.

«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


Условия приобретения апартаментов «Caspian Deluxe»



Приобрести свой апартамент мечты можно в рассрочку без процентов на 12 месяцев, с первоначальным взносом 50% от стоимости. При 100% оплате действует система скидок и бонусов.

По всем вопросам обращаться в отдел продаж по адресу: город Актау, 16 микрорайон, офисное помещение на первом этаже в ЖК «Жасмин» (55 дом). Телефон для справок: 8 778 008 0040. График работы: с 09:00 до 18:00. Официальный сайт: www.arkantor.kz.

Instagram: caspiandeluxe_apartments

«Caspian Deluxe» - Новый стандарт роскоши


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Комментарии ( 12 )

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Kain-Livesy (Посетители) 19 ноября 2021 08:10
Цитата: JokeR 2014
Забор там быть просто обязан! Так что вряд ли спокойно пройти можно будет !

в этой статье и на 2гис их расположения совпадают. Это не база отдыха, а простая гостиница. И по 2гис и по плану перед ней проходит пешеходная и автомобильная дорога, которая тянется вдоль набережной до спуска перед Тарасом. Никто там ничего не перегораживает.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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JokeR 2014 (Посетители) 18 ноября 2021 22:19
Забор там быть просто обязан! Так что вряд ли спокойно пройти можно будет !


Kain-Livesy,
 
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  • Дизель
  • Сухов.
 Око (Посетители) 18 ноября 2021 17:59
Такое красивое здание...жаль лет через 20 окажется под водой :(

всё вижу
 
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Kain-Livesy (Посетители) 18 ноября 2021 17:13
Цитата: JokeR 2014
Теперь к морю только с Баку можно будет подойти!!!

он судя по плану расположен напротив 5 мкр. возле БЦ НурТобе и никак не закрывает проход к морю. Даже 2гис можете глянуть - он там уже отмечен.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Сухов.
  • arelav_74
 JokeR 2014 (Посетители) 18 ноября 2021 15:56
Теперь к морю только с Баку можно будет подойти!!! angry
 
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  • arelav_74
 дорожник (Посетители) 18 ноября 2021 15:49
Территория апартамент-отеля закрыта для посторонних, находится под круглосуточной охраной.

это обрадует жителей Актау

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Бродяга
  • Феникс
  • arelav_74
  • синдбад
  • Raiders
  • NASA
 дорожник (Посетители) 18 ноября 2021 14:41
Вспоминается фраза застройщиков ещё одного шедевра, гостинницы на месте бывшего кинотеатра " Юбилейный":
"Какой великолепный подарок для жителей нашего города!"

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • Феникс
  • синдбад
 Куато (Посетители) 18 ноября 2021 14:04
Жаль, что не действует сортировка покупателей.
Переезжая в элитный дом ты не застрахован, от "элитных" маргинальных соседей со всеми вытекающими.
 
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  • zhanino
  • Куато
 Aлишeр (Посетители) 18 ноября 2021 13:37
Роскошь только на картинке, а на деле будет как обычно. Хотя и на картинке уже заметна второсортная безвкусица.
 
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Alik83 (Посетители) 18 ноября 2021 12:43
Чёикий дом!
 
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