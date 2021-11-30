«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Ноября
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.74 KZT
  • €1 = 489.52 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Mycar.kz запускает партнерскую сеть в регионах Казахстана

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 09:27
Mycar.kz запускает партнерскую сеть в регионах Казахстана
Mycar.kz
Бизнес-модель франшизы будет включать в себя не только запуск автоцентра в регионе, но и подключение всех продуктов экосистемы Mycar.kz 

Mycar.kz - это экосистема не только для автомобилистов, но и для владельцев бизнеса. Компания предлагает комплексное решение по поиску, покупке, обмену и продаже автомобиля. В группу компаний входят многофункциональные автоцентры - Mycar.kz , система автоматизации бизнеса для дилерских центров- Mycar Pro, программа проверки авто с пробегом- Mycar Prime, микрофинансовая организация- Mycar Finance и мобильное приложение, которое объединяет все направления в единый суперапп - Mycar.kz. Уже сегодня успешно функционируют 4 автоцентра, из которых 2 расположены в г. Алматы, по одному в городах Нур-Султан и Шымкент, а микрофинансовая организация Mycar Finance занимает 2-е место по портфелю среди МФО в РК. В планах открытие самого большого автоцентра в Казахстане площадью более 27.000 м2 вдоль Кульджинского тракта г. Алматы.

“Наша цель - сделать покупку, продажу и обмен авто максимально безопасными и комфортными для клиентов. А также, доступными каждому жителю Казахстана” - заявляет руководитель проекта Mycar.kz Диас Досмуханбетов.


“Мы максимально помогаем нашим партнерам в развитии бизнеса - передаем все бизнес-процессы, обучаем персонал и многое другое, как-будто мы запускаем собственный бизнес. Успех франчайзи — это наша главная задача.”


Уже открыт прием заявок на рассмотрение сотрудничества по программе франшизы - не только право на использование торгового знака, но и передача бизнес-модели, все продукты будут доступны партнерам. 

В сентябре 2021 первый автоцентр по франшизе Mycar уже начал функционирование в г. Шымкент и уже показывает уверенный рост продаж и подтверждает успешность и эффективность подобной модели бизнеса.

“В 2023 году 20 автоцентров Mycar.kz будут предоставлять услуги по безопасной, комфортной и выгодной покупке авто с пробегом по всему Казахстану”

Подробнее об условиях открытия франшизы Mycar можно узнать обратившись по почте partners@mycar.kz.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика