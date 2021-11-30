Mycar.kz запускает партнерскую сеть в регионах Казахстана

“Наша цель - сделать покупку, продажу и обмен авто максимально безопасными и комфортными для клиентов. А также, доступными каждому жителю Казахстана” - заявляет руководитель проекта Mycar.kz Диас Досмуханбетов.

“Мы максимально помогаем нашим партнерам в развитии бизнеса - передаем все бизнес-процессы, обучаем персонал и многое другое, как-будто мы запускаем собственный бизнес. Успех франчайзи — это наша главная задача.”

Mycar.kz - это экосистема не только для автомобилистов, но и для владельцев бизнеса. Компания предлагает комплексное решение по поиску, покупке, обмену и продаже автомобиля. В группу компаний входят многофункциональные автоцентры - Mycar.kz , система автоматизации бизнеса для дилерских центров- Mycar Pro, программа проверки авто с пробегом- Mycar Prime, микрофинансовая организация- Mycar Finance и мобильное приложение, которое объединяет все направления в единый суперапп - Mycar.kz. Уже сегодня успешно функционируют 4 автоцентра, из которых 2 расположены в г. Алматы, по одному в городах Нур-Султан и Шымкент, а микрофинансовая организация Mycar Finance занимает 2-е место по портфелю среди МФО в РК. В планах открытие самого большого автоцентра в Казахстане площадью более 27.000 м2 вдоль Кульджинского тракта г. Алматы.Уже открыт прием заявок на рассмотрение сотрудничества по программе франшизы - не только право на использование торгового знака, но и передача бизнес-модели, все продукты будут доступны партнерам.В сентябре 2021 первый автоцентр по франшизе Mycar уже начал функционирование в г. Шымкент и уже показывает уверенный рост продаж и подтверждает успешность и эффективность подобной модели бизнеса.“В 2023 году 20 автоцентров Mycar.kz будут предоставлять услуги по безопасной, комфортной и выгодной покупке авто с пробегом по всему Казахстану”Подробнее об условиях открытия франшизы Mycar можно узнать обратившись по почте partners@mycar.kz.